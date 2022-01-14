Thường xuyên đánh rắm liệu có hại cho gan hay không?

Sức khỏe 14/01/2022 10:38

Đánh rắm hay còn gọi là xì hơi thường xuyên liệu có gây hại cho gan hay không. Bác sĩ sẽ cho bạn biết việc đánh rắm nhiều liên quan đến 3 nguyên nhân sau đây.

Đánh rắm là một hiện tượng sinh lý tương đối bình thường. Nếu như tiêu hóa không tốt thì thức ăn vào dạ dày sẽ không được tiêu hóa như khi ăn nhanh rất có thể sẽ dồn không khí vào dạ dày dễ gây nên tình trạng đánh rắm. Tìm ra hết thảy nguyên nhân thật sự dẫn đến việc đánh rắm sẽ giúp bạn tránh khỏi vấn đề dễ gây xấu hổ này.

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Chức năng tiêu hóa kém

Dạ dày có thể nói là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người. Công việc hàng ngày chính là tiêu hóa và hấp thụ thức ăn được đưa vào cơ thể. Vì vậy mà một khi chức năng của dạ dày có vấn đề thì toàn bộ đường tiêu hóa cũng sẽ suy yếu theo khiến việc hấp thu của cơ thể trở nên khó khăn. Thức ăn không được tiêu hóa kịp thời lâu ngày sẽ bị phân hủy trong dạ dày sinh ra dạng khí và sau đó thải ra ngoài bằng việc đánh rắm.

Thường xuyên đánh rắm liệu có hại cho gan hay không? - Ảnh 2

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là một căn bệnh liên quan đến nội tiết khá nghiêm trọng. Đa số những người mắc bệnh này sau đó đều sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa nên rất dễ dẫn đến tình trạng thường xuyên đánh rắm. Ngoài ra, vì bệnh nhân bị bệnh tiểu đường sẽ thường xuyên dùng nhiều loại thuốc metformin chuyên dụng cho loại bệnh này nên dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, trướng bụng tạo nên việc thường xuyên đánh rắm.

Thường xuyên đánh rắm liệu có hại cho gan hay không? - Ảnh 3

Thường xuyên bị táo bón

Nhìn bề ngoài thì táo bón là một loại bệnh lý về hệ bài tiết nhưng nói đúng hơn thì nó thật ra liên quan nhiều đến các vấn đề của dạ dày. Trong trường hợp bình thường thì người trung niên và cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị táo bón. Rất nhiều người có thể không đi nặng trong suốt 3 - 5 ngày liên tục, lâu ngày không chỉ thường xuyên đánh rắm mà còn gây hại cho sức khỏe.

Thường xuyên đánh rắm liệu có hại cho gan hay không? - Ảnh 4

Nếu như quá 3 ngày không đi nặng thì sẽ khiến cho phân trong cơ thể tích tụ lại và lên men trong ruột, trường hợp này sẽ sinh ra một lượng khí lớn dẫn đến tình trạng đánh rắm thường xuyên. Thông thường nhất định phải chú ý đến việc kiểm soát chế độ ăn uống, cố gắng không nên ăn những thứ khó tiêu hóa. Đồng thời nên tăng cường vận động để tránh xa táo bón khiến bạn bị đầy hơi thường xuyên.

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