Cặp vợ chồng 1 ngày quan hệ 3 lần nhưng mãi không có thai, sau khi kiểm tra bác sĩ... nhịn cười không nổi

Chuyện gì nhiều quá hay ít quá cũng không tốt. Nếu như bạn muốn thụ thai thì nên có những kiến thức chuẩn nhất để tăng xác suất thụ thai thành công chứ đừng như đôi vợ chồng này nhé.

Sinh con khỏe mạnh, thông minh là mong ước lớn nhất của nhiều cặp vợ chồng. Trong cuộc sống, nhiều người đã bắt đầu tích cực chuẩn bị trước khi mang thai để có thể tạo nên những đứa trẻ khỏe mạnh, có gen tốt. Thế nhưng song song đó cũng có không ít cặp đôi lo lắng mãi không có con. Mặc dù điều kiện sống của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều nhưng khả năng vô cũng sinh cũng ngày càng tăng cao trong xã hội hiện nay. Tất nhiên là điều này có liên hệ mật thiết đến thói quen sinh hoạt thường ngày của mỗi người, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mang thai. Một người bạn là bác sĩ trong bệnh viện đã chia sẻ với tôi câu chuyện như vầy. Có một cặp vợ chồng trẻ lấy nhau được hơn hai năm, khám sức khỏe cho thấy cả hai đều rất tốt, không có gì bất ổn, vậy mà rất lâu không có thai. Sau đó, bác sĩ đã hỏi hai vợ chồng họ sử dụng biện pháp gì để mau chóng có thai, hai người nói rằng mỗi lần đến thời kỳ rụng trứng sẽ tăng lên tần suất giao hợp, có khi đến 3 lần một ngày.

Sau khi nghe xong bác sĩ đã không nhịn được cười, phòng chừng nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng đó không có thai là do họ đã quan hệ tình dục quá thường xuyên. Nó sẽ làm giảm chất lượng và sức sống của tinh trùng nam giới, cũng không có lợi cho việc thụ thai. Ngoài ra còn có thể do thời kỳ rụng trứng không đều. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều người phụ nữ gặp vấn đề kinh nguyệt không đều. Nếu như kiểm tra xong mà bác sĩ không nói rằng bên nữ có vấn đề gì thì phải tập trung vào điều hòa kinh nguyệt. Bởi vì điều hòa kinh nguyệt chính xác mới có thể tính chính xác ngày rụng trứng, cải thiện cơ hội thụ thai tốt hơn. Khi chuẩn bị cho việc mang thai, bạn nên sử dụng que thử rụng trứng theo dõi ngày rụng trứng để biết được thời kỳ rụng trứng chính xác, thường xuyên giao hợp trong thời gian này sẽ dễ thụ thai hơn.

Vấn đề tiếp theo là tâm lý căng thẳng. Nhiều cặp vợ chồng trong cuộc sống cơ thể rất khỏe mạnh nhưng mãi không mang thai, có thể bởi vì họ thường quá căng thẳng, áp lực quá lớn dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và trứng. Vì vậy bạn nên tìm cách thư giãn nhiều hơn, đừng quá đặt nặng việc mang thai như nhiệm vụ, biến nó trở thành gánh nặng mà phải giữ thái độ lạc quan mới có thể dễ dàng mang thai. Việc mang thai có thể sẽ đến trong lặng lẽ mà có khi bạn chẳng hay biết. Trong thời gian chuẩn bị mang thai, không chỉ phụ nữ cần chuẩn bị mà người đàn ông cũng nên tích cực chuẩn bị. Trong 3 tháng đầu nên bổ sung nhiều vitamin B11 để tránh dị tật thai nhi. Ngoài ra, người đàn ông cũng nên bổ sung các thực phẩm giàu kẽm để nâng cao chất lượng và sức sống của tinh trùng. Bạn nên hình thành thói quen ngủ sớm, không thức khuya, thường xuyên tập thể dục cũng giúp nâng cao xác suất thụ thai.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-vo-chong-1-ngay-quan-he-3-lan-nhung-mai-khong-co-thai-sau-khi-kiem-tra-bac-si-nhin-cuoi-khong-noi-445936.html