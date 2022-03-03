Đây chắc chắn là loại thức uống hàng ngày mà bạn nên dùng để có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Sống khỏe 03/03/2022 14:44

Một thức uống rẻ và ngon mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày lại có thể giúp giảm 56% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong. Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy một tách trà có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Theo các chuyên gia tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, loại trà tốt nhất để uống là trà xanh. Tuy nhiên bạn không cần phải từ bỏ tách trà đen thông thường hàng ngày vì thực tế, bất kỳ tách trà nóng thông thường nào cũng sẽ hữu ích.

Đây chắc chắn là loại thức uống hàng ngày mà bạn nên dùng để có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - Ảnh 1

Tác giả đầu tiên, Tiến sĩ Xinyan Wang của Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết: “Uống trà theo thói quen có tác động đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các nguyên nhân khác gây tử vong.

"Việc uống trà xanh và thói quen uống trà lâu dài của nhiều người mang lại tác động lớn đến sức khỏe theo hướng tích cực."

Tiến sĩ Dongfeng Gu, Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc nói thêm: “Tác dụng bảo vệ của trà rõ rệt nhất ở nhóm những người uống trà theo thói quen nhất quán.Các nghiên cứu về cơ chế đã cho thấy rằng các hợp chất hoạt tính sinh học chính trong trà, cụ thể là polyphenol, không được lưu trữ lâu dài trong cơ thể. Vì vậy, nên uống trà thường xuyên trong một thời gian dài là cần thiết để có thể bảo vệ tim mạch."

Nghiên cứu đã theo dõi 100,902 người không có tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc ung thư. Họ được chia thành hai nhóm - những người uống trà từ ba lần trở lên một tuần và những người uống ít hơn. Những nhóm người này đã được nghiên cứu trong khoảng 7,3 năm.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 1/3 trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu của của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. Theo tạp chí, những người trên 50 tuổi uống trà theo thói quen sẽ phát triển bệnh tim mạch vành và đột quỵ 1,41 năm sau đó, và sống lâu hơn 1,26 năm so với những người chưa bao giờ hoặc hiếm khi uống trà.

So với những người chưa bao giờ hoặc không uống trà, những người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 20%, nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 22%, và giảm 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Thói quen uống trà nóng

Những người uống trà thường xuyên và duy trì thói quen này có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 39%, nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong thấp hơn 56%, và giảm 29% nguy cơ tử vong bởi các nguyên nhân khác so với nhwuxng người không uống trà hoặc uống trà không theo thói quen.

Đây chắc chắn là loại thức uống hàng ngày mà bạn nên dùng để có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - Ảnh 2

Uống trà xanh có liên quan đến việc giảm khoảng 25% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, bệnh tim gây tử vong và đột quỵ, và tử vong do các nguyên nhân khác. Trà xanh là một nguồn giàu polyphenol giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ - bao gồm huyết áp cao và rối loạn lipid máu.

Trà đen là trà đã được lên men hoàn toàn và trong quá trình này, polyphenol bị oxy hóa thành các sắc tố và có thể mất tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra trà đen thường được dùng với sữa, tuy nhiên điều này lại không có lợi bởi nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự kết hợp này có thể chống lại những tác động có lợi của trà đối với chức năng của mạch máu.

 Ảnh minh họa: Internet

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