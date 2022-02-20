8 điều mắt đang cố gắng nói với bạn về sức khỏe mà bạn không chú ý

Những quan sát dưới đây sẽ giúp bạn đọc vị được sức khỏe qua đôi mắt rất hữu hiệu.

Nếu bạn đã từng bị lẹo mắt, bạn sẽ biết cảm giác đau đớn và khó chịu mà nó gây ra. Một cục u trên mí mắt xuất hiện do tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn và thường biến mất trong vài ngày, nhưng nó có thể tồn tại, gây ra nhiều bất tiện nghiêm trọng.

Nếu mụn nhọt nổi lên thường xuyên hoặc tồn tại trong thời gian dài, đó có thể là triệu chứng của ung thư biểu mô tuyến bã nhờn. Nếu bạn nhận thấy rằng nó không lành hoặc xuất hiện ở cùng một vị trí, đã đến lúc đi khám.

2. Rụng lông mày

Có rất nhiều lý do dẫn đến rụng lông mày: lão hóa, căng thẳng hoặc thiếu chất dinh dưỡng. Rụng tóc từng mảng, hay chứng hói đầu, có thể là một lý do khác, mặc dù nó ảnh hưởng không quá 0,1% dân số.

Một lý do chính đáng hơn cho việc rụng lông mày là suy giáp, một tình trạng thiếu hụt hormone tuyến giáp cấp tính mà trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến rụng lông mày. Vì vậy, nếu lông mày của bạn mỏng đi, tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ và kiểm tra tình trạng của tuyến giáp.

3. Nhìn mờ

Nhiều người trong chúng ta dành hàng giờ trên máy tính ở nhà hoặc tại nơi làm việc, điều này gây ra hiện tượng nóng rát mắt hoặc mờ mắt. Ngày nay tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức có một thuật ngữ đặc biệt trong thực hành y tế mô tả các vấn đề về thị lực khi sử dụng máy tính, điện thoại di động hoặc sách điện tử trong thời gian dài: "mỏi mắt kỹ thuật số" hoặc "hội chứng khô mắt". Nếu bạn nhận ra những triệu chứng này, hãy thảo luận với bác sĩ về những cách giải quyết vấn đề này.

4. Điểm mù

Luôn luôn sợ hãi khi nhận thấy một điểm mù trong tầm nhìn của bạn. Điều này thường chỉ ra chứng đau nửa đầu, đặc biệt nếu bức ảnh bạn nhận được có kèm theo các chấm lấp lánh hoặc đường gợn sóng. Thông thường, điểm mù đi đôi với đau đầu.

Nếu những triệu chứng như vậy nghe có vẻ quá quen thuộc với bạn, hãy gọi cho bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

5. Mắt lồi

Tất cả chúng ta đều đã từng có những lúc mà ánh mắt của chúng ta dường như phản bội chúng ta. Đôi lúc chúng ta chà xát mắt hoặc chớp mắt nhiều lần, và tầm nhìn dường như sẽ trở nên rõ ràng trở lại. Nhưng nếu bạn liên tục sẽ cảm thấy mắt mình mở to, đó có thể là triệu chứng của bệnh tuyến giáp ở mắt. Nó có nghĩa là tuyến giáp của bạn đang hoạt động quá mức.

Khó nhắm mắt là một trong những triệu chứng có thể làm cho mắt lồi lên. Nó xảy ra trong 30% trường hợp, vì vậy nếu bạn thấy điều gì đó tương tự, hãy liên hệ cho bác sĩ ngay lập tức.

6. Tròng trắng mắt bị vàng

Mỗi ngày chúng ta đều dành thời gian soi gương nên khó có thể bỏ sót vấn đề này.

Cả người lớn và trẻ sơ sinh với chức năng gan chưa phát triển đều có thể đối mặt với bệnh vàng da. Nó cũng có thể được kết nối với tình trạng của túi mật hoặc ống dẫn mật. Vì vậy, nếu bạn thấy tròng trắng của mắt mình trở nên ngả vàng, đừng bỏ qua mà hãy đi tìm nguyên nhân ngay nhé.

7. Tầm nhìn có mây là dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Những người mắc bệnh tiểu đường phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của họ, và thị lực là một trong những điều họ luôn theo dõi. Một trong những vấn đề như vậy là bệnh võng mạc tiểu đường, một trạng thái gây ra bởi tổn thương các mạch máu trong mô võng mạc cảm quang. Nó có thể là lý do của tầm nhìn "có mây". Vấn đề này cần được thực hiện nghiêm túc, bạn nên liên hệ với bác sĩ chuyên khoa khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

8. Suy giảm thị lực hoặc mờ mắt

Bất kỳ sự thay đổi tầm nhìn nào cũng là một hồi chuông báo động yêu cầu phản ứng tức thời. Và nếu bạn nhận thấy thị lực của mình đột nhiên bị suy giảm, mờ đi hoặc thậm chí biến mất trong giây lát, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức vì những triệu chứng này thường là dấu hiệu đầu tiên của đột quỵ.

Theo Brightside