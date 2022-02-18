Hà Nội: Ban hành kế hoạch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn

Thành phố sẽ cập nhật danh sách và quản lý sức khỏe người dân thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, người thuộc nhóm nguy cơ bao gồm: Người có bệnh nền có nguy cơ cao (có danh mục bệnh nền có nguy cơ cao kèm theo), người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 .

Kế hoạch yêu cầu huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành tham gia triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và sử dụng mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 .

Trong đó, điều tra xác định các yếu tố: Tình trạng bệnh nền đang được điều trị; tình trạng sức khỏe (khả năng tự đi lại, tự chăm sóc bản thân); tình trạng sống chung (sống một mình, sống chung); nhu cầu hỗ trợ (chăm sóc, điều trị bệnh nền, thuốc, nhu cầu khác). Thành phố áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý F0 để quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 . Tổ chức các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao; tổ chức quản lý và theo dõi sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo Hà Nội mới, thành phố cũng tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ và người sống chung, người cùng gia đình. Trong đó rà soát người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho những người không di chuyển được; tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều; rà soát và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ cho người sống chung, người cùng gia đình.

Triển khai xét nghiệm tầm soát phát hiện F0 đối với người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, chủ động xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho người thuộc nhóm nguy cơ và người sống chung, người cùng gia đình để đảm bảo việc tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời; khuyến khích, hướng dẫn người dân thuộc nhóm nguy cơ tự làm xét nghiệm nhanh, khai báo kết quả cho trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo dõi, điều trị kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức truyền thông, tư vấn về phòng, chống Covid-19 cho nhóm nguy cơ và người sống chung, người cùng gia đình. Truyền thông để người dân thuộc nhóm nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khỏe; thực hiện tốt thông điệp “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tập trung và đến nơi tập trung đông người; thực hiện khai báo y tế. Thông tin đầy đủ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; thuyết phục, động viên người thuộc nhóm nguy cơ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều để khẩn trương tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Về chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ, thành phố yêu cầu hỗ trợ người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc bệnh. Xem xét cho người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao cách ly, theo dõi tại nhà hay tại cơ sở điều trị có thể được xem xét dựa trên cơ sở: Tình trạng, mức độ bệnh; điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà; sự hỗ trợ của cán bộ y tế; nguyện vọng của người mắc Covid-19 hay gia đình.

Về vấn đề hưỡng dân hỗ trợ người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ, kế hoạch cũng đặt ra giải pháp chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, tách riêng người thuộc nhóm nguy cơ để thực hiện việc theo dõi sức khỏe, cách ly bảo đảm việc giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc Covid-19. Thực hiện việc theo dõi, cách ly, điều trị cho người sống chung, người cùng gia đình bị mắc Covid-19 cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được sống chung, tiếp tục chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ. Tổ chức các biện pháp phát hiện sớm người mắc bệnh không lây nhiễm (bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản...) để quản lý điều trị kịp thời.

Đối với người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều: Thuyết phục và nhanh chóng hướng dẫn đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vắc xin an toàn. Trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể di chuyển tới điểm tiêm thì tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà. Thời gian hoàn thành tiêm vắc xin cho người thuộc nhóm nguy cơ trước ngày 28/2/2022.

Sở Y tế được giao bảo đảm thuốc, sinh phẩm, vắc xin phòng Covid-19 để thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trên theo kế hoạch của UBND các quận, huyện, thị xã. Xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông cho đối tượng đích là những người thuộc nhóm nguy cơ, người thân hoặc người chăm sóc cho người thuộc nhóm nguy cơ. Nội dung truyền thông tập trung vào hướng dẫn những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không bị lây nhiễm Covid-19; truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin; hướng dẫn phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 để được chẩn đoán và điều trị sớm…