Hà Nội: Ghi nhận 3.888 ca nhiễm Covid-19 mới, kỷ lục 110.000 F0 đang điều trị

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng cao, thành phố ghi nhận 3.888 ca trong ngày 16/2. Hiện, trên địa bàn có khoảng 110.000 F0 đang điều trị, cao nhất từ trước tới nay.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 15/2 đến 18h ngày 16/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.888 ca bệnh Covid-19 mới, trong đó có 808 ca cộng đồng; 3.080 ca đã cách ly.

Cụ thể, 3.888 bệnh nhân phân bố tại 463 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (294), Hoàng Mai (256), Nam Từ Liêm (223), Hoài Đức (186), Chương Mỹ (180).

Như vậy, cộng dồn trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay, Hà Nội phát hiện 183.105 ca Covid-19.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 15/2, thành phố đang có gần 110.000 F0 đang điều trị, trong đó có 105.214 F0 điều trị tại nhà (chiếm 95%); có hơn 800 F0 điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận, huyện. Được biết, có hơn 3.500 F0 điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3). Số còn lại 345 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo Sức khỏe và Đời sống, hiện nay, tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi của thành phố với người trên 12 tuổi đã đạt trên 99,5% và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại (mũi 3) đạt gần 55%. Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý I năm 2022.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho hay, các F0 tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine Covid-19.

Để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine nhằm bảo vệ cho người dân, đặc biệt ở nhóm người trên 50 tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng, tỷ lệ tử vong, mới đây UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều, người từ chối tiêm trên địa bàn.

Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế có công văn khẩn liên quan đến việc 9 tỉnh, thành phố tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

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