Ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM ghi nhận trẻ mắc COVID-19

Ngay trong ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM đã phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xử lý dịch tễ, khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 14/2, tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội (chiều 14/2) ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết: Hôm nay, toàn thành phố có 151.325/ 238262 trẻ mẫu giáo đến trường, tương đương 66,32%. Số học sinh tiểu học tới trường là 670.366/698.356 em, tương đương 96%. Số học sinh lớp 6 tới trường là 89.818/94.903 học sinh, tương đương 94,64%. Các trường đã chủ động thực hiện nghiêm về tầm soát dịch nhằm phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trẻ mắc bệnh, phát tán dịch. Ngay trong ngày đầu trẻ đi học trở lại, công tác tầm soát đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó khối mầm non có 1 F0, khối tiểu học có 1 F0, lớp 6 có 1 F0. Các cơ sở giáo dục đã phối hợp cơ quan y tế địa phương xử lý theo quy định, các F1 được phát hiện đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Người Lao Động, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành chỉ đạo về tăng cường ở các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát. Cán bộ nhân viên nhà trường khi ra khỏi TP HCM cần theo dõi tầm soát nhằm nhanh chóng xác định F0 để xử lý và xác định F1 kịp thời, đúng quy trình. Trong trường hợp phát sinh vấn đề cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương để có phương án xử lý phù hợp. Hiện nay, sở đã tổ chức tập huấn cho căn-tin ở những cơ sở giáo dục dạy bán trú, nội trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng. Đây cũng là hoạt động được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, năm nay sẽ kết hợp nghiệm ngặt với quy định phòng chống dịch. Đặc biệt ở khối tiểu học, nhiều trường vẫn còn thận trọng khi tổ chức bán trú.

Về kinh phí khoản thu phục vụ cho học tập, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 344 về việc thu học phí khi tổ chức dạy học trực tiếp, sở cũng đã có hướng dẫn khi thu học phí đảm bảo khoản thu khác thực hiện theo nguyên tắc theo các tháng mà học sinh được học. Theo Tuổi Trẻ, cũng trong buổi họp này, bà Ông Thị Ngọc Linh - phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP - cho biết hiện đã có 25 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn cho sinh viên đi học trở lại. Về việc hỗ trợ sinh viên đi học, Hội Sinh viên TP đã tổ chức đội hình đón sinh viên tại các bến xe. Trong đó, có 200 tình nguyện viên tham gia đón tại bến xe Miền Tây và Miền Đông để hỗ trợ đường đi, xe buýt, khảo sát nhà trọ cho sinh viên mới nhập học. Trong ngày ra quân đầu tiên (13-2), đội hình trên đã hỗ trợ được 3.000 lượt sinh viên đến tại các bến xe. Dự kiến đợt hỗ trợ sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 20-2. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên TP còn tiến hành hỗ trợ theo hình thức trực tuyến về thông tin nhà trọ, giới thiệu việc làm thêm, các suất học bổng, vay vốn tín dụng cho sinh viên, giới thiệu thêm khóa học kỹ năng… Bà Linh cho hay khó khăn hiện nay là vấn đề tâm lý và sức khỏe của sinh viên sau ảnh hưởng của đại dịch. Do đó, Hội Sinh viên TP sẽ kết hợp với hội sinh viên các trường hướng đến tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hỗ trợ hậu COVID-19. Đồng thời, rà soát công tác tiêm vắc xin, hỗ trợ trường đảm bảo sinh viên tiêm chủng theo kiến nghị y tế, cảnh báo sinh viên về đa cấp, nội dung an toàn trong thuê trọ.

Hà Nội: Lần đầu tiên ghi nhận hơn 3.500 ca COVID-19 trong 24 giờ Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13/2 đến 18 giờ ngày 14/2 , trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.507 ca mắc COVID-19, trong đó có 557 ca cộng đồng và 2.950 ca đã cách ly.

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