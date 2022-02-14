TP.HCM: Thông tin học sinh nghỉ học đến 28/2 do dịch COVID-19 là giả

Tin y tế 14/02/2022 15:38

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn khẳng định không có việc cho học sinh nghỉ đến ngày 28/2 do COVID-19.

Mạng xã hội đang lan truyền văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn thành phố ngừng đến trường đến 28/2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về thông tin trên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn khẳng định không có chuyện học sinh nghỉ học đến hết ngày 28/2 do tình hình dịch COVID-19. Thông tin lan truyền trên là nội dung của văn bản cũ, văn bản này ban hành từ 14/2/2021, thời gian áp dụng là đến 28/2/2021. 

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Thông tin lan truyền là Văn bản chỉ đạo của năm 2021 - Ảnh: VTC News

Theo Tuổi Trẻ, sáng nay 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã chính thức đi học lại sau 9 tháng ở nhà học online để phòng tránh dịch COVID-19. Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đã đến trường trước đó.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM (người ký văn bản chỉ đạo vào năm 2021) - đã có mặt tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh để động viên tinh thần các thầy cô giáo.

Ông Đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời cũng lưu ý: "Thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn cho họ thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn.

Khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần báo ngay cho giáo viên. Việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học chứ không phải để họ hoang mang, lo lắng".

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Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 11/2 đến 18h ngày 12/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.981 ca Covid-19.

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