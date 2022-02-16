Bộ Y tế có công văn khẩn liên quan đến việc 9 tỉnh, thành phố tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Tin y tế 16/02/2022 10:26

Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo nguồn tin từ Hà Nội mới, ngày 15/2, Bộ Y tế có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo đó, Bộ Y tế cho hay, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Được biết, nước ta đã tiếp nhận hơn 213,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và đã phân bổ 196 triệu liều. Tính đến ngày 15/2, Bộ Y tế đã triển khai tiêm được hơn 186 triệu liều (chiếm gần 95% tổng số vắc xin đã phân bổ). 

Riêng với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vắc xin cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%).

Để nhanh chóng hoàn thành việc bao phủ 2 liều vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm trẻ này, bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác.

Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/1/2022, Bộ Y tế có Công văn số 350/BYT-DP gửi Sở Y tế 12 tỉnh, thành phố về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho nhóm đối tượng này, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%).

Để nhanh chóng hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 02 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác.

Cũng liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12- 17 tuổi, trước đó, ngày 14/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này.

Đồng thời, trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần có các văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng

Ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM ghi nhận trẻ mắc COVID-19

Ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM ghi nhận trẻ mắc COVID-19

Ngay trong ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM đã phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xử lý dịch tễ, khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm chủng vaccine covid-19 thông tin Covid - 19 tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại