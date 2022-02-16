Bộ Y tế có công văn khẩn liên quan đến việc 9 tỉnh, thành phố tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo nguồn tin từ Hà Nội mới, ngày 15/2, Bộ Y tế có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho hay, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Được biết, nước ta đã tiếp nhận hơn 213,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và đã phân bổ 196 triệu liều. Tính đến ngày 15/2, Bộ Y tế đã triển khai tiêm được hơn 186 triệu liều (chiếm gần 95% tổng số vắc xin đã phân bổ). Riêng với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vắc xin cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%).

Để nhanh chóng hoàn thành việc bao phủ 2 liều vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm trẻ này, bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác. Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/1/2022, Bộ Y tế có Công văn số 350/BYT-DP gửi Sở Y tế 12 tỉnh, thành phố về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho nhóm đối tượng này, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%). Để nhanh chóng hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 02 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác. Cũng liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12- 17 tuổi, trước đó, ngày 14/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này. Đồng thời, trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần có các văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng

Ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM ghi nhận trẻ mắc COVID-19 Ngay trong ngày đầu đi học trở lại, TP.HCM đã phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xử lý dịch tễ, khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-co-cong-van-khan-lien-quan-den-viec-9-tinh-thanh-pho-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoi-450355.html