Để bàn chân lạnh sẽ khiến bạn gặp phải những 'chấn thương' sức khỏe tiềm ẩn: Đây là 5 cách để bạn ngăn chặn tình trạng này vào ban đêm

Sau đây là một số biện pháp khắc phục hiệu quả có thể giúp bạn làm ấm bàn chân của mình và là 5 cách tự nhiên để bạn có thể tránh cho chúng bị lạnh.

Khi chân bị lạnh, có rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề. Mặc dù, nếu bạn cảm thấy bàn chân của mình lạnh thường xuyên hơn không, thì điều quan trọng là bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Ngâm chân bằng nước ấm không chỉ giúp giảm đau mà còn giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn vì nó kích thích lưu thông máu. Nước phải ở khoảng 96 ° F đến 100,4 ° F (36 ° C đến 38 ° C). Đây có thể là buổi trị liệu bằng nước tự nhiên cho bàn chân lạnh của bạn.

Bạn cần làm:

Ngâm chân trong nước ấm từ 10 đến 15 phút.

Lau khô sau khi ngâm.

Sử dụng kem dưỡng ẩm như một bước hoàn thiện quy trình ngâm chân.

2. Xoa bóp bàn chân với các loại dầu thực vật

Bạn có thể xoa bóp bàn chân của mình với các loại dầu khác nhau, chẳng hạn như dầu ô liu, dừa và bơ, để giúp chân trở nên ấm hơn. Điều này là do các loại dầu này có đặc tính chống viêm giúp lưu thông máu. Ngoài ra, nó cũng lành mạnh cho làn da của bạn.

Bạn cần làm:

Lấy bất kỳ loại dầu nào và làm ấm nó.

Thoa dầu lên bàn chân của bạn và xoa bóp chúng trong khoảng 10-15 phút.

Sau đó đi tất cotton.

Thực hiện cách này hàng ngày để giữ ấm cho đôi chân của bạn.

3. Uống trà gừng

Gừng thường được biết đến với tác dụng giúp lưu thông máu và làm cơ thể ấm hơn, kể cả đôi chân của bạn. Vì vậy, đã đến lúc pha một ít trà gừng để làm ấm bàn chân lạnh của bạn.

Bạn cần làm:

Cắt 2-3 miếng gừng.

Thêm chúng vào nước sôi.

Lọc hỗn hợp và uống.

4. Ăn nhiều thực phẩm có sắt và vitamin B

Một trong những lý do khiến bàn chân của bạn có thể bị lạnh là do bạn thiếu vitamin B, chất rất quan trọng để cải thiện lưu lượng máu. Sắt cũng hữu ích cho việc vận chuyển oxy đến cơ thể của bạn.

Bạn cần làm:

Đối với chất sắt : Ăn nhiều thịt đỏ, các loại hạt, đậu phụ, yến mạch, rau chân vịt, đậu nướng, v.v.

Đối với vitamin B : Ăn nhiều thịt bò, cá ngừ, cá hồi, sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng, ngao, v.v.

5. Liều lượng tập thể dục hàng ngày

Bạn có thể làm ấm bàn chân bằng cách thực hiện các bài tập thể dục, cụ thể hơn là các bài tập bước đi, giúp tăng nhiệt độ cho bàn chân. Đi bộ và tập nhảy dây cũng có thể hữu ích để chữa lành bàn chân lạnh của bạn.

Theo Brightside