TIN ĐƯỢC KHÔNG: 2 ly rượu có lượng calo tương đương với 1 chiếc bánh hamburger

Sống khỏe 24/03/2022 19:45

Có một sự thật là trong rượu bia cũng chứa nhiều calo không kém so với các thực phẩm ăn hàng ngày của chúng ta.

TIN ĐƯỢC KHÔNG: 2 ly rượu có lượng calo tương đương với 1 chiếc bánh hamburger - Ảnh 1

Ảnh từ Getty Image Bank

Rượu là một loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Nếu chỉ tập trung vào tác hại của rượu bia, bạn có thể dễ dàng bỏ qua đoạn này. Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong giới học thuật về chủ trương cho rằng uống một hoặc hai ly rượu vang sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu xét từ góc nhìn quản lý cân nặng, có lẽ điều đó không nhất thiết phải gây tranh cãi.

Hiệp hội Y tế Sức khỏe về Rượu của Anh (AHA) đã khảo sát 30 loại rượu vang đỏ, hồng (rose), trắng và rượu vang có ga (sparkling) để xác định hàm lượng đường và calo.

Lượng calo của ly (175ml) sẽ từ 75,8 ~ 139,7 calo. Trong số 10 loại rượu vang hàng đầu có lượng calo vượt quá 127 calo mỗi cốc, rượu vang đỏ chiếm nhiều nhất sáu loại, rượu vang Rose chiếm hai loại, và rượu vang Sparkling và rượu vang trắng chiếm mỗi loại một ly. 

Theo phương tiện truyền thông sức khỏe 'Medical News Today', trong số các loại rượu được khảo sát, rượu Hardys Stamp Shiraz Cabernet của Úc có lượng calo cao nhất gần 280 calo cho hai ly. Nó có thể được mang ra so sánh với loại McDonald's Cheeseburger (305 calo) hoặc mì cay Hàn Quốc Shin Ramyun (loại mì ly nhỏ, chứa 285 calo). 

TIN ĐƯỢC KHÔNG: 2 ly rượu có lượng calo tương đương với 1 chiếc bánh hamburger - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Theo Cơ quan Tiêu dùng Hàn Quốc, 1 chai rượu soju chứa 400 calo và bia chứa khoảng 240 calo. Nếu trộn 1 chai soju với 2 chai bia và uống thì bạn sẽ tiêu thụ 900 calo.

Lý do tiến hành nghiên cứu khảo sát này ở Anh nhằm mục đích kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh rượu nên biểu thị lượng calo trên bao bì, giống như các loại thực phẩm khác. Tại Hàn Quốc, dự kiến ​​lượng calo sẽ được biểu thị trên chai rượu trong thời gian tới do Ủy ban Thương mại Công bằng đang sửa đổi các quy định liên quan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mức tiêu thụ rượu trên đầu người trên 15 tuổi ở Hàn Quốc là 10,2 lít/năm , vượt quá mức trung bình của thế giới là 6,4 lít.

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Từ khóa:   rượu bia Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày lưu ý khi uống rượu

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