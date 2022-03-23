7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung

Sống khỏe 23/03/2022 15:57

Để có một bộ não khoẻ mạnh ở bất kỳ độ tuổi nào thì cũng nên chăm sóc và cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho não từ đa dạng các loại thực phẩm cho đến thói quen thường ngày.

Càng lớn tuổi, không chỉ cơ thể mà não bộ cũng già đi. Để duy trì một não bộ khoẻ mạnh, nên tập những thói quen sống tốt như ngủ đủ, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên và giảm bớt sự căng thẳng lo âu bằng thiền định.

Đặc biệt, cần hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu và cung cấp những nguyên liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe của não bộ. Bằng những phương pháp đó, bạn có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo và tập trung suốt cả ngày dài. Thực phẩm giúp tăng khả năng tập trung đã được WebMD (trang thông tin sức khỏe của Mỹ) giới thiệu.

Caffeine: Chất Caffeine có trong cà phê, sô-cô-la, nước tăng lực và một số loại thuốc, có hiệu quả không lâu dài nhưng có thể giúp tăng năng lượng và cải thiện khả năng tập trung. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá mức, có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như bồn chồn hoặc đau nhức.

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Đường: Đường là nguồn năng lượng ưa thích của não bộ. Loại đường được nhắc ở đây là đường glucose, không phải đường trắng thông thường. Đây là lý do khi uống một ly nước ép trái cây có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho trí nhớ, khả năng tư duy và tinh thần. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều đường, nó sẽ tác dụng ngược lại, có thể làm suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, hãy cố gắng giảm lượng đường bổ sung vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh khác.

Bữa sáng: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bữa sáng có thể cải thiện trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung. Các loại thực phẩm được các nhà nghiên cứu khuyên dùng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, các sản phẩm từ sữa và trái cây. Tuy nhiên, bạn không nên ăn bánh trái quá nhiều. Và một bữa sáng giàu calo được cho là làm giảm khả năng tập trung.

7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Cá: Nguồn cung cấp protein tốt cho não là cá - thực phẩm giàu axit béo omega-3. Một chế độ ăn uống giàu chất béo tốt cho sức khoẻ giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Ngoài ra, các dưỡng chất từ cá đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện trí nhớ, đặc biệt là khi lớn tuổi.

7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

Các loại hạt và Sô-cô-la: Các loại hạt chứa vitamin E có khả năng chống oxy hóa. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E giúp làm chậm sự suy giảm chức năng nhận thức do lão hóa. Sô-cô-la đen cũng có đặc tính chống oxy hóa mạnh và chứa các chất kích thích tự nhiên như caffein, giúp làm tăng khả năng tập trung.

7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung - Ảnh 4

Ảnh minh hoạ

Bơ và ngũ cốc: Ăn nhiều ngũ cốc và trái cây như bơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cholesterol có hại. Điều này làm giảm nguy cơ hình thành mảng bám và cải thiện lưu lượng máu để thúc đẩy phát triển các tế bào não. Ngũ cốc nguyên hạt cũng chứa chất xơ và vitamin E, và quả bơ chứa chất béo không bão hòa có lợi cho lưu lượng máu khỏe mạnh.

7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung - Ảnh 5

Ảnh minh hoạ


Quả việt quất: Quả việt quất có thể giúp bảo vệ não khỏi bị tổn thương do các oxy hoạt tính gây ra và có thể làm giảm ảnh hưởng từ các bệnh liên quan đến lão hoá như Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng ăn nhiều quả việt quất giúp cải thiện khả năng học hỏi và cơ năng ở cơ bắp của những con chuột già.

7 loại 'thực phẩm tốt cho não' giúp tăng khả năng tập trung - Ảnh 6

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