"Trời ơi tin được không": Ôm gối đệm sẽ giải toả được mọi ưu phiền

Một kết quả nghiên cứu cho thấy ôm gối đệm có thể giúp kiểm soát sự lo lắng và căng thẳng. Nhưng nó phải là một chiếc gối biết hít thở thở như một vật sống.

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Nhóm nghiên cứu của Đại học Bristol ở Anh đã tiến hành thí nghiệm trên 129 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 36. Nhóm nghiên cứu thông báo với những người tham gia rằng họ phải làm bài kiểm tra toán học trước. Bài thi toán, với hình thức thi vấn đáp trước tất cả mọi người thay vì làm trên giấy, là thứ làm trầm trọng thêm sự lo lắng và căng thẳng.

Những người tham gia sau đó được chia thành ba nhóm. Một nhóm ngồi thiền trong 8 phút dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia, một nhóm tắt điện thoại và ngồi yên lặng. Và nhóm còn lại sau khi đeo tai nghe để tránh tiếng động thì ngồi ôm gối đệm màu xanh da trời mềm trong 8 phút.

Kích thước của chiếc gối ngang 35cm, dọc 25cm, dày 15cm. Đây là chiếc gối được thiết kế để hít thở từ từ khi một người nào đó ôm vì bề ngoài trông bình thường nhưng bên trong lại có một thiết bị đặc biệt được giấu kín.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các bài kiểm tra mức độ lo âu ở từng phòng khác nhau cho ba nhóm trước và sau khi thử nghiệm. Kết quả là được xác nhận rằng chiếc gối 'biết hít thở' có hiệu quả như một phương pháp thiền định mà chuyên gia đã hướng dẫn trong việc đối phó với lo lắng hoặc căng thẳng. Tác dụng của gối đệm được ghi nhận mạnh đối với những học sinh cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt trong khi thi.

Nhà nghiên cứu Alice Haynes, một trong những tác giả, nói rằng gối đệm 'biết hít thở' hấp dẫn ở chỗ bất kỳ ai đều có thể dễ dàng sử dụng, không giống như thiền định cần sự hướng dẫn của chuyên gia, và nó có thể được sử dụng khi xem TV hoặc nói chuyện với người khác. Ngoài ra chiếc gối đệm này còn được kỳ vọng là “vật dụng đặc biệt hữu ích đối với những người không phải là bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính, nhưng lại căng thẳng và đau bụng khi có chuyện quan trọng xảy ra."

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