Tốt nhất là tránh hoàn toàn dù chỉ là ánh sáng mờ khi ngủ. (Nguồn ảnh: Getty Image Bank)

Theo đài CNN đưa tin vào ngày 14/3, Trung tâm Y học chu kỳ và giấc ngủ 24 giờ của Đại học Northwestern đã đưa ra kết luận tương tự với kết quả của một thí nghiệm về giấc ngủ của những người trẻ khỏe mạnh.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả ánh sáng yếu cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh khi ngủ, vì vậy chúng ta nên tắt đèn hoàn toàn.

Theo giám đốc họ Ji của Trung tâm Y học Giấc ngủ Phillips là tác giả bài nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tác động khiến 20 người ở độ tuổi 20 chìm vào giấc ngủ suốt hai ngày trong phòng thí nghiệm về giấc ngủ.

Các đối tượng được chia thành hai nhóm, một nhóm ngủ trong hai ngày trong tình trạng tối đến mức họ gần như không thấy gì khi mở mắt, và nhóm còn lại ngủ trong tình trạng ánh sáng mờ như ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ hoặc trong tình trạng ngày hôm đó rất tối.

Kết quả cho thấy rằng khi nhắm mắt, chỉ có khoảng 5-10 % lượng ánh sáng truyền đến mắt dù có bật đèn nhưng thực tế ánh sáng mà mắt cảm nhận được cũng không mạnh.

Ngay cả ánh sáng yếu cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo kết quả của thí nghiệm, ngay cả lượng ánh sáng nhỏ đó cũng đã gây cản trở sóng điện não thấp và giấc ngủ REM trong giai đoạn ngủ (thời điểm diễn ra quá trình tái tạo tế bào). Ngoài ra nhịp tim của họ nhanh hơn, tăng đề kháng insulin và trở nên bị mất cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm chính và phụ.

Kết quả là nó không gây cản trở giấc ngủ đến mức không thể ngủ hoặc tỉnh giấc, nhưng điều đó cho thấy nó đã gây hại đến sức khoẻ.

Nhịp tim giảm vào ban đêm khi chúng ta ngủ và hoạt động chậm khi não bộ đang phục hồi cơ thể. Do đó, hiện tượng nhịp tim tăng vào ban đêm đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu là một nguy cơ dẫn đến bệnh tim và tử vong sớm.

Lượng đường trong máu cao là một dấu hiệu của kháng insulin, có nghĩa là cơ thể không thể sử dụng glucose đúng cách và gây áp lực cho tuyến tụy, cuối cùng dẫn đến mất khả năng kiểm soát insulin. Theo thời gian, kháng insulin có thể dẫn đến bệnh tiểu đường giai đoạn 2.

Mặc dù kết quả của nghiên cứu này không phải là ánh sáng mạnh, nhưng nó cho thấy việc ngủ khi bật TV hoặc bật đèn trong phòng ngủ tối có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bạn.

Bạn nên chú ý đến ánh sáng trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc Ji nói rằng: “Bạn nên chú ý đến ánh sáng trong phòng ngủ”, “Chuẩn bị không gian ngủ bằng cách bắt đầu giảm độ sáng của ánh đèn ít nhất một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ.” Ông cũng đưa ra lời khuyên hãy sử dụng rèm, màn, đồ bịt mắt khi ngủ.

Giám đốc Ji nhấn mạnh: “Nếu bạn cần ánh sáng ban đêm, hãy bật mờ mờ và đặt nó trên sàn nhà”. “Và nếu bạn cần ánh sáng vì lý do an toàn, hãy chọn ánh sáng có ánh sáng đỏ hoặc nâu".