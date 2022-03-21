Thói quen bật đèn ngủ ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh? Có nên ngủ trong 'bóng tối'?

Sống khỏe 21/03/2022 10:46

Nhóm nghiên cứu Hoa Kỳ khẳng định, "Chất lượng giấc ngủ và sức khỏe suy giảm ngay cả khi bạn ngủ trong bóng tối ở độ tuổi 20 đầy sinh lực. Nếu bạn cần ánh sáng, hãy đặt một chiếc đèn ngủ trên sàn nhà, điều chỉnh ánh sáng tối dần xuống trước khi ngủ 1~2 tiếng.”

Thói quen bật đèn ngủ ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh? Có nên ngủ trong 'bóng tối'? - Ảnh 1

Tốt nhất là tránh hoàn toàn dù chỉ là ánh sáng mờ khi ngủ. (Nguồn ảnh: Getty Image Bank)

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả ánh sáng yếu cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh khi ngủ, vì vậy chúng ta nên tắt đèn hoàn toàn. 

Theo đài CNN đưa tin vào ngày 14/3, Trung tâm Y học chu kỳ và giấc ngủ 24 giờ của Đại học Northwestern đã đưa ra kết luận tương tự với kết quả của một thí nghiệm về giấc ngủ của những người trẻ khỏe mạnh. 

Theo giám đốc họ Ji của Trung tâm Y học Giấc ngủ Phillips là tác giả bài nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tác động khiến 20 người ở độ tuổi 20 chìm vào giấc ngủ suốt hai ngày trong phòng thí nghiệm về giấc ngủ. 

Các đối tượng được chia thành hai nhóm, một nhóm ngủ trong hai ngày trong tình trạng tối đến mức họ gần như không thấy gì khi mở mắt, và nhóm còn lại ngủ trong tình trạng ánh sáng mờ như ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ hoặc trong tình trạng ngày hôm đó rất tối. 

Kết quả cho thấy rằng khi nhắm mắt, chỉ có khoảng 5-10 % lượng ánh sáng truyền đến mắt dù có bật đèn nhưng thực tế ánh sáng mà mắt cảm nhận được cũng không mạnh.

Thói quen bật đèn ngủ ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh? Có nên ngủ trong 'bóng tối'? - Ảnh 2
Ngay cả ánh sáng yếu cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo kết quả của thí nghiệm, ngay cả lượng ánh sáng nhỏ đó cũng đã gây cản trở sóng điện não thấp và giấc ngủ REM trong giai đoạn ngủ (thời điểm diễn ra quá trình tái tạo tế bào). Ngoài ra nhịp tim của họ nhanh hơn, tăng đề kháng insulin và trở nên bị mất cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm chính và phụ.

Kết quả là nó không gây cản trở giấc ngủ đến mức không thể ngủ hoặc tỉnh giấc, nhưng điều đó cho thấy nó đã gây hại đến sức khoẻ.

Nhịp tim giảm vào ban đêm khi chúng ta ngủ và hoạt động chậm khi não bộ đang phục hồi cơ thể. Do đó, hiện tượng nhịp tim tăng vào ban đêm đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu là một nguy cơ dẫn đến bệnh tim và tử vong sớm.

Lượng đường trong máu cao là một dấu hiệu của kháng insulin, có nghĩa là cơ thể không thể sử dụng glucose đúng cách và gây áp lực cho tuyến tụy, cuối cùng dẫn đến mất khả năng kiểm soát insulin. Theo thời gian, kháng insulin có thể dẫn đến bệnh tiểu đường giai đoạn 2.

Mặc dù kết quả của nghiên cứu này không phải là ánh sáng mạnh, nhưng nó cho thấy việc ngủ khi bật TV hoặc bật đèn trong phòng ngủ tối có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bạn.

Thói quen bật đèn ngủ ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu và nhịp tim ở những người trẻ khỏe mạnh? Có nên ngủ trong 'bóng tối'? - Ảnh 3
Bạn nên chú ý đến ánh sáng trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc Ji nói rằng: “Bạn nên chú ý đến ánh sáng trong phòng ngủ”, “Chuẩn bị không gian ngủ bằng cách bắt đầu giảm độ sáng của ánh đèn ít nhất một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ.” Ông cũng đưa ra lời khuyên hãy sử dụng rèm, màn, đồ bịt mắt khi ngủ.

Giám đốc Ji nhấn mạnh: “Nếu bạn cần ánh sáng ban đêm, hãy bật mờ mờ và đặt nó trên sàn nhà”. “Và nếu bạn cần ánh sáng vì lý do an toàn, hãy chọn ánh sáng có ánh sáng đỏ hoặc nâu".

Tại sao bạn nên ngủ nghiêng về bên trái

Tại sao bạn nên ngủ nghiêng về bên trái

Có rất nhiều ưu điểm khi bạn ngủ nghiêng về bên trái. Đây là một tin không tốt dành cho những người nằm sấp, nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên phải. Thực tế là tất cả chúng ta đều phải ngủ nghiêng về bên trái. Sau đây là những điểm tốt khi bạn ngủ nghiêng về bên trái

Xem thêm
Từ khóa:   sức khoẻ gia đình Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thực trạng giới trẻ bật đèn khi ngủ đèn ngủ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?