Các thói quen trước khi ngủ dành cho người bị bệnh tiểu đường

Sống khỏe 19/03/2022 05:05

Quản lý bệnh tiểu đường là một công việc toàn thời gian, bởi vì tình trạng này không kết thúc như việc làm công sở lúc 5 giờ chiều. Khi bạn sẵn sàng nghỉ ngơi. Bạn phải duy trì thói quen kiểm tra đường huyết, uống thuốc, tập thể dục và ăn uống cả ngày để kiểm soát bệnh.

Trên thực tế, bạn nên lưu ý đến bệnh tiểu đường của mình cho đến khi đi ngủ. Trước khi bạn đặt báo thức và đi ngủ, đây là một số việc cần làm trước khi đi ngủ giúp bạn kiểm soát tốt hơn bệnh tiểu đường của mình và ngủ ngon hơn.

Kiểm tra lượng đường trong máu

Kiểm tra lượng đường trong máu định kỳ là một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Kiểm tra lượng đường trong máu trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn và bác sĩ biết liệu thuốc và các phương pháp điều trị khác có kiểm soát đủ lượng đường trong máu của bạn qua đêm hay không. Lượng đường huyết lý tưởng trước khi đi ngủ nên nằm trong khoảng 90 - 150 miligam mỗi decilít (mg/dL).

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Ăn một bữa nhẹ trước khi đi ngủ

Khi bạn sống chung với bệnh tiểu đường loại, bạn có thể đã trải qua “hiện tượng bình minh” hoặc “hiệu ứng bình minh”. Vào buổi sáng sớm - thường trong khoảng từ 2 giờ đến 8 giờ sáng - lượng đường trong máu của bạn có thể tăng đột biến. Lượng đường trong máu tăng cao này có thể là kết quả của các yếu tố như: sự tiết ra hormone vào buổi sớm làm tăng sức đề kháng insulin, không dùng đủ insulin hoặc thuốc vào đêm hôm trước, ăn nhẹ tinh bột trước khi đi ngủ, hoặc gan của bạn giải phóng một lượng glucose qua đêm.

Để chống lại hiện tượng này, hãy ăn một bữa ăn nhẹ giàu chất xơ, ít chất béo trước khi đi ngủ. Bánh quy làm từ lúa mì nguyên cám với pho mát hoặc táo với bơ đậu phộng là những thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường. Những thực phẩm này sẽ giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định và ngăn gan giải phóng quá nhiều glucose, bạn chỉ cần ăn khẩu phần nhỏ để không vượt quá lượng calo hoặc tinh bột được khuyến nghị trong ngày. Ăn quá nhiều trước khi ngủ có thể góp phần làm tăng cân và phản tác dụng khi bạn mắc bệnh tiểu đường.

Thực phẩm có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu theo nhiều cách khác nhau. Theo dõi lượng đường trong máu của bạn vào buổi sáng để giúp xác định lượng và loại đồ ăn nhẹ có thể là phương pháp kiểm soát tốt nhất cho bạn.

Hạn chế sự kích thích từ môi trường xung quanh

Tránh caffein từ cà phê, sô cô la và soda trong vòng vài giờ trước khi đi ngủ. Những thực phẩm và đồ uống có chứa caffein này kích thích não của bạn và có thể khiến bạn mất ngủ. Ngoài ra, hãy hạn chế uống rượu, đặc biệt nếu bạn thấy nó làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn.

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Đi dạo

Tập thể dục giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Đi bộ sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu cho đến sáng hôm sau. Theo National Sleep Foundation, tập thể dục lúc gần đi ngủ có thể ảnh hưởng đến tốc độ đi vào giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả mọi người, vì một số người ngủ ngon sau khi tập luyện trước khi đi ngủ.

Chuẩn bị phòng ngủ

Để tối ưu hóa khả năng đi vào giấc ngủ và duy trì như vậy suốt đêm, phòng của bạn cần yên tĩnh, mát mẻ và thoải mái. Mở điều hòa trong khoảng từ 60˚F (15,6˚C) đến 67˚F (19,4˚C) sẽ là nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ.

Giảm ánh sáng. Đóng rèm và rèm để mặt trời mọc không đánh thức bạn vào buổi sáng. Nếu ánh sáng làm phiền bạn, hãy cân nhắc việc lắp rèm che tối hoặc rèm cản sáng trong phòng.

Giữ điện thoại di động của bạn sang phòng khác hoặc cất vào ngăn kéo để các tin nhắn và cuộc gọi đến không đánh thức bạn. Nếu bạn nhạy cảm với tiếng ồn, hãy sử dụng nút tai để chặn mọi âm thanh không mong muốn khi ngủ.

Tất cả những điều này có thể chuẩn bị cho các hormone giấc ngủ hoạt động và giúp bạn đi vào giấc ngủ.

Tập thói quen trước khi đi ngủ

Trung bình khoảng 45% những người mắc bệnh tiểu đường khó đi vào giấc ngủ hoặc trằn trọc suốt đêm. Đau dây thần kinh, thường xuyên khát nước, đi tiểu và đói đều có thể khiến bạn mất ngủ. Bạn có thể gặp bác sĩ để kiểm soát những vấn đề này, nhưng có một cách để tối đa hóa giờ ngủ của bạn là tạo thói quen đi ngủ.

Ngay trước khi đi ngủ, hãy làm gì đó để thư giãn cơ thể và tĩnh tâm để chuẩn bị cho giấc ngủ. Tắm nước ấm, tập yoga nhẹ nhàng hoặc đọc sách. Giữ đèn ở mức thấp. Tắt tất cả máy tính, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác vì chúng phát ra ánh sáng xanh kích thích não, làm khó đi vào giấc ngủ hơn.

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Từ khóa:   tiểu đường bệnh tiểu đường kiểm tra lượng đường trong máu

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