Người trưởng thành có cần uống sữa bò hay không? Đồ uống có nguồn gốc từ thực vật có thực sự tốt cho sức khỏe?

Alesia Soltanpanah, giám đốc điều hành của World Animal Protection US, cho biết: “Do sự thay đổi toàn cầu này, các công ty sữa lớn nhất ở Mỹ đang đầu tư vào các sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật và những công ty không phải đối mặt với một tương lai quá bất ổn.

Tuy nhiên một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Người lớn có cần uống sữa bò không? Và đồ uống có nguồn gốc từ thực vật có thực sự tốt cho sức khỏe hơn đồ uống có nguồn gốc từ bò không? Đây là một vấn đề còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Điều này đã gây thiệt hại lớn đối với các nhà sản xuất sữa. Dean Foods, nhà sản xuất sữa lớn nhất của Mỹ, đã nộp đơn phá sản. Năm 2018, Hiệp hội Nông dân Sữa Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng sữa của Hoa Kỳ, đã báo cáo doanh số bán hàng giảm 7,5% - phần lớn là do giá sữa giảm.

Sữa không cần thiết đối với người lớn nhưng tốt cho trẻ nhỏ

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, người lớn nên uống từ 2 đến 3 cốc sữa mỗi ngày, nhưng định nghĩa của nó được mở rộng để bao gồm sữa chua và pho mát, cũng như sữa đậu nành bổ sung canxi. (Đáng chú ý, nó không bao gồm các loại đồ uống có nguồn gốc từ thực vật và hạt khác như những lựa chọn thay thế khả thi)

Vasanti Malik, phó giáo sư dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Harvard, cho biết sữa không cần thiết trong chế độ ăn của người lớn, mặc dù nó có thể tốt cho cơ thể.

Bà chia sẻ với USA Today rằng sữa bò có rất nhiều chất dinh dưỡng - vitamin D, protein và canxi. Và đó là một cách đặc biệt thuận tiện để trẻ em - những người không có chế độ ăn phong phú như người lớn - có được những chất dinh dưỡng này trong chế độ ăn uống của chúng. Đối với người lớn, họ dễ dàng bổ sung những chất dinh dưỡng trong sữa bằng nhiều cách khác. Malik chia sẻ: "Người lớn có chế độ ăn uống đa dạng hơn, vì vậy họ có thể nhận được những chất dinh dưỡng có trong sữa từ những loại thực phẩm khác". Bên cạnh đó, Malik nói thêm, tốc độ tăng trưởng của người trưởng thành hầu như đã ổn định do nhu cầu chất dinh dưỡng của họ không cao.

Tiến sĩ Robert Glatter, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Lenox Hill ở Thành phố New York và là biên tập viên của Medscape, cho biết một số chất dinh dưỡng này, chủ yếu là canxi có từ lá xanh, đậu, đậu lăng và cá hồi. Đây cũng là những nguồn cung cấp protein dồi dào.

Tổ chức Loãng xương Hoa Kỳ cũng liệt kê quả sung, bông cải xanh và cam là nguồn cung cấp canxi tốt. Malik nói, nếu vẫn thất bại, thì thực phẩm chức năng cũng là cách hữu hiệu để bổ sung vitamin D và canxi.

"Thực sự không có lý do gì để tiêu thụ sữa trừ khi bạn thích nó", Malik nói. Vì vậy, nếu bạn chọn tiếp tục uống sữa, hãy sử dụng sữa ít hoặc không béo, vì sữa nguyên chất có nhiều chất béo bão hòa hơn.

Lợi ích của sữa thực vật có thể bị đánh giá quá cao

Người được hưởng lợi lớn nhất từ sự sụt giảm sữa bò là các nhà sản xuất sản phẩm thay thế có nguồn gốc từ thực vật. Theo Hiệp hội Thực phẩm Thực vật, doanh số bán các sản phẩm thay thế từ hạt và sữa có nguồn gốc thực vật tăng gần gấp 3 lần, lên đến 9%, từ năm 2017 đến năm 2018 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, hầu hết đồ uống có nguồn gốc từ thực vật và hạt có ít chất béo và calo hơn sữa ít béo: "Nếu bạn chọn uống các loại sữa thay thế hoặc sữa có nguồn gốc thực vật thì điều quan trọng là phải kiểm tra lượng protein và đường trên nhãn dinh dưỡng của sản phẩm", Glatter nói.

Nhiều nhãn hiệu được tăng cường vitamin D và canxi, nhưng không phải sản phẩm nào cũng có. Hơn nữa, cả Glatter và Malik đều cảnh báo nhà sản xuất có thể đã thêm đường vào các loại sữa bò có chứa đường lactose tự nhiên, bởi thị hiếu ưa ngọt của phần lớn người dùng.

Theo một nghiên cứu của Đại học Oxford, nếu lợi ích sức khỏe là thứ yếu so với các mối quan tâm về môi trường, thì tất cả sữa làm từ thực vật và hạt tốt cho môi trường hơn sữa bò.

Sữa đậu nành, hạnh nhân, yến mạch và sữa gạo đều tạo ra ít khí thải carbon và khí nhà kính hơn, đồng thời sử dụng ít đất và nước hơn sữa bò. Malik nói: “Nếu bạn quan tâm đến tác động môi trường, thì việc lựa chọn một nguồn dinh dưỡng và protein khác ngoài sữa bò sẽ là một lựa chọn tốt hơn."