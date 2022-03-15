3 công thức bổ sung nước vào buổi sáng: Cấp ẩm và giúp da tươi sáng, rạng ngời

Sống khỏe 15/03/2022 15:15

Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như TikTok, có rất nhiều bài báo, người nổi tiếng đã đưa ra lời khuyên rằng nên uống nước vào mỗi buổi sáng để tốt cho sức khỏe. Mặc dù đây là nhu cầu cơ bản của mỗi người nhưng việc uống đủ nước mỗi ngày trở nên hợp thời.

Bạn nên xem video mô tả thói quen buổi sáng của những cô gái hoặc các cách bổ sung nước từ một chuyên gia dinh dưỡng để có thể cung cấp nước hiệu quả nhất cho cơ thể. Nếu nước chanh ấm có thể khiến bạn hơi chán sau một thời gian thì một ly nước vào buổi sáng là hết sức cần thiết. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp một danh sách gồm ba công thức pha nước buổi sáng giúp hỗ trợ làn da sáng khỏe. Cuối cùng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình hydrat hóa bên trong có thể ảnh hưởng đến độ ẩm của da và độ dày của lớp biểu bì. Hãy coi đó là một bước bổ sung trong thói quen chăm sóc da toàn diện của bạn.

3 công thức bổ sung nước vào buổi sáng: Cấp ẩm và giúp da tươi sáng, rạng ngời - Ảnh 1

Đối với những người có thời gian: 5 thành phần bổ sung

Nếu bạn đang muốn khởi động sức khỏe của mình vào buổi sáng và không ngại thử nhiều công thức, hãy thử thêm năm thành phần này để có làn da sáng từ trong ra ngoài. Một người dùng TikTok đã chia sẻ về công thức đồ uống của cô ấy mỗi sáng gồm:

  • Chất diệp lục: chứa các đặc tính chống oxy hóa
  • Nước chanh: hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể bạn
  • Gừng: mang lại đặc tính chống viêm và làm dịu dạ dày
  • Giọt magiê: giúp cân bằng lượng đường trong máu
  • Tinh dầu bạc hà: thêm hương vị tự nhiên và hỗ trợ tiêu hóa

Để duy trì vẻ đẹp: Sử dụng nước collagen.

Nước collagen đang là xu hướng hiện nay vì một lý do khá tốt - các peptide collagen (collagen thuỷ phân) chất lượng cao đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình hydrat hóa da, giảm bớt sự xuất hiện của nếp nhăn và giữ cho tóc và móng tay của bạn chắc khỏe.  Hydrat hóa là quá trình bổ sung các phân tử nước vào các hợp chất hữu cơ. Uống đủ nước sẽ tạo điều kiện cho các phản ứng hydrat hóa được diễn ra nhiều hơn nhằm bổ sung nước cho các cơ quan trong cơ thể.

Thay vì tốn tiền mua các sản phẩm đóng gói sẵn thì bạn có thể dễ dàng để tự làm tại nhà: Đổ cho mình một cốc nước, sau đó khuấy một muỗng bột collagen cho đến khi nó tan hết. Thêm một chút nước cam, chanh hoặc dưa chuột mới vắt để tăng thêm hương vị.

Chưa kể, collagen không có mùi vị, vì vậy bạn có thể thêm nó vào bất kỳ công thức nước buổi sáng nào của mình để tăng thêm vẻ đẹp mà không ảnh hưởng đến hương vị. Cho dù bạn trộn nó với chanh và dưa chuột để bắt đầu một ngày mới hay thêm nó vào một ly sinh tố dạng nước, thì phương pháp hydrat hóa này sẽ giúp làn da của bạn trông mềm mại và tươi sáng hơn bao giờ hết.

3 công thức bổ sung nước vào buổi sáng: Cấp ẩm và giúp da tươi sáng, rạng ngời - Ảnh 2

Dành cho những người yêu thích hương vị: Hãy sử dụng bưởi và nước hương thảo.

Nếu bạn là người không thích sinh tố nhưng lại muốn hương vị trái cây tươi mới, thì nước bưởi và hương thảo là một cách dễ dàng để giúp bạn trẻ hóa các giác quan. Hỗn hợp thảo mộc của nó không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn chứa nhiều vitamin C, có rất nhiều lợi ích cho da, bao gồm điều chỉnh sự tổng hợp collagen và trung hòa các gốc tự do, giữ cho quá trình hydrat hóa buổi sáng của bạn trở nên thú vị.

Đây là công thức có trong loại đồ uống này:

  • ½ quả bưởi chưa gọt vỏ, cắt lát
  • 2 đến 4 nhánh hương thảo
  • 3 cốc đá trở lên, đủ để lấp đầy nửa bình
  • Đủ nước tinh khiết để đổ đầy bình 2 ‑ quart (½ gallon)
  • Đây là công thức đầy đủ, bạn có thể sử dụng thêm một vài loại nước khác thay thế.

Việc ưu tiên hydrat hóa vào buổi sáng rất quan trọng đối với làn da và sức khỏe tổng thể của bạn. Có nhiều cách khác nhau để bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng, vì vậy hãy bắt đầu thói quen chăm sóc sức khỏe của bạn ngay từ bây giờ.

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Axit béo omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cách tốt nhất để bổ sung omega-3 là ăn cá có nhiều chất béo ít nhất hai lần mỗi tuần, nhưng nếu không ăn cá thường xuyên, bạn có thể cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung.

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