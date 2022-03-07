Lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san

Sống khỏe 07/03/2022 12:27

Cốc nguyệt san là một sản phẩm dành cho phái nữ trong thời kỳ kinh nguyệt và được dùng để thay thế cho các loại băng vệ sinh truyền thống, giúp cơ thể năng động hơn mà không lo bị tràn trong suốt ngày dài.

Cốc nguyệt san là gì?

Cốc kinh nguyệt là một loại sản phẩm vệ sinh phụ nữ có thể tái sử dụng. Đó là một chiếc cốc hình phễu nhỏ, linh hoạt được làm bằng cao su hoặc silicone mà bạn đưa vào âm đạo để hứng và thu thập chất lỏng trong kỳ kinh nguyệt.

Cốc có thể chứa nhiều máu hơn các phương pháp khác, khiến nhiều phụ nữ sử dụng chúng như một biện pháp thay thế băng vệ sinh thân thiện với môi trường. Và tùy thuộc vào lưu lượng của mỗi người mà cốc có thể lưu lại trong cơ thể từ 10 - 12 giờ.

Cách sử dụng cốc nguyệt san

Nếu bạn muốn sử dụng cốc nguyệt san, hãy nói chuyện với bác sĩ phụ khoa trước. Hầu hết các thương hiệu cốc nguyệt san đều bán phiên bản nhỏ và lớn tùy theo nhu cầu của mỗi người. Để lựa chọn cốc phù hợp, bạn và bác sĩ của bạn nên cân nhắc những điều sau:

  • Tuổi của bạn
  • Chiều dài cổ tử cung của bạn
  • Lượng máu nhiều hay ít
  • Độ cứng và tính linh hoạt của cốc
  • Khả năng chứa của cốc
  • Sức mạnh cơ sàn chậu của bạn
  • Nếu bạn sinh con qua đường âm đạo

Những chiếc cốc kinh nguyệt nhỏ hơn thường được khuyên dùng cho những phụ nữ dưới 30 tuổi chưa sinh qua đường âm đạo. Kích thước lớn hơn thường được khuyến khích cho phụ nữ trên 30 tuổi, đã sinh con qua đường âm đạo hoặc có kinh nhiều hơn. 

Trước khi bạn đặt cốc nguyệt san

Khi bạn sử dụng cốc kinh nguyệt lần đầu tiên, nó có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng "bôi trơn" cốc của bạn có thể giúp quá trình diễn ra trơn tru. Trước khi cho cốc vào bên trong, hãy bôi trơn vành bằng nước hoặc chất bôi trơn gốc nước. Cốc nguyệt san ướt sẽ dễ dàng đưa vào hơn.

Làm thế nào để đưa cốc vào cơ thể

Nếu bạn có thể đặt tampon, bạn sẽ thấy việc đưa cốc kinh nguyệt vào tương đối dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước sau để sử dụng cốc:

  • Rửa tay thật sạch.
  • Bôi nước hoặc chất bôi trơn gốc nước vào vành cốc.
  • Gấp chặt cốc kinh nguyệt làm đôi, cầm bằng một tay với vành hướng lên trên.
  • Đưa cốc vào âm đạo của bạn giống như bạn làm với tampon mà không có dụng cụ bôi thuốc. Nó sẽ nằm dưới cổ tử cung của bạn vài cm.
  • Khi cốc đã vào trong âm đạo, hãy xoay nó. Nắp cốc sẽ bung ra kín khí, ngăn rò rỉ.
Lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san - Ảnh 1 

Bạn sẽ không cảm thấy cốc kinh nguyệt của mình nếu bạn đã lắp cốc đúng cách. Bạn cũng có thể di chuyển, nhảy, ngồi, đứng và thực hiện các hoạt động hàng ngày khác mà cốc không bị rơi ra ngoài. Nếu bạn gặp khó khăn khi đặt cốc, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Khi nào nên lấy cốc nguyệt san ra ngoài

Bạn có thể đeo cốc nguyệt san từ 6 đến 12 giờ, tùy thuộc vào lượng kinh nguyệt ra nhiều hay ít. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cốc khi ngủ. Bạn nên tháo cốc kinh nguyệt của mình trước mốc 12 giờ. Nếu bạn cảm thấy cốc đầy, hãy thực hiện việc thay cốc trong nhà vệ sinh đúng cách để tránh nhiễm trùng và sử dụng lại.

Cách lấy cốc nguyệt san ra ngoài

Để lấy cốc nguyệt san ra, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  • Rửa tay thật sạch.
  • Đặt ngón trỏ và ngón cái vào âm đạo. Kéo nhẹ phần thân của cốc cho đến khi bạn có thể chạm đến vành cốc.
  • Bóp nhẹ vành để đưa không khí vào trong, phá vỡ không gian kín khí và kéo xuống để tháo cốc.
  • Sau khi thasao ra, hãy đổ cốc vào bồn rửa hoặc bồn cầu.

Chăm sóc cốc sau khi sử dụng

Cốc kinh nguyệt tái sử dụng nên được rửa và lau sạch trước khi cho vào vào âm đạo của bạn. Bạn nên làm cạn cốc ít nhất hai lần một ngày. Cốc kinh nguyệt tái sử dụng có độ bền cao và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 5 năm nếu được chăm sóc đúng cách. Vứt cốc dùng một lần sau khi cốc đầy.

Ưu điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san là gì?

  • Giá cả phải chăng
  • An toàn hơn băng vệ sinh
  • Chứa nhiều máu hơn miếng đệm hoặc băng vệ sinh
  • Tốt cho môi trường hơn so với miếng đệm hoặc băng vệ sinh
  • Không thể cảm nhận được khi quan hệ tình dục (một số nhãn hiệu)
  • Có thể đeo vòng tránh thai
  • Có thể quan hệ tình dục. Hầu hết các loại cốc có thể tái sử dụng đều cần được lấy ra trước khi bạn quan hệ tình dục, nhưng loại mềm dùng một lần không cần lấy ra khi bạn quan hệ. Nửa kia sẽ không cảm nhận được chiếc cốc và bạn còn không phải lo lắng về việc rò rỉ.

Nhiều phụ nữ chọn sử dụng cốc nguyệt san vì:

  • Tiết kiệm ngân sách: Không giống như băng vệ sinh hoặc miếng lót, cốc nguyệt san chỉ cần mua một lần là có thể dùng trong khoảng thời gian từ 3 - 5 năm.
  • An toàn hơn: Vì cốc nguyệt san chỉ dùng để đựng chứ không thấm hút nên bạn không có nguy cơ mắc hội chứng sốc nhiễm độc (TSS), một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp liên quan đến việc sử dụng tampon.
  • Tiết kiệm thời gian hơn: Một cốc kinh nguyệt có thể chứa khoảng 30 - 50ml kinh nguyệt, trong khi băng vệ sinh chỉ có thể chứa 10ml.
  • Thân thiện với môi trường: Cốc kinh nguyệt tái sử dụng có thể tồn tại trong một thời gian dài, giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường.
Lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san - Ảnh 2

Nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san là gì?

  • Có thể khó chèn hoặc gỡ bỏ cốc
  • Có thể khó khăn để tìm thấy sản phẩm phù hợp
  • Có thể gây ra dị ứng giữa cơ thể và vật liệu của cốc nguyệt san
  • Có thể gây kích ứng âm đạo nếu không được vệ sinh và chăm sóc đúng cách
  • Có thể tăng khả năng nhiễm trùng: Hãy rửa cốc kinh nguyệt thật kỹ, giữ sạch và để khô. Không sử dụng lại cốc kinh nguyệt dùng một lần.

Cách chọn sản phẩm vệ sinh phụ nữ phù hợp với bạn

Đối với nhiều phụ nữ, việc sử dụng cốc nguyệt san là điều không cần bàn cãi. Trước khi chuyển sang sử dụng cốc nguyệt san hãy đảm bảo rằng bạn biết những gì bạn cần ở một sản phẩm vệ sinh phụ nữ:

  • Chiếc cốc có giúp bạn tiết kiệm chi phí không?
  • Chiếc cốc có dễ sử dụng hơn không?
  • Bạn có muốn quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt không?

Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì cốc kinh nguyệt phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ phụ khoa về các lựa chọn của bạn và sản phẩm kinh nguyệt nào có thể phù hợp nhất với bạn.

 

5 mẹo chăm sóc da đơn giản dành cho người bận rộn từ các bác sĩ da liễu

5 mẹo chăm sóc da đơn giản dành cho người bận rộn từ các bác sĩ da liễu

Mọi người thường nghĩ rằng muốn có một làn da đẹp thì phải dành nhiều thời gian để chăm sóc. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu đã chỉ ra 5 mẹo chăm sóc da đơn giản dễ áp dụng dành cho những người bận rộn.

Xem thêm
Từ khóa:   cốc nguyệt san kinh nguyệt tác dụng của cốc nguyệt san

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?