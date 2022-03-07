Lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san

Cốc kinh nguyệt là một loại sản phẩm vệ sinh phụ nữ có thể tái sử dụng. Đó là một chiếc cốc hình phễu nhỏ, linh hoạt được làm bằng cao su hoặc silicone mà bạn đưa vào âm đạo để hứng và thu thập chất lỏng trong kỳ kinh nguyệt.

Cốc có thể chứa nhiều máu hơn các phương pháp khác, khiến nhiều phụ nữ sử dụng chúng như một biện pháp thay thế băng vệ sinh thân thiện với môi trường. Và tùy thuộc vào lưu lượng của mỗi người mà cốc có thể lưu lại trong cơ thể từ 10 - 12 giờ.

Nếu bạn muốn sử dụng cốc nguyệt san, hãy nói chuyện với bác sĩ phụ khoa trước. Hầu hết các thương hiệu cốc nguyệt san đều bán phiên bản nhỏ và lớn tùy theo nhu cầu của mỗi người. Để lựa chọn cốc phù hợp, bạn và bác sĩ của bạn nên cân nhắc những điều sau:

Tuổi của bạn

Chiều dài cổ tử cung của bạn

Lượng máu nhiều hay ít

Độ cứng và tính linh hoạt của cốc

Khả năng chứa của cốc

Sức mạnh cơ sàn chậu của bạn

Nếu bạn sinh con qua đường âm đạo

Những chiếc cốc kinh nguyệt nhỏ hơn thường được khuyên dùng cho những phụ nữ dưới 30 tuổi chưa sinh qua đường âm đạo. Kích thước lớn hơn thường được khuyến khích cho phụ nữ trên 30 tuổi, đã sinh con qua đường âm đạo hoặc có kinh nhiều hơn.

Trước khi bạn đặt cốc nguyệt san

Khi bạn sử dụng cốc kinh nguyệt lần đầu tiên, nó có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng "bôi trơn" cốc của bạn có thể giúp quá trình diễn ra trơn tru. Trước khi cho cốc vào bên trong, hãy bôi trơn vành bằng nước hoặc chất bôi trơn gốc nước. Cốc nguyệt san ướt sẽ dễ dàng đưa vào hơn.

Làm thế nào để đưa cốc vào cơ thể

Nếu bạn có thể đặt tampon, bạn sẽ thấy việc đưa cốc kinh nguyệt vào tương đối dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước sau để sử dụng cốc:

Rửa tay thật sạch.

Bôi nước hoặc chất bôi trơn gốc nước vào vành cốc.

Gấp chặt cốc kinh nguyệt làm đôi, cầm bằng một tay với vành hướng lên trên.

Đưa cốc vào âm đạo của bạn giống như bạn làm với tampon mà không có dụng cụ bôi thuốc. Nó sẽ nằm dưới cổ tử cung của bạn vài cm.

Khi cốc đã vào trong âm đạo, hãy xoay nó. Nắp cốc sẽ bung ra kín khí, ngăn rò rỉ.

Bạn sẽ không cảm thấy cốc kinh nguyệt của mình nếu bạn đã lắp cốc đúng cách. Bạn cũng có thể di chuyển, nhảy, ngồi, đứng và thực hiện các hoạt động hàng ngày khác mà cốc không bị rơi ra ngoài. Nếu bạn gặp khó khăn khi đặt cốc, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Khi nào nên lấy cốc nguyệt san ra ngoài

Bạn có thể đeo cốc nguyệt san từ 6 đến 12 giờ, tùy thuộc vào lượng kinh nguyệt ra nhiều hay ít. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cốc khi ngủ. Bạn nên tháo cốc kinh nguyệt của mình trước mốc 12 giờ. Nếu bạn cảm thấy cốc đầy, hãy thực hiện việc thay cốc trong nhà vệ sinh đúng cách để tránh nhiễm trùng và sử dụng lại.

Cách lấy cốc nguyệt san ra ngoài

Để lấy cốc nguyệt san ra, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Rửa tay thật sạch.

Đặt ngón trỏ và ngón cái vào âm đạo. Kéo nhẹ phần thân của cốc cho đến khi bạn có thể chạm đến vành cốc.

Bóp nhẹ vành để đưa không khí vào trong, phá vỡ không gian kín khí và kéo xuống để tháo cốc.

Sau khi thasao ra, hãy đổ cốc vào bồn rửa hoặc bồn cầu.

Chăm sóc cốc sau khi sử dụng

Cốc kinh nguyệt tái sử dụng nên được rửa và lau sạch trước khi cho vào vào âm đạo của bạn. Bạn nên làm cạn cốc ít nhất hai lần một ngày. Cốc kinh nguyệt tái sử dụng có độ bền cao và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 5 năm nếu được chăm sóc đúng cách. Vứt cốc dùng một lần sau khi cốc đầy.

Ưu điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san là gì?

Giá cả phải chăng

An toàn hơn băng vệ sinh

Chứa nhiều máu hơn miếng đệm hoặc băng vệ sinh

Tốt cho môi trường hơn so với miếng đệm hoặc băng vệ sinh

Không thể cảm nhận được khi quan hệ tình dục (một số nhãn hiệu)

Có thể đeo vòng tránh thai

Có thể quan hệ tình dục. Hầu hết các loại cốc có thể tái sử dụng đều cần được lấy ra trước khi bạn quan hệ tình dục, nhưng loại mềm dùng một lần không cần lấy ra khi bạn quan hệ. Nửa kia sẽ không cảm nhận được chiếc cốc và bạn còn không phải lo lắng về việc rò rỉ.

Nhiều phụ nữ chọn sử dụng cốc nguyệt san vì:

Tiết kiệm ngân sách: Không giống như băng vệ sinh hoặc miếng lót, cốc nguyệt san chỉ cần mua một lần là có thể dùng trong khoảng thời gian từ 3 - 5 năm.

An toàn hơn: Vì cốc nguyệt san chỉ dùng để đựng chứ không thấm hút nên bạn không có nguy cơ mắc hội chứng sốc nhiễm độc (TSS), một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp liên quan đến việc sử dụng tampon.

Tiết kiệm thời gian hơn: Một cốc kinh nguyệt có thể chứa khoảng 30 - 50ml kinh nguyệt, trong khi băng vệ sinh chỉ có thể chứa 10ml.

Thân thiện với môi trường: Cốc kinh nguyệt tái sử dụng có thể tồn tại trong một thời gian dài, giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường.

Nhược điểm của việc sử dụng cốc nguyệt san là gì?

Có thể khó chèn hoặc gỡ bỏ cốc

Có thể khó khăn để tìm thấy sản phẩm phù hợp

Có thể gây ra dị ứng giữa cơ thể và vật liệu của cốc nguyệt san

Có thể gây kích ứng âm đạo nếu không được vệ sinh và chăm sóc đúng cách

Có thể tăng khả năng nhiễm trùng: Hãy rửa cốc kinh nguyệt thật kỹ, giữ sạch và để khô. Không sử dụng lại cốc kinh nguyệt dùng một lần.

Cách chọn sản phẩm vệ sinh phụ nữ phù hợp với bạn

Đối với nhiều phụ nữ, việc sử dụng cốc nguyệt san là điều không cần bàn cãi. Trước khi chuyển sang sử dụng cốc nguyệt san hãy đảm bảo rằng bạn biết những gì bạn cần ở một sản phẩm vệ sinh phụ nữ:

Chiếc cốc có giúp bạn tiết kiệm chi phí không?

Chiếc cốc có dễ sử dụng hơn không?

Bạn có muốn quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt không?

Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì cốc kinh nguyệt phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ phụ khoa về các lựa chọn của bạn và sản phẩm kinh nguyệt nào có thể phù hợp nhất với bạn.