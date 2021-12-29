Chăm sóc da mặt đơn giản tại nhà với máy massage làm sạch sâu 4in1 ROAMAN M9

Roaman là thương hiệu làm đẹp nổi tiếng hàng đầu trên thế giới với các sản phẩm chăm sóc da mặt chất lượng. Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 là một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 của thương hiệu này.

Với cách sử dụng đơn giản, thiết kế nhỏ gọn cùng tính năng vượt trội, sản phẩm được rất nhiều chị em “săn lùng” để làm đẹp da mặt hiệu quả ngay tại nhà.

Sản phẩm không chỉ làm sạch sâu bên trong da, mà còn hỗ trợ tăng độ đàn hồi cho da, làm mờ thâm nám và giúp dưỡng chất hấp thụ vào da nhanh chóng. Sử dụng thiết bị mỗi ngày không chỉ giúp bạn sở hữu làn da sáng khỏe và mịn màng mà còn mang đến bạn cảm giác thư giãn tuyệt vời sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 là một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 của thương hiệu Roaman

+4 chế độ làm việc để bạn tùy thích lựa chọn

Thiết bị có 3 cấp độ ion dương vận hành bên trong sản phẩm kết hợp cùng 4 chế độ làm việc, góp phần tăng cường hiệu quả của việc chăm sóc da.

4 chế độ bao gồm:

- Chế độ clean làm sạch da tận sâu bên trong, mang lại vẻ đẹp trắng sáng, trẻ trung cho làn da của bạn.

- Massage kết hợp với ánh sáng đỏ, điều chỉnh theo 3 cấp độ khác nhau, góp phần tăng cường hoạt động của tế bào, hỗ trợ hấp thụ mỹ phẩm vào da.

- Fading kết hợp với ánh sáng xanh, có tác dụng làm mờ vết thâm, giảm thiểu các oxy phản ứng gây tình trạng mụn trứng cá và các sắc tố gây mụn đầu đen.

- EMS với cường độ dòng điện 3 cấp độ, kích thích vi mô da, góp phần tăng khả năng đàn hồi, tăng độ ẩm và đàn hồi cho làn da.

+Thiết kế xinh xắn và tiện lợi

Thiết kế của sản phẩm cực nhỏ gọn, thuận tiện để các nàng bỏ vào túi xách mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, máy có tay cầm thoải mái và chống trượt, giúp bạn sử dụng một cách dễ dàng mà không lo làm rơi sản phẩm.

+Sạc nhanh trong 2,5 giờ

Khác với các kiểu máy truyền thống, máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 có đầu cắm sạc USB vô cùng tiện lợi, bạn chỉ cần mang theo dây sạc là có thể nạp pin cho sản phẩm ở bất kỳ đâu dù đang ở văn phòng làm việc hay ở nhà. Các nàng cũng không cần lo về thời gian sạc, sản phẩm chỉ mất khoảng 2,5 giờ để sạc đầy và có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài, giúp tiết kiệm năng lượng.

Chi tiết thân Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9

Phụ kiện đi kèm Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9

Bộ sản phẩm Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 có các phụ kiện đi kèm bao gồm: thân máy, bộ sạc, sách HDSD.

Hướng dẫn sử dụng Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9

Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 xứng đáng là trợ thủ làm đẹp đắc lực của chị em bởi hiệu quả chăm sóc da mặt tối ưu cùng cách sử dụng cực kỳ đơn giản. Với vài thao tác sau đây, bạn chỉ mất khoảng vài phút để làm đẹp da mỗi ngày:

- Bước 1: Nhấn nút nguồn và điều chỉnh chế độ bằng nút M.

- Bước 2: Rửa mặt bằng nước sạch rồi áp miếng bông tẩy trang lên bề mặt điện cực.

- Bước 3: Sau đó, chọn chế độ và cấp độ phù hợp.

- Bước 4: Thực hiện massage mặt nhẹ nhàng, lấy miếng bông tẩy trang ra khỏi bề mặt của thiết bị.

Thao tác sử dụng thiết bị rất đơn giản

Mua Máy massage làm sạch sâu da mặt 4in1 ROAMAN M9 chính hãng ở đâu?

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