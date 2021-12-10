5 mẹo chăm sóc da đơn giản dành cho người bận rộn từ các bác sĩ da liễu

Để tránh tình trạng da bị kích ứng và quá tải, tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ tối đa 2 lần/tuần và không nhiều hơn. Thực tế, chỉ có những loại da rất nhờn mới có thể chịu đựng được việc đắp mặt nạ mỗi ngày. Vì thế bạn cần phải nhớ loại mặt nạ duy nhất mà bạn nên sử dụng hàng đêm là mặt nạ dưỡng ẩm.

Các chuyên gia da liễu cho biết, ngay cả khi bạn sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ cũng có thể là quá nhiều nếu bạn sử dụng trên 2 lần/ngày. Vì thế, thay vì sử dụng sữa rửa mặt buổi sáng, bạn có thể thay đổi bằng cách chỉ dùng nước sạch.

Làm sạch da mặt của bạn chỉ với nước vào buổi sáng

Đơn giản và tiết kiệm nhất chính là bạn chỉ cần rửa mặt với nước sạch vào mỗi sáng (Ảnh: Internet)

Cấp nước cho da ngay sau khi tẩy tế bào chết

Các chuyên gia da liễu Hàn Quốc khuyên rằng ngay sau khi tẩy tế bào chết, bạn cần cấp nước cho da ngay lập tức. Khi càng lớn tuổi, lượng estrogen của bạn càng giảm và làn da của bạn cần nhiều sản phẩm dưỡng ẩm hơn.

Và để giữ nước cho da, bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm với mật ong, nước hoa hồng, acid hyaluronic, Vitamin E.

Có thể sử dụng một loại kem dưỡng da mặt cho các vùng da mặt khác nhau

Một bác sĩ da liễu Hàn Quốc đã từng chia sẻ rằng tốt hơn hết là bạn nên sử dụng ít loại kem trên da mặt. Bởi trước đây, cô ấy cũng có nhiều loại kem khác nhau cho vùng mắt, trán và các khu vực khác nhau. Sau đó cô nhận ra sự kết hợp này khiến da bị nổi mụn và cô đã phải ngừng lại.

Dùng kem dưỡng mắt dạng gel làm kem lót

Có một bí quyết nhỏ giúp kem che khuyết điểm của bạn trở nên mịn màng hơn, giúp vùng da dưới mắt của bạn trông tươi tắn và rạng rỡ. Đó là hãy sử dụng kem dưỡng mắt dạng gel hoặc dạng nước. Cách này có thể giúp giảm quầng thâm dưới mắt một các nhanh chóng và hiệu quả.

Kem dưỡng giúp vùng mắt của bạn giảm thâm hiệu quả

Sử dụng kỹ thuật mặt nạ kép

Vùng da dưới mắt thường rất mỏng manh và nhạy cảm, vì vậy bạn cần phải chú ý đến nó nhiều hơn các vùng da khác trên cơ thể. Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng trong khi đắp mặt nạ, bạn nên tránh làm khô vùng da dưới mắt bằng cách sử dụng mặt nạ che mắt. Bạn sẽ nhận được một số lợi ích của việc đắp mặt nạ hai lần.