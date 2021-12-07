Sữa tốt, nhưng uống quá nhiều sẽ gặp phải các tác hại không mong muốn

Ai cũng biết sữa là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều sữa sẽ phản tác dụng và mang lại những tác hại không mong muốn. Dưới đây là 4 tác hại phổ biến khi uống quá nhiều sữa.

1.Rối loạn tiêu hoá

Theo nhiều tài liệu, ước tính, trên thế giới có tới 65% dân số mắc chứng không dung nạp lactose - một tình trạng tiêu hóa mà cơ thể không thể hấp thụ được loại đường tự nhiên lactose có trong sữa.

Dấu hiệu của bệnh này rất dễ dàng phát hiện, bởi khi uống sữa bạn sẽ dễ gặp một số tình trạng rối loạn tiêu hoá như: đầy hơi, chướng bụng, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Vì thế, uống 2 cốc/ngày là chế độ uống phù hợp nhất dành cho bạn.

2.Tăng cân nhanh chóng

Hàm lượng dinh dưỡng và chất béo cao trong sữa sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Theo nghiên cứu của Kho lưu trữ Y học Trẻ em và Trẻ vị thành niên (Mỹ) được thực hiện trên 12.000 trẻ em đã cho thấy, việc uống càng nhiều sữa sẽ khiến chúng càng tăng cân.

Vì thế, nếu bạn muốn giảm cân hoặc kiểm soát tốt cân nặng thì hãy cố gắng hạn chế nạp sữa và các sản phẩm từ sữa vào cơ thể. Mà thay vào đó là uống sữa nguyên chất tách béo.

3.Không tốt cho xương

Uống sữa sẽ giúp xương săn chắc và khoẻ mạnh hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Anh cũng phát hiện ra rằng những người uống càng nhiều sữa thì khả năng bị gãy xương hông càng cao, đặc biệt ở phụ nữ. Cụ thể, nếu bạn uống trên 3 ly sữa/ngày thì tăng nguy cơ gãy xương.

4.Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Mọi người thường cho rằng, uống sữa tách béo thay cho sữa nguyên chất sẽ có lợi cho quá trình giảm cân. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn tiêu thụ càng nhiều sản phẩm từ sữa ít béo thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường càng cao.

Lý do là vì các nhà sản xuất đã thay thế chất béo bằng đường, biến các sản phẩm sữa giàu chất béo của họ thành các sản phẩm ít chất béo nhưng nhiều đường.

Uống cacao thường xuyên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người Ăn sô cô la và uống một ly ca cao ấm là điều nhiều người thích, nhưng chắc có lẽ ít ai biết rằng, ngoài ngon miệng, việc uống cacao thường xuyên còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người.

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