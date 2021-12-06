6 sai lầm khi đi bộ gây tổn hại cho sức khỏe. Sửa ngay trước khi quá muộn!

Theo Lao Động, khi đi bộ, nếu bạn sử dụng giày quá cứng, quá nặng hoặc giày quá cũ cũng đều không tốt cho sức khỏe . Bởi tác dụng chính của giày là bộ phận nệm chịu lực của mỗi bước đi. Do đó, nếu dùng giày quá cứng hoặc quá nặng sẽ gây đau hoặc căng cơ và gây ra các vấn đề chấn thương khác.

Nếu bạn bước quá dài về phía trước trong khi đi bộ, trọng lượng dư thừa sẽ dồn lên ống chân, từ đó khiến nẹp ống chân bị đau và dẫn đến tổn thương đầu gối do áp lực. Vì thế, chỉ nên thực hiện các bước đi bộ nhỏ hơn và nhiều hơn thay vì một bước dài.

Đẩy người về phía trước bằng chân trước

Việc đẩy người về phía trước bằng chân trước sẽ khiến cho cơ thể dồn quá nhiều sức lên xương chậu, lưng dưới. Và theo thời gian, nếu bạn duy trì quá lâu thói quen này sẽ gây đau và tổn thương lưng dưới.

Bạn có thể thay đổi và tập luyện lại bằng cách đẩy từ mông và chân sau. Động tác này sẽ giúp cơ thể đẩy về phía trước một cách tự nhiên mà không bị căng hoặc ép chân.

Không sử dụng cánh tay

Khi đi bộ, nếu bạn giữ cánh tay thẳng đứng mà không để nó đung đưa tự nhiên theo nhịp đi bộ, bạn sẽ gặp rắc rối với vấn đề lưu thông máu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và bạn có thể nhận thấy dấu hiệu khi bàn tay của mình bị đỏ và sưng lên, nhất là khi thời tiết nóng.

Đi kiễng chân

Khi đi bộ, bạn nên đặt gót chân tiếp đất trước rồi sau đó mới đến bàn chân. Nếu bạn làm ngược lại, tức là đặt phần ngón chân xuống đất trước bạn sẽ cảm nhận được sự khó chịu ngay sau đó bởi nó sẽ dẫn đến đau hông, đầu gối và mắt cá chân.

Đặt vai quá cao

Đi bộ với vai để cao sẽ dẫn đến đau cổ và vai bởi vì các cơ đã bị khoá. Vì thế, hãy thả lỏng vai và thu chúng về phía sau để có lưng cong tự nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý để đảm bảo không ép vai ra sau hoặc đẩy ngực và mông ra, vì điều này có thể gây đau cơ.