5 loại nước ép “thần thánh” giúp nhanh chóng giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể

Theo các nhà khoa học, việc gia tăng nồng độ cholesterol xấu gây ra nhiều vấn đề bất lợi cho sức khỏe con người. Và dưới đây là 5 loại nước uống “thần thánh” giúp giảm lượng cholesterol xấu nhanh chóng.

1.Nước chanh và gừng

Theo báo Lao Động, trong khi nước ép chanh giúp điều hòa huyết áp, đốt cháy calo và chất béo thì gừng giúp cải thiện quá trình lưu thông máu và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Đặc biệt, cả chanh và gừng đều có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu và ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn động mạch do chứa nhiều chất chống oxy hóa.

2.Nước ép táo

Là loại nước ép đặc biệt hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol xấu và tăng nồng độ cholesterol tốt, nếu bạn uống nước ép táo mỗi ngày không chỉ giúp giảm mức cholesterol xấu mà còn là phương pháp tự nhiên để làm sạch máu, thải bỏ độc tố và giúp thanh lọc cơ thể.

3.Nước ép kiwi, dâu tây và cam

3 loại trái cây này đều có đặc điểm chung là dồi dào vitamin C, rất tốt để ngăn ngừa và kiểm soát cholesterol xấu. Vì thế, nếu bạn sử dụng loại nước ép này thường xuyên còn có công dụng giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

4.Nước ép lựu

Hàm lượng tanin, flavonoid, chất xơ, chất chống oxy hóa có trong nước ép lựu giúp cơ thể ngăn ngừa tình trạng tích tụ cholesterol xấu. Ngoài ra, nước ép lựu cũng được coi là loại thức uống hàng đầu mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe như chống viêm, điều hòa huyết áp và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

5.Nước ép nho và dứa

Nho và dứa là 2 loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, kali, phốt pho, protein, vitamin B6 và vitamin C. Nhờ đó, nếu bạn sử dụng thường xuyên 2 loại nước ép này sẽ có thể giảm được lượng cholesterol xấu, từ đó cải thiện lưu thông máu, tăng cường sức đề kháng và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-nuoc-ep-than-thanh-giup-nhanh-chong-giam-luong-cholesterol-xau-trong-co-the-439972.html