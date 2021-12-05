Dưới đây là 4 căn bệnh nguy hiểm mà bạn có thể ngăn ngừa và phòng tránh chỉ bằng việc uống cà phê thường xuyên.

1.Xơ gan

Theo báo Lao Động, xơ gan được coi là một căn bệnh mạn tính, đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan.

Nghiên cứu từ các nhà khoa học ở Viện Mario Negri - Italia đã phát hiện ra rằng uống cà phê có thể làm giảm 50% nguy cơ phát triển bệnh xơ gan.

2.Bệnh Alzheimer và Parkinson

Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn uống ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm tới 65% nguy cơ phát triển của bệnh Alzheimer. Còn đối với bệnh Parkinson, nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ giảm 20% nếu bạn uống cà phê thường xuyên.

3.Các bệnh tim mạch

Theo thống kê từ các cuộc nghiên cứu, những người uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày ít có khả năng mắc các bệnh về tim mạch gấp 3 lần so với những người uống các loại đồ uống khác.

Nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng không có sự khác biệt quá lớn giữa việc uống 1 tách hay 3 tách cà phê vì một lượng nhỏ như vậy sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của hệ tim mạch.

4.Bệnh khớp và sỏi mật

Bệnh gout xuất hiện khi cơ thể trao đổi chất kém và dẫn đến sự tích tụ các thành phần khác nhau trong mô cơ thể. Uống cà phê giúp cải thiện sự trao đổi chất, vì vậy, có thể ngăn ngừa bệnh gút hình thành và phát triển.

Trong cà phê có một số chất, như caffein, có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi túi mật đến 4% nếu bạn uống 4 tách cà phê mỗi ngày và giảm 45% nếu bạn uống 5 tách mỗi ngày.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-uong-ca-phe-thuong-xuyen-ban-se-phong-tranh-duoc-4-can-benh-nguy-hiem-439968.html