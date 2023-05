Cơ thể dư thừa quá nhiều đường sẽ “kêu cứu” bằng 8 dấu hiệu cảnh báo

Theo Lao Động, ăn quá nhiều đường cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đầy hơi. Bởi nếu đường được hấp thụ không tốt ở ruột non, chúng sẽ đi vào ruột già gây ra đầy hơi. Vì vậy hãy cố gắng tránh ăn đồ ngọt, đồ ăn nhanh hàng ngày.

Việc dụng nạp quá nhiều đường vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng ngăn chặn hệ miễn dịch phản ứng lại với vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C là chất cần thiết để cơ thể chống lại bệnh cúm, tuy nhiên vitamin C lại có cấu trúc hóa học rất giống với glucose, nhưng glucose lại không có khả năng chống lại vi khuẩn cúm. Vì thế, để ngăn chặn tình trạng này, hãy cắt giảm đồ ngọt nhiều nhất có thể, thay vào đó là tích cực ăn nhiều trái cây, rau quả giàu chất dinh dưỡng, vitamin C, E, kẽm.

3.“Nhờn” với đồ ngọt

Nếu bạn ăn nhiều đồ ngọt mỗi ngày, vị giác của bạn sẽ quen với mức độ ngọt và dần dần không còn cảm giác như lúc ban đầu. Vì thế nếu bạn không cảm nhận được bất cứ thực phẩm nào có vị ngọt thì đó cũng là dấu hiệu bạn đã ăn quá nhiều đường.

4.Sâu răng

Thức ăn ngọt là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sâu răng. Tuy nhiên, đường không phải là nguyên nhân trực tiếp gây sâu răng mà chính là những mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên răng sau khi bạn ăn gây ra tình trạng này. Nếu không được chải răng đúng cách, các mảnh vụn thức ăn sẽ gây ra sự xuất hiện của mảng bám trên răng.

5.Tăng cân

Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất và “không thể chối cãi” của việc dung nạp quá nhiều đường. Đồ ăn nhẹ và đồ ngọt sẽ khiến cơ thể tích luỹ mỡ thừa ở bụng bởi lượng đường cao sẽ làm tăng sản xuất insulin.

6.Nổi mụn liên tục

Thực phẩm có chứa đường làm cho mức insulin tăng đột biến, gây ra viêm nhiễm và làm tăng hoạt động của các tuyến dầu trên da của bạn, từ đó kích hoạt các quá trình viêm. Vì thế nếu bạn không muốn có làn da xấu và nhiều mụn thì hãy cân đối lại chế độ ăn uống.

7.Thường xuyên thèm đồ ngọt

Thực tế là, khi bạn càng ăn nhiều đường thì cơ thể bạn càng thèm ăn. Đó là một chu kỳ luẩn quẩn và làm bạn luôn trong tình trạng thèm đồ ngọt. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo lượng đường nạp vào cơ thể quá nhiều khiến bạn không thể kiểm soát nổi.

8.Đau cơ và khớp

Đau cơ và khớp là một trong nhiều tín hiệu mà cơ thể đang cảnh báo bạn về quá trình viêm nhiễm đang diễn ra bên trong. Một chuỗi các phản ứng sinh hóa khi ăn quá nhiều đường là nguyên nhân dẫn đến các bệnh viêm khớp, đục thủy tinh thể, bệnh tim, trí nhớ kém hoặc da nhăn nheo.