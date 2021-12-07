Uống cacao thường xuyên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người

Theo Lao Động, mỗi khi đến kì kinh nguyệt, nếu bạn muốn giảm bớt cơn đau bụng kinh một cách tự nhiên mà không cần phải uống thuốc, lời khuyên là ăn một ít sô cô la đen, đây là giải pháp hoàn hảo.

Lý do theo các chuyên gia, chocolate đen được làm từ ca cao và có chứa magie, là chất cần thiết để duy trì sức khỏe cho con người. Nếu bạn bị đau vùng hông, đùi, bụng, magie trong chocolate là một giải pháp khắc phục nhanh chóng giúp và làm dịu cơn đau bụng kinh của bạn.

Ca cao giảm nguy cơ béo phì

Đây chắc hẳn là thông tin khiến bạn ngạc nhiên bởi rất nhiều người thường nghĩ uống cacao sẽ khiến bạn tăng cân. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, trừ khi bạn tiêu thụ quá nhiều sô cô la đen, nếu không cacao thực sự là thực phẩm tốt giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Trong ca cao có chứa chất phytonutrient, là một hợp chất có nguồn gốc từ thực vật rất tốt cho sức khỏe. Bản thân ca cao cũng rất ít chất béo và đường, rất tốt để tăng mức năng lượng của bạn và khiến bạn cảm thấy no lâu.

Vì vậy nếu bạn muốn giảm cân lành mạnh mà không cảm thấy đói thường xuyên thì bột ca cao là một lựa chọn tuyệt vời.

Ca cao giúp giảm hen suyễn, dị ứng

Trong ca cao có chứa 2 hợp chất đặc biệt là theobromine và theophylline, giúp chống hen suyễn tốt. Trong khi theobromine giúp làm dịu đường thở trong phổi của bạn và bảo vệ chống lại ung thư phổi vì nó làm giảm nguy cơ dị ứng; thì theophylline giúp đường thở của bạn thư giãn và có chất chống viêm.

Ca cao cải thiện chức năng miễn dịch

Uống ca cao mỗi ngày sẽ rất tốt cho hệ miễn dịch vì trong cacao có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu lượng máu, làm cho đường ruột khỏe mạnh hơn và giúp bình tĩnh hơn, ít căng thẳng hơn.

Ngoài ra trong ca cao còn có flavonols giúp chức năng miễn dịch tốt hơn. Chúng có thể giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa đông máu và giảm viêm.

Ca cao có lợi cho răng và da

Chất polyphenol có trong cacao giúp chống lại axit xâm nhập vào men răng của bạn (chất trắng bao phủ răng). Vì thế ca cao rất tốt để bảo vệ nướu răng của bạn khỏi tình trạng sâu răng.

Ngoài ra, ca cao không chỉ giúp răng khỏe mạnh mà còn rất tốt cho làn da. Nhiều người lầm tưởng chocolate gây mụn trứng cá, tuy nhiên ca cao thường được dùng để bảo vệ da, chống nắng và dưỡng ẩm cho làn da.