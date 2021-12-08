Theo các nghiên cứu và một số trang báo, những người dễ bị đau đầu chỉ cần uống 2,5 cốc cà phê mỗi ngày là có thể làm cơn đau đầu trầm trọng hơn. Cơn đau đầu thường xảy ra vài giờ sau khi cơ thể hấp thụ caffein. Đặc biệt, nếu bạn uống caffeine vào thời gian muộn trong ngày cũng làm tăng khả năng bị đau đầu

Theo trang CNN, thời tiết tác động lớn đến tình trạng đau nửa đầu. Bởi các thay đổi về khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm và sự xuất hiện của bão là những nguyên nhân chính gây ra các tình trạng kích thích dây thần kinh, dẫn đến hiện tượng đau đầu..

3.Thư giãn vào cuối tuần

Nhiều bệnh nhân bị chứng đau nửa đầu cho biết họ đau đầu thường xuyên vào cuối tuần và những ngày nghỉ phép. Điều này được lý giải là do trong tuần, thần kinh bạn phải chịu rất nhiều căng thẳng. Và khi được nghỉ ngơi vào cuối tuần, căng thẳng giảm xuống, đồng nghĩa với mức độ hormone căng thẳng giảm, từ đó làm giải phóng nhanh chóng các chất dẫn truyền thần kinh. Chúng truyền xung động đến các mạch máu để co lại và sau đó lại giãn ra, từ đó gây ra hiện tượng đau đầu vào cuối tuần.

4.Ngủ quá nhiều

Đây là triệu chứng phổ biến khi bạn ngủ quá nhiều vào kỳ nghỉ hoặc những ngày được nghỉ làm. Để giải quyết tình trạng này, bạn cần tuân thủ theo lịch trình ngủ đều đặn, ngay cả vào cuối tuần hay những ngày được nghỉ ngơi.

5.Tư thế sai

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chia sẻ, các tư thế ngồi, đứng sai trong thời gian dài sẽ khiến phần lưng trên, cổ và vai bị căng, có thể dẫn đến đau đầu. Thông thường, cơn đau nhói sẽ xuất hiện ở đáy hộp sọ, sau đó lan ra mặt, đặc biệt là trán.

Cách khắc phục là bạn cần tránh ngồi hoặc đứng một tư thế trong thời gian dài, đặc biệt luôn phải ngồi thẳng và có dụng cụ hỗ trợ phần lưng dưới.

6.Cơ thể thiếu magiê:

Cả căng thẳng về tinh thần và thể chất đều là nguyên nhân chính gây ra tình trạng cạn kiệt magiê. Khi bị thiếu hụt hàm lượng magiê cần thiết, cơ thể sẽ bị đau đầu. Vì thế, bạn nên nói chuyện với bác sĩ về cơn đau đầu của bạn và kiểm tra mức magiê có trong cơ thể để từ đó có biện pháp bổ sung phù hợp

7.Thay đổi đường huyết:

Có thể bạn không biết, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều carbohydrate đơn giản, chẳng hạn đường trắng và mì ống, có thể gây ra triệu chứng đau nửa đầu.

Khi bạn ăn các loại tinh bột đơn giản, lượng đường trong máu sẽ tăng lên. Sau đó, cơ thể sản xuất thêm insulin để phá vỡ đường, khiến lượng đường huyết trong máu giảm đột ngột. Sự tăng và giảm đột ngột này sẽ gây ra hiện tượng đau đầu. Đó cũng là lý do giải thích vì sao việc bỏ bữa và nhịn ăn cũng là những tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu bởi nó gây ra sự bất ổn của đường huyết.