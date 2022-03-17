Lời khuyên từ các chuyên gia trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch của phụ nữ: làm đủ 3 bước này, 'đánh bay' nguy cơ 'tổn thương' trái tim!

Sống khỏe 17/03/2022 07:20

Nhiều phụ nữ đang phải vật lộn với các vấn đề căng thẳng và lo lắng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Chuyên gia tiết lộ những cách dễ dàng để quản lý căng thẳng và các vấn đề liên quan có thể giữ cho sức khỏe tim mạch trong tầm kiểm soát.

Phụ nữ đã đảm nhận nhiều vai trò, từ việc là người nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình cho đến đảm nhận nhiều nhiệm vụ và lãnh đạo ở chốn công sở. Tận tụy với trách nhiệm của mình đã khiến họ bị cuốn vào những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, dần dần gây ra căng thẳng. Sự căng thẳng này thường không được chú ý và nó có thể gây ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe của họ, đặc biệt là sức khỏe tim mạch của họ. Các trường hợp căng thẳng cụ thể là hiển nhiên - thời điểm khó khăn trong công việc, thay đổi lớn trong cuộc sống, mất người thân,...

Căng thẳng từ công việc hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ, có rất nhiều trường hợp căng thẳng mà không được chú ý. Những công việc đơn giản như đảm bảo bữa ăn gia đình hàng ngày hoặc cho trẻ đi học đúng giờ cũng có thể gây căng thẳng. Điều này có thể trở nên trầm trọng hơn khi phải gồng gánh thêm công việc ở chỗ làm hoặc thực hiện các công việc nội trợ hàng ngày. Những nhiệm vụ này là không tránh khỏi, do vậy dễ tạo ra căng thẳng đi kèm khi công việc dồn dập quá nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận ra tác động của sự tiêu cực này đối với sức khỏe của phụ nữ.

Lời khuyên từ các chuyên gia trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch của phụ nữ: làm đủ 3 bước này, 'đánh bay' nguy cơ 'tổn thương' trái tim! - Ảnh 1

Căng thẳng tác động đến tim mạch

Căng thẳng được biết là tác động đến sức khỏe tim mạch. Trong một cuộc khảo sát gần đây, tại các thành phố như Mumbai và Delhi, người ta thấy rằng lần lượt 76% và 59% dân số nữ, những người bị căng thẳng có nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Điều đáng quan tâm là 58% phụ nữ trong số đó lại không coi căng thẳng là một trong 3 yếu tố gây ra nguy cơ mắc bệnh tim. Những sự thật đáng kinh ngạc này cho thấy sự cần thiết phải nhận thức được sự căng thẳng vô hình và tác động của nó đối với sức khỏe tim mạch, đồng thời truyền bá nhận thức này đến những người phụ nữ khác.

Làm sao để cải thiện sức khỏe tim mạch?

Chị em phụ nữ có thể làm những điều dưới đây để giữ sức khỏe tim mạch trong trạng thái tốt nhất

  • Ngủ đầy đủ, không bị gián đoạn ít nhất từ 7 đến 8 giờ
  • Tận hưởng 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày như đi bộ nhanh, nhảy zumba, tập luyện thể thao, tập thiền hay yoga
  • Giữ đủ nước và ăn các bữa ăn cân bằng, lành mạnh và đúng giờ
Lời khuyên từ các chuyên gia trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch của phụ nữ: làm đủ 3 bước này, 'đánh bay' nguy cơ 'tổn thương' trái tim! - Ảnh 2

Các bước này có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc chủ động chăm sóc tim mạch. Với tư cách là thành viên gia đình hoặc bạn bè, chúng ta phải hỗ trợ và khuyến khích những người phụ nữ trong cuộc sống của mình ưu tiên sức khỏe của họ, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe tim mạch. 

Ảnh minh họa: Internet

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