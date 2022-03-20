7 lợi ích sức khỏe từ sô cô la đen

Các nghiên cứu cho thấy sô cô la đen có thể cải thiện sức khỏe của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của sô cô la đen và ca cao được khoa học chứng minh.

Tuy nhiên, 100 gram sô cô la đen là một lượng khá lớn và cũng không phải là thực phẩm nên tiêu thụ hàng ngày vì nó còn chứa 600 calo và một lượng đường vừa phải. Những dưỡng chất có trong sô cô la đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, do đó sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết kiểm soát khẩu phần nạp vào cơ thể.

Một thanh sô cô la đen chất lượng có chứa nhiều hàm lượng ca cao thì nó khá bổ dưỡng. Sô cô la đen cũng chứa một lượng chất xơ hòa tan và nhiều khoáng chất khác. Một thanh sô cô la đen 100 gam với 70–85% ca cao chứa:

Thành phần axit béo của ca cao và sô cô la đen cũng rất tốt. Chất béo chủ yếu bao gồm axit oleic (một chất béo có lợi cho tim, có thể tìm thấy trong dầu ô liu), axit stearic và axit palmitic. Axit stearic có tác dụng trung hòa cholesterol trong cơ thể. Axit palmitic có thể làm tăng mức cholesterol, nhưng nó chỉ chiếm một phần ba tổng lượng calo chất béo nên nhìn chung vẫn an toàn cho người tiêu dùng.

Sô cô la đen cũng chứa các chất kích thích như caffeine và theobromine, nhưng nó không có khả năng khiến bạn mất ngủ vào ban đêm vì lượng caffeine rất nhỏ so với cà phê.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ

ORAC là viết tắt của khả năng hấp thụ gốc oxy. Đây là thước đo hoạt động chống oxy hóa của thực phẩm.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đặt một loạt các gốc tự do có hại chống lại một mẫu đồ ăn và xem các chất chống oxy hóa trong thực phẩm đó có thể giải trừ các gốc tự do như thế nào.

Vấn đề sinh học của các giá trị ORAC bị nghi ngờ, vì nó được đo trong ống nghiệm và có thể không có tác dụng tương tự đối với cơ thể. Tuy nhiên, điều đáng nói là hạt cacao thô, chưa qua chế biến lại nằm trong số những loại thực phẩm có điểm số cao nhất trong việc giải trừ các gốc tự do.

Sô cô la đen chứa nhiều hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học và hoạt động như chất chống oxy hóa vì thành phần cuả nó bao gồm polyphenol, flavanols và catechin, trong số những chất khác. Một nghiên cứu cho thấy ca cao và sô cô la đen có hoạt tính chống oxy hóa, polyphenol và flavanols nhiều hơn bất kỳ loại trái cây nào khác được thử nghiệm, bao gồm quả việt quất và quả acai.

Có thể cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp

Các flavanol có trong sô cô la đen có thể kích thích nội mô, lớp niêm mạc của động mạch, tạo ra nitric oxide (NO). Một trong những chức năng của NO là gửi tín hiệu đến các động mạch để thư giãn, làm giảm sức cản của dòng máu và từ đó làm giảm huyết áp.

Nhiều nghiên cứu được kiểm soát cho thấy ca cao và sô cô la đen có thể cải thiện nhẹ lưu lượng máu và giảm huyết áp. Tuy nhiên, một nghiên cứu ở những người bị huyết áp cao cho thấy sô cô la đen không có tác dụng gì, vì vậy không nên quá tin vào hiệu quả cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp của sô cô la đen.

Tăng HDL và bảo vệ LDL khỏi quá trình oxy hóa

Tiêu thụ sô cô la đen có thể cải thiện một số yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim. Trong một nghiên cứu, bột ca cao được phát hiện làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (có hại) bị oxy hóa ở nam giới. Nó cũng làm tăng HDL (có lợi, chuyên lấy cholesterol ra khỏi máu) và giảm tổng LDL đối với những người có cholesterol cao.

LDL bị oxy hóa có nghĩa là cholesterol LDL đã phản ứng với các gốc tự do. Điều này làm cho hạt LDL tự phản ứng và có khả năng gây hại cho các mô khác, chẳng hạn như niêm mạc của động mạch trong tim. Như vậy có thể thấy ca cao làm giảm LDL bị oxy hóa và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ lipoprotein chống lại tác hại của quá trình oxy hóa.

Các flavanol trong sô cô la đen cũng có thể làm giảm tình trạng kháng insulin, đây là một yếu tố nguy cơ phổ biến khác đối với các bệnh như bệnh tim và tiểu đường. Tuy nhiên, sô cô la đen cũng chứa đường và có thể gây tác dụng ngược, vì vậy cần cẩn trọng trong việc xem xét lượng đường có trong mỗi khẩu phần sô cô la.

Có thể giảm nguy cơ bệnh tim

Các hợp chất trong sô cô la đen có khả năng bảo vệ cao chống lại quá trình oxy hóa LDL. Về lâu dài, điều này sẽ khiến lượng cholesterol lưu lại trong động mạch ít hơn nhiều, dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trên thực tế, một số nghiên cứu quan sát dài hạn cho thấy một sự cải thiện khá mạnh mẽ. Trong một nghiên cứu trên 470 người đàn ông lớn tuổi, ca cao được phát hiện giúp giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim trong vòng 15 năm.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng ăn sô cô la từ hai lần trở lên mỗi tuần làm giảm 32% nguy cơ bị mảng bám vôi hóa trong động mạch. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng ăn sô cô la đen hơn 5 lần mỗi tuần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 57%.

Một thử nghiệm lâm sàng năm 2017 cho thấy những đối tượng tiêu thụ hạnh nhân có hoặc không có sô cô la đen cho thấy mức cholesterol LDL được cải thiện. Tất nhiên, bốn nghiên cứu này chỉ là quan sát, vì vậy không rõ chính xác liệu sô cô la có làm giảm nguy cơ mắc các bệnh trên hay không.

Tuy nhiên, vì quá trình sinh học giảm huyết áp và LDL bị oxy hóa từ việc ăn sô cô la đã được chứng minh, chúng ta có thể chắc chắn rằng sô cô la đen sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong sô cô la đen cũng có thể rất tốt cho làn da của bạn. Các flavanol có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, cải thiện lưu lượng máu đến da và dưỡng ẩm cho da.

Liều đỏ da tối thiểu (MED) là lượng tia UVB tối thiểu cần thiết để gây mẩn đỏ trên da 24 giờ sau khi tiếp xúc. Trong một nghiên cứu trên 30 người, chỉ số MED tăng hơn gấp đôi sau khi tiêu thụ sô cô la đen có hàm lượng flavanol cao trong 12 tuần. Vì vậy, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở bãi biển, hãy cân nhắc thưởng thức thêm một ít sô cô la đen trong khoảng vài tuần trước khi bắt đầu chuyến đi.

Có thể cải thiện chức năng não

Sô cô la đen cũng có thể cải thiện chức năng của não. Một nghiên cứu đối với những tình nguyện viên khỏe mạnh cho thấy rằng ăn nhiều ca cao có hàm lượng flavanol cao trong 5 ngày giúp cải thiện lưu lượng máu lên não.

Ca cao cũng có thể cải thiện đáng kể chức năng nhận thức ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ. Nó cũng có thể cải thiện khả năng nói giúp trôi chảy hơn và một số yếu tố nguy cơ gây bệnh khác. Ngoài ra, ca cao có chứa các chất kích thích như caffeine và theobromine, đây có thể là lý do chính khiến nó có thể cải thiện chức năng não trong thời gian ngắn.

Lời kết

Có bằng chứng thuyết phục cho thấy ca cao có thể cung cấp những lợi ích sức khỏe mạnh mẽ, đặc biệt là bảo vệ chống lại bệnh tim. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên tiêu thụ nhiều sô cô la mỗi ngày. Nó vẫn chứa nhiều calo và dễ khiến bạn bị béo phì nếu không có sự kiểm soát.

Hãy chọn những thứ chất lượng, ví dụ như sô cô la đen với 70% hàm lượng ca cao hoặc cao hơn. Sôcôla đen thường chứa một lượng đường nhất định, nhưng nó không đáng kể và sôcôla càng sẫm màu thì càng chứa ít đường.

Sô cô la là một trong số ít thực phẩm có hương vị tuyệt vời đồng thời mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể, vì vậy hãy kết hợp ăn uống thông minh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình.