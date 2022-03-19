Tại sao bạn nên ngủ nghiêng về bên trái

Sống khỏe 19/03/2022 17:08

Có rất nhiều ưu điểm khi bạn ngủ nghiêng về bên trái. Đây là một tin không tốt dành cho những người nằm sấp, nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên phải. Thực tế là tất cả chúng ta đều phải ngủ nghiêng về bên trái. Sau đây là những điểm tốt khi bạn ngủ nghiêng về bên trái

Tại sao bạn nên ngủ nghiêng về bên trái - Ảnh 1

Ảnh minh họa

1.Việc ngáy khi ngủ sẽ giảm đi.

Bạn có chán việc nghe vợ hoặc chồng bạn than phiền về tiếng ngáy của bạn làm ồn mọi người trong phòng cả đêm không? Bạn có thể điều chỉnh vấn đề này bằng cách ngủ nghiêng về phía bên trái. Đặc biệt là nếu bạn nằm sấp khi ngủ thì tình trạng ngáy của bạn sẽ càng trầm trọng hơn. Điều này là do lưỡi, miệng và hàm được thả lỏng hoàn toàn khi bạn nằm ngủ vì vậy gây ra hiện tượng ngáy ngủ.

2. Giúp chống viêm thực quản do trào ngược.

Bạn ăn quá nhiều trước khi đi ngủ ? Nếu như vậy thì bạn có thể bị trào ngược axit trong dạ dày suốt cả đêm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn điều này xảy ra? Các chuyên gia đã cho rằng ngủ nghiêng về bên trái có thể giúp giảm thiểu những vấn đề này 

3. Tốt cho tim mạch.

Ngủ nghiêng về bên trái có thể giảm bớt công việc vất vả cho tim của bạn. Nằm ngủ như vậy sẽ giúp tim bạn dễ dàng hơn trong việc lưu thông máu khắp cơ thể.

4. Có lợi đối với phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai thường được khuyên là nên ngủ nghiêng về bên trái. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu nằm ngủ nghiêng về bên phải thì tử cung sẽ gây áp lực lên gan (nằm ở bên phải cơ thể).

5. Giúp ích cho các hạch bạch huyết

Ngủ nghiêng về bên trái có lợi cho các hạch bạch huyết. Điều này giúp cơ thể thanh lọc chất lỏng nhanh hơn. Vậy nếu ngủ nghiêng về bên phải thì như thế nào? Nếu ngủ như vậy thì có thể làm cho các hạch bạch huyết hoạt động chậm hơn.

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