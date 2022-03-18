Test nhanh COVID-19 ra '2 vạch': Đừng lo lắng thái quá, dưới đây là 5 việc 'quan trọng' mà bạn cần làm 'ngay và luôn'

Để đảm bảo an toàn cho gia đình và hàng xóm của bạn, dưới đây là 5 mẹo nên thực hiện sau khi kết quả tự xét nghiệm nhanh của bạn cho ra 'dương tính'.

Nếu bạn tự kiểm tra bằng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh và nó cho ra kết quả là 'dương tính' thì bạn đừng quá lo lắng.

Ảnh minh họa

1. Đóng kín bộ xét nghiệm nhanh và chuẩn bị chứng minh nhân dân.

Nếu kết quả của bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh cho ra là 'dương tính', bạn cần phải xét nghiệm PCR. Để được xét nghiệm PCR, bạn phải đến phòng khám sàng lọc và bạn phải mang theo bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh 2 vạch của mình.

Cách thức mang theo là phải đóng kín bộ tự xét nghiệm nhanh vào trong một cái túi trong suốt. Bằng cách đó, bạn có thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trước khi đi, nhớ phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính.

2. Đến phòng khám sàng lọc bằng taxi phòng dịch hoặc xe ô tô riêng.

Để được xét nghiệm tại phòng khám sàng lọc, bạn phải tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch.

Khi di chuyển, bạn phải đeo khẩu trang KF94 hoặc các loại tương đương trở lên và hạn chế tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt.

Ánh minh họa

3. Kiểm tra PCR

Khi bạn đến trung tâm y tế công cộng, hãy thông báo cho nhân viên trung tâm y tế rằng bạn tự xét nghiệm nhanh cho ra kết quả dương tính với COVID-19 và muốn tiến hành xét nghiệm PCR. Bạn phải tiến hành đến nơi lấy mẫu theo chỉ dẫn của nhân viên y tế.

Khi xếp hàng, bạn phải duy trì một khoảng cách thích hợp với người đứng phía trước.

4. Chờ kết quả xét nghiệm sau khi về nhà

Sau khi kiểm tra PCR, bạn nên về thẳng nhà và không được dừng lại hoặc ghé qua nơi khác.

Khi trở về nhà, nhất định phải đeo khẩu trang, sử dụng ô tô riêng hoặc taxi phòng dịch và hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Không ra ngoài cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm và tránh tiếp xúc với người khác. Ngay cả khi ở nhà, bạn cũng phải đeo khẩu trang và tuân theo các quy tắc cách ly để đề phòng lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa

5. Sau khi thông báo kết quả kiểm tra

Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo thông qua tin nhắn, v.v ... Nếu kết quả xét nghiệm PCR là dương tính, thì bạn được xếp vào nhóm người được xác nhận là mắc COVID-19.

Bắt đầu từ thời điểm này, bạn phải tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của trung tâm y tế có thẩm quyền, chẳng hạn như thời gian cách ly chính xác, phương pháp điều trị tại nhà và phương pháp cách ly hay nhập viện điều trị.

Đối tượng điều trị tại nhà được chia thành nhóm tập trung quản lý và quản lý thông thường để được chăm sóc sức khỏe cho đúng cách, khi điều trị tại nhà trung tâm y tế công cộng sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện điều trị bằng tin nhắn.