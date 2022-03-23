Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới?

Sống khỏe 23/03/2022 12:09

Có một cảm giác mà dù là những người có tửu lượng cao hay thấp đều khó tránh khỏi khi tham gia vào mỗi cuộc nhậu khiến bạn cảm thấy mệt mỏi kéo dài tới hơn 12 tiếng.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 1

(Ảnh: Getty Image Bank)

Buổi sáng hôm sau dậy sau khi uống rượu từ tối ngày hôm trước, bạn sẽ có cảm giác bị đau đầu và buồn nôn. Bạn sẽ không muốn ăn cơm, tất nhiên cũng không có sức để đứng dậy hay ngồi xuống. Điều may mắn là cảm giác say rượu đó sẽ tự biến mất theo thời gian. Dựa trên các nghiên cứu, theo trung bình cảm giác say rượu sẽ kết thúc sau 12 tiếng. Cho dù cảm giác say kéo dài thì nó cũng sẽ biến mất trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nếu bạn uống quá nhiều so với tửu lượng hoặc bạn khó ngủ do uống rượu, bạn có thể sẽ chịu khó khăn do cảm giác say rượu đó gây ra dù đã hết 1 ngày. Cảm giác say rượu có thể kéo dài ngay cả khi phát sinh sự đình trệ trong quá trình phân giải rượu thành Acetaldehyde và rồi lại thành Acetate trong gan. Ngoài những điều trên, các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ và thời gian say rượu đã được tạp chí 'Women’s Health' của Mỹ nhắc đến.

Rượu làm mất nước: Điều này là do rượu là một chất lợi tiểu. Tình trạng mất nước có thể trở nặng hơn khi bạn bị nôn mửa hoặc tiêu chảy. Theo Tiến sĩ Vincent Pedr, các triệu chứng say rượu kéo dài như đau đầu, mệt mỏi và chóng mặt sẽ khiến tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là vì sự mất cân bằng khoáng chất do mất nước và chất điện giải làm chậm quá trình thải độc. Hãy uống một cốc nước mỗi uống một cốc rượu. Điều này có thể làm chậm tốc độ say và giảm cảm giác say kéo dài.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 2

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Tuổi tác: Nếu bạn muốn nói rằng: “Trước đây thì không như vậy, nhưng sao cứ ba bốn chai bia là tôi lại nhức đầu suốt hai ngày? Mình già rồi sao?” thì đúng là như vậy. Đó là do lớn tuổi. Theo thời gian, các tế bào cũng lão hoá đi. Nói cách khác, khi bạn lớn tuổi thì bạn không thể phân giải rượu tốt với tốc độ bạn đã làm khi còn trẻ. Điều này nghe có vẻ không vui, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc giảm rượu bia.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

Rượu ảnh hưởng đến lượng đường trong máu: Điều này là do nhiều calo cũng như đường đơn. Tức là, có thể xảy ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Hãy nhớ rằng uống rượu khi bụng đói có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng nhanh hơn. Để tránh tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu và giảm cảm giác say rượu kéo dài, tốt nhất là bạn nên ăn lót dạ trước khi đi dự tiệc hay đi nhậu. Chọn một món ăn gây no, chẳng hạn như cơm, bánh mì kẹp bơ đậu phộng, thay vì salad.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 4

Ảnh minh hoạ

Các loại rượu: Hóa chất được thêm vào rượu để tạo hương vị và màu sắc cho rượu. Đây là nguyên nhân dẫn đến cảm giác say rượu kéo dài. Theo Tiến sĩ Fred Gogans, hương liệu cho vào rượu có màu đậm khiến cảm giác say rượu kéo dài. Nói cách khác, uống các loại rượu như rượu whisky, rượu rum, rượu vang đỏ hoặc Brandy có thể khiến bạn bị đau đầu nặng. Ngược lại, rượu vang trắng, vodka và gin tương đối ít gây cảm giác say rượu hơn.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 5

Ảnh minh hoạ

Kinh nguyệt: Phụ nữ say nhanh hơn nam giới. Điều này là do các enzym phân giải rượu thấp. Ngoài ra, một chất gọi là estradiol, một loại nội tiết tố nữ, gây cản trở hoạt động của enzym. Trong thời kỳ kinh nguyệt, rất nhiều nội tiết tố nữ có xu hướng tích tụ. Uống rượu trong kỳ kinh nguyệt sẽ là nguyên do khiến cảm giác say rượu trở nên tồi tệ hơn. Theo Tiến sĩ Chon Cox, tình trạng chung cũng là một vấn đề. Thông thường khi hành kinh, cơ thể sẽ căng thẳng nhiều. Nhưng khi uống rượu thì sao? Bạn có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt và chuột rút cơ bắp  cạn kiệt năng lượng.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới? - Ảnh 6

Ảnh minh hoạ

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