2 điều không nên làm khi bạn đột ngột tỉnh giấc vào giữa đêm

Nếu bạn thức giấc đột ngột vào lúc giữa đêm, bạn chắc chắn sẽ rất hoang mang. Ngay cả khi bạn cố gắng để ngủ lại, bạn vẫn trằn trọc trở mình và không thể có được một giấc ngủ ngon nữa.

Ảnh minh họa

Khi thức dậy vào nửa đêm, một số người sẽ kiểm tra thời gian trên điện thoại của họ, và một số người khác sẽ rời khỏi giường và uống một cốc nước. Về vấn đề này, theo các chuyên gia về giấc ngủ, tờ nhật báo Daily Mail của Anh đã nhắc đến hai điều bạn không nên làm khi thức giấc vào giữa đêm.

Đừng kiểm tra thời gian: Nỗi sợ hãi không ngủ đủ vào ban đêm sẽ gây ảnh hưởng về nhiều mặt. Theo tiến sĩ Michael Breers, thành viên của Hội đồng Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ cho biết rằng: “Tuy nhiên, điều này sẽ gây hại đối với những người có thói quen kiểm tra thời gian khi họ đột ngột thức dậy vào lúc nửa đêm.”

Tiến sĩ Breers nói rằng: “Việc kiểm tra thời gian khi bạn đột ngột thức dậy giữa chừng là một sai lầm”. Tiến sĩ nói thêm: “Thay vì kiểm tra thời gian và đếm ngược thời gian còn lại cho đến khi chuông báo thức kêu, thì bạn có thể thức dậy và đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ”.

Nếu bạn thức dậy giữa chừng và kiểm tra thời gian, việc quay lại giấc ngủ của bạn sẽ bị cản trở việc vì nỗi lo lắng rằng chỉ còn vài giờ nữa là phải bắt đầu công việc.

Nếu có thể thì đừng rời khỏi giường ngủ: Không được rời giường sau vừa mở mắt do tỉnh giấc giữa chừng. Nếu bạn rời khỏi giường thì sẽ khó đi vào giấc ngủ trở lại. Bạn nên nằm yên và cảm nhận sự ấm áp của chiếc chăn mềm mại và ở yên trong giấc ngủ.

Tất nhiên, nếu bạn thức dậy vội vàng để đi vệ sinh, bạn nên đi giải quyết càng nhanh càng tốt và quay trở lại giường để đi ngủ lại. Khi bạn thức dậy và hoạt động, tim sẽ bơm nhiều máu hơn vào cơ thể.

Tiến sĩ Breers cho biết rằng: "Nếu muốn ngủ thì tim phải ở mức thấp, nhưng quá trình này lại không diễn ra nhanh chóng được, nên là rất khó để quay lại giấc ngủ".

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