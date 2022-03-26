Ngủ mở mắt: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 26/03/2022 13:32

Nguyên nhân của việc mở mắt khi ngủ của mỗi người là khác nhau. Đặc biệt, nếu khi ngủ mà nhìn được cả tròng đen của mắt thì khả năng cao đó là dấu hiệu của bệnh, vì vậy tốt hơn hết bạn nên đi khám bác sĩ nhãn khoa ngay khi phát hiện ra.

Nếu quan sát các loài động vật có thể thấy có những loài nhắm mắt trong khi ngủ cũng có những loài loài ngủ mở mắt.  Trong số đó, con người thuộc loài nhắm mắt ngủ vì vậy khi con người ngủ mà mắt vẫn mở có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Cùng với những lý do tại sao mọi người nhắm mắt ngủ chúng ta hãy tìm hiểu về các vấn đề khác nhau có thể xảy ra khi ngủ mở mắt.

Việc để lộ giác mạc khi ngủ dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

Như mọi người đã biết về cơ bản việc con người nhắm mắt khi ngủ nhắm tránh tác động của ánh sáng đế mắt khi chúng ta ngủ say. Tuy nhiên, trước tiên ở trong giới học thuật chưa từng có nghiên cứu nào xác nhận về lý do con người nhắm mắt khi ngủ.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhãn khoa giải thích rằng nguyên nhân của việc ngủ mở mắt của mỗi người là khác nhau và điều này có thể gây ra các vấn đề về mắt khác nhau. Vì vậy cần đi khám ngay để có thể tìm ra nguyên nhân rõ ràng cũng như có sự điều trị kịp thời.

Giáo sư Moon Yong Seok thuộc khoa mắt tại Bệnh viện nhân ái Gangnam trực thuộc Đại học Hallym cho biết: "Nếu giác mạc bao phủ nhãn cầu liên tục tiếp xúc với bên ngoài, các tế bào biểu bì bao phủ lên giác mạc sẽ bị tổn thương và dẫn đến cách chứng bệnh nguy hiểm khi giác mạc đi lộ ra ngoài như lớp da bao phủ giác mạc bị xước.”; "Trong trường hợp này, mắt sẽ vô cùng đau rát và kèm theo đó là bị xung huyết rồi nước mắt."  Ông cũng cảnh báo thêm rằng: “Trong trường hợp giác mạc bị lộ ra ngoài trong một thời gian dài, nó có thể tiến triển thành loét giác mạc khiến cho một phần giác mạc bị lõm xuống hoặc đục giác mạc khiến cho giác mạc trở nên mờ đục có thể khiến cho mắt bị tổn thương và hỏng thị lực vĩnh viễn.

Ngủ mở mắt: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 1Triệu chứng ngủ mở mắt

Nếu đến cả tròng đen của mắt bị lộ ra thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh kịp thời

Ngoài ra, những người ngủ mở mắt được chia thành 2 trường hợp là chỉ lộ tròng trắng (kết mạc) và bị lộ tròng đen (giác mạc) dẫn đến phương pháp điều trị cũng sẽ khác nhau.

Nếu chỉ lộ ra tròng trắng mắt thì đó chỉ là triệu chứng nhẹ nên không cần quá lo lắng. Nếu nó không khiến mắt cảm thấy khó chịu thì không cần điều trị hoặc chăm sóc đặc biệt. Nếu thấy khó chịu, bạn có thể thử dùng thuốc nhỏ mắt hoặc đến bệnh viện để tìm thuốc phù hợp theo mức độ.

Giáo sư Moon Yong Seok cũng nói rằng: “Mặt khác trong trường hợp bị lộ cả tròng đen mắt thì đó là triệu chứng nguy hiểm và cần phải đến bệnh viện để có thể tìm ra phương pháp điều trị kịp thời.”

Theo lý giải của Giáo sư Moon Yong Seok thì chứng liệt mặt là một ví dụ điển hình gây ra việc này. Trong trường hợp này, trước tiên bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh hoặc tai mũi họng để được điều trị, đồng thời dùng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ để bảo vệ giác mạc cho đến khi cơ mặt có thể hoạt động lại ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân thì việc khâu mí mắt có thể hữu ích.

Trong một số trường hợp, nguyên nhân là có thể là do tuyến giáp dẫn đến bệnh ở mắt hoặc có khối u trong hốc mắt. Trong trường hợp này, cần đến bệnh viện để nhận được sự điều trị đầy đủ để giảm thiểu tối đa việc nhãn cầu bị lộ ra sau đó sử dụng thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ hoặc thủ thuật để đóng mí mắt.

Ngoài ra, nếu nguyên nhân là do kéo mô sẹo do phẫu thuật mí mắt hoặc co rút da do bỏng, lực kéo cần được loại bỏ càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng phẫu thuật chuyển vạt da.

Giáo sư Moon Yong Seok nói rằng: "Thông thường, những người bên cạnh bạn biết rằng bạn có ngủ mở mắt hay không, vì vậy điều quan trọng là phải hỏi xem người đó có nhìn thấy tròng mắt đen của bạn hay không."; “Dù là nguyên nhân gì thì một khi giác mạc bị hở ra có thể dẫn đến bệnh về giác mạc vì vậy nên tuân theo chỉ định của bác sĩ nhãn khoa và điều trị ở những khoa khác nếu cần thiết”.

(Theo Kyung Hyang)

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