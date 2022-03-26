Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ: Đừng tự mãn về sức khỏe của bản thân

Sức khỏe 26/03/2022 13:50

“Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ” Dù có khỏe mạnh thế nào cũng sẽ có lúc ốm đau tuy vậy khi nhận được lời đề nghị đi khám sức khỏe có rất nhiều người đã nói rằng: “Tôi không cần nội soi dạ dày vì ngay cả khi nhai sỏi tôi cũng có thể têu hóa được nó."; "Tôi không cần nội soi đại tràng vì tôi không uống rượu cũng chẳng hút thuốc lá thêm nữa còn tập thể dục đều đặn trong một thời gian dài." "Tôi biết cơ thể mình khỏe mạnh nhất, nên không có gì để kiểm tra cả."

Với sự gia tăng của các bệnh thoái hóa mãn tính do xã hội già hóa, việc kiểm tra sức khỏe để tìm ra bệnh ở giai đoạn đầu của bệnh đang trở thành một phần quan trọng của dịch vụ y tế.

Chúng ta sẽ xem sự hữu dụng của việc kiểm tra sức khỏe thông qua hai ví dụ. Đầu tiên, ung thư tiêu hóa như ung thư dạ dày và ung thư đại tràng không có triệu chứng gì đặc biệt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp ung thư giai đoạn trước hoặc giai đoạn đầu được phát hiện thông qua kiểm tra sức khỏe, một số có thể điều trị bằng nội soi và tỷ lệ sống sót rất cao nếu được phẫu thuật đúng thời điểm.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ: Đừng tự mãn về sức khỏe của bản thân - Ảnh 1

 

Thứ hai, bệnh máu nhiễm mỡ đề cập đến sự gia tăng mỡ trong máu, là khi cholesterol hoặc chất béo trung tính có hại cho cơ thể, trong máu cao hơn bình thường. Nếu để tình trạng tăng mỡ máu nặng, mỡ sẽ tích tụ trên thành mạch máu và các mạch máu này dần bị tổn thương. Tuy nhiên, ngay cả khi bị tăng mỡ máu nặng, bạn cũng không có bất kỳ triệu chứng nào để nhận biết mà chỉ có thể biết được bằng cách thực hiện xét nghiệm máu. Nó có thể chữa được bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày như tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống, và trong những trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn đến tổn thương não hoặc tim. Tuy nhiên nó có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm mỡ trong máu thông qua thuốc.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ: Đừng tự mãn về sức khỏe của bản thân - Ảnh 2Máu nhiễm mỡ

Nếu không chú trọng sức khỏe để phát hiện bệnh ngay từ đầu và bỏ sót thời gian chữa bệnh tốt nhất thì bệnh có thể tiến triển rất nhanh hoặc có thể xảy ra biến chứng. Vì vậy cần phải kiểm tra sức khỏe thông qua việc khám sức khỏe định kỳ và chủ động điều trị trước khi phát bệnh hoặc ở giai đoạn đầu của bệnh.

(Theo Kyung Hyang)

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Nếu dạ dày bị tổn thương thì khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, gây sụt cân, suy giảm chất lượng cuộc sống.

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Từ khóa:   nội soi dạ dày bệnh mỡ máu Ung thư dạ dày

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