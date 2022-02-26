Thêm những lưu ý này vào sổ kí kíp sẽ thành 'tiên dược' tự nhiên, giúp bạn kiểm soát nhanh chóng chứng trào ngược axit dạ dày

Những người dễ bị các bệnh về dạ dày có lẽ đã quen thuộc với các triệu chứng khó chịu của trào ngược và sau đây là những mẹo rất hữu ích để giúp bạn phòng tránh căn bệnh này.

Tất nhiên, trào ngược axit có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng cũng có một số thay đổi lối sống đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giảm bớt và thậm chí ngăn ngừa nó.

Ngoài việc cải thiện lượng đường trong máu và giúp bạn kiểm soát cân nặng, chuối có thể giúp giảm nhanh chứng ợ chua. Vì chứa nhiều kali nên chuối có thể bao phủ niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt và ngăn ngừa các triệu chứng trào ngược axit khó chịu. Nhưng hãy nhớ ăn một quả chuối chín vì nếu nó chưa chín, nó thực sự có thể gây ra chứng ợ nóng.

2. Mặc quần áo rộng rãi

Nếu bạn đang bị chứng ợ nóng, tốt hơn hết bạn nên bỏ mặc những chiếc váy bút chì bó sát và thay vào đó hãy chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn. Bất kỳ loại quần áo nào ép bụng và tạo áp lực lên vùng bụng của bạn đều có thể khiến các triệu chứng trào ngược axit trở nên trầm trọng hơn. Ngay cả khi bạn chưa từng trải qua cảm giác nóng rát ở ngực trước đây, bạn vẫn có nguy cơ phát triển nó nếu mặc quần áo bó sát hàng ngày.

3. Điều chỉnh tư thế ngủ của bạn

Tất cả chúng ta đều có xu hướng thích một số tư thế ngủ nhất định, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể muốn thay đổi một số thói quen vì lợi ích của sức khỏe. Nếu bạn thường ngủ nghiêng về bên phải, đó có thể là một trong những lý do khiến bạn bị ợ chua khó chịu. Ngủ nghiêng về bên phải giúp tăng cơ nối giữa dạ dày và thực quản và được cho là có tác dụng gây trào ngược. Thay vào đó, hãy cố gắng ngủ nghiêng về bên trái, vì tư thế này đã được chứng minh là có tác dụng giảm chứng ợ nóng.

4. Nhai kẹo cao su không đường

Nhai kẹo cao su giúp hơi thở thơm tho lâu hơn và thậm chí có thể cải thiện trí nhớ. Ngoài những lợi ích này, nó có thể trung hòa axit trong dạ dày của bạn và ngăn ngừa cảm giác nóng rát do trào ngược. Bởi vì nhai kẹo cao su làm tăng tiết nước bọt và khiến bạn nuốt nhiều hơn, nó giúp cân bằng nồng độ axit trong miệng và giúp đào thải nhanh hơn nhiều.

5. Chống lại cảm giác thèm ăn nhanh chóng

Khi đói, hoàn toàn có thể hiểu được rằng bạn muốn ăn gì đó càng sớm càng tốt, nhưng ăn vội vàng thực sự có thể gây ra chứng ợ nóng. Những người ăn nhanh có nhiều khả năng bị trào ngược hơn, tốt hơn là bạn nên cho mình đủ thời gian để nhai và nuốt thức ăn một cách hợp lý.

6. Tránh chạy và tập tạ

Hoạt động thể chất là một trong những điều tốt bạn có thể làm cho sức khỏe của mình, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể nên cẩn thận hơn khi chọn loại hình tập luyện mà mình thực hiện. Các bài tập có tác động mạnh, chẳng hạn như chạy, cử tạ hoặc đạp xe, thực sự có thể làm giảm lưu lượng máu đến khu vực đường tiêu hóa của bạn và làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược. Nhưng nó không có nghĩa là bạn phải hủy các việc tập thể thao, bạn chỉ cần đảm bảo chọn các bài tập vừa phải, ít tác động, chẳng hạn như đi bộ, yoga hoặc bơi lội.

Theo Brightside