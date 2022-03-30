Đừng bỏ qua 5 loại 'thần dược' khắc phục tóc xơ rối này nhé!

Thiếu nước là nguyên nhân chính gây tổn thương da đầu (lớp da cứng bao phủ phần chân tóc). Nếu nhìn vào kính hiển vi phóng to tóc, nó được tạo thành từ rất nhiều lớp biểu bì, nếu thiếu nước hoặc thường xuyên dùng hóa chất sẽ làm cho lớp biểu bì này bị hư hại, dẫn đến việc tóc dễ bị xơ rối hơn. Đặc biệt, tóc uốn sóng có khả năng bị rối cao vì nó khô hơn tóc thẳng. Phương tiện truyền thông sức khỏe của Mỹ "eblogline" đã giới thiệu một số phương pháp để ngăn tóc xơ rối mà không cần đến tiệm làm tóc.

Giấm táo có tác dụng sát khuẩn và làm mềm tóc. Cho một muỗng giấm vào nửa cốc nước và từ từ thoa lên đầu. Nếu cảm thấy khó chịu với mùi giấm, bạn nên nhỏ thêm hai hoặc ba giọt dầu Aroma. Sau đó để trong vòng 5 phút rồi rửa sạch. Một tuần nên sử dụng mặt nạ giấm táo một lần để gội đầu.

Mặt nạ bơ là loại mặt nạ có tác dụng rất lớn trong việc giúp phục hồi tóc bị tổn thương nghiêm trọng. Bơ nổi tiếng với hàm lượng vitamin E cao, tốt cho tóc bị tổn thương. Ngoài hàm lượng nước cao, bơ còn chứa nhiều axit béo không bão hòa nên cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đa dạng cho tóc khô xơ. Sau khi xay bơ, cho một ít dầu ô liu vào và trộn đều. Sau đó, bôi mặt nạ lên tóc và đợi khoảng từ 30 đến 60 phút. Cuối cùng, bạn nên gội đầu lại bằng nước lạnh để tránh cho việc tóc bị mất các chất dinh dưỡng.

◆Mặt nạ chuối



Mặt nạ chuối được biết đến là một trong những mặt nạ tóc phù hợp nhất với tóc bị tổn thương. Chuối là nguồn dưỡng chất tốt nhất để cải thiện tình trạng của tóc khi chứa vitamin A, C, E, dầu tự nhiên, carbohydrate, potassium, kẽm và sắt. Mặt nạ chuối không chỉ giúp tăng độ đàn hồi cho mà còn giúp tóc phát triển. Hãy trộn một quả chuối, ba muỗng sữa chua, một vài giọt dầu và một muỗng nước chanh để tạo cho bản thân một loại mặt nạ tóc siêu chất lượng. Sau khi bôi đều lên đầu, chờ khoảng 1 tiếng và gội lại bằng nước lạnh.

◆Mặt nạ trứng



Bạn có thể làm mặt nạ tóc từ nguyên liệu dễ kiếm nhất đó là trứng. Lòng trắng trứng có chức năng loại bỏ vi khuẩn và thải ra dầu dư thừa từ da đầu, lòng đỏ đóng vai trò là chất dưỡng ẩm tự nhiên. Trộn đều trứng cùng dầu ô liu và bôi lên tóc. Mát xa da đầu khoảng 15 phút và gội lại bằng nước lạnh.

◆Nước có ga



Sau khi gội đầu bằng dầu gội, gội lại bằng nước có ga là phương pháp làm cho tóc đẹp lên một cách đơn giản. Nước có ga có nồng độ pH thấp hơn nước máy thông thường nên có thể dễ dàng cung cấp độ ẩm cho tóc. Tuy nhiên, vì đây không phải là cách để có thể nhìn thấy hiệu quả tức thời nên tốt hơn là hãy sử dụng nó trong một thời gian dài.