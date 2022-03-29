Loại trái cây này là món ăn vặt khoái khẩu của chị em phụ nữ nhưng lại có công dụng tuyệt vời cho vẻ đẹp của làn da nếu sử dụng đúng cách

Một nghiên cứu ở 8 người mắc bệnh nhiễm độc gan do chronica (PLC), một bệnh da mãn tính gây ra các nốt nhỏ, đóng vảy và nổi lên trên da, việc họ bổ sung bromelain hàng ngày trong 3 tháng đã đảo ngược tình trạng bệnh mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

Dứa có chứa một loại enzyme mạnh có tên là bromelain, chịu trách nhiệm cho nhiều lợi ích sức khỏe . Đó cũng là một trong những lý do chính khiến dứa được cho là tốt cho làn da của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromelain có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Vitamin C có một số đặc tính có thể có lợi cho sức khỏe làn da của bạn như:

Hàm lượng vitamin C trong dứa cũng có thể thúc đẩy sức khỏe làn da. Dứa chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa cần thiết cho bạn.

Thúc đẩy sản xuất collagen. Nó khuyến khích sản xuất collagen, một ma trận protein sẽ cung cấp cấu trúc cho làn da của bạn trong khi vẫn duy trì độ dẻo dai của làn da.

Nó khuyến khích sản xuất collagen, một ma trận protein sẽ cung cấp cấu trúc cho làn da của bạn trong khi vẫn duy trì độ dẻo dai của làn da. Có đặc tính chống oxy hóa. Là một chất chống oxy hóa, vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do vốn là những hợp chất không ổn định có thể gây hại khi tồn tại ở mức độ cao.

Là một chất chống oxy hóa, vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do vốn là những hợp chất không ổn định có thể gây hại khi tồn tại ở mức độ cao. Hỗ trợ chữa lành vết thương. Nó có thể giúp thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương bằng cách hỗ trợ sản xuất các tế bào da mới.

Điều đó nói lên rằng, bạn có thể chỉ cần ăn một lượng lớn dứa để nhận thấy sự khác biệt trên làn da của mình. Dứa rất giàu bromelain và vitamin C, có thể giúp tăng cường sức khỏe làn da. Để gặt hái những lợi ích này, hãy bao gồm dứa như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Lợi ích của việc thoa dứa lên da

Một số người sử dụng dứa tại chỗ bằng cách đắp trực tiếp trái cây tươi lên da của họ hoặc làm mặt nạ hoặc huyết thanh tự chế.

Mặc dù vậy, mọi người thường mua các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ ​​dứa hoặc bromelain. Một số bằng chứng cho thấy rằng bromelain có thể có lợi khi thoa lên da.

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Một nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng rửa mặt bằng bromelain có thể ức chế một số vi khuẩn gây mụn. Hơn nữa, một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở 11 người sử dụng kem chiết xuất dứa hai lần mỗi ngày ghi nhận rằng nó làm giảm đáng kể kích ứng da, nám da (vết sạm nắng) và giảm sản xuất dầu trên da so với dùng giả dược.

Điều này không áp dụng cho dứa tươi, vì kem chiết xuất dứa được sử dụng trong nghiên cứu được chế tạo theo công thức đặc biệt để bôi và hấp thụ vào da. Trong khi các sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ ​​dứa có thể có lợi cho sức khỏe làn da, dứa tươi có thể không có tác dụng tương tự.

Mặt trái của việc thoa dứa tươi lên da Ảnh minh họa

Bromelain là một loại enzym mạnh và là nguyên nhân khá phổ biến gây kích ứng da, chẳng hạn như lưỡi hơi sưng hoặc đỏ quanh miệng sau khi ăn dứa.

Hầu hết các nghiên cứu về hiệu quả của dứa hoặc bromelain đã sử dụng chiết xuất dứa cô đặc, không phải dứa tươi. Những chất chiết xuất này cung cấp liều lượng bromelain cao hơn nhiều cho da.

Việc đắp dứa tươi lên da không chắc sẽ mang lại bất kỳ lợi ích đáng chú ý nào. Liều lượng bromelain có thể quá thấp để mang lại lợi ích cho da nhưng đủ để gây kích ứng da. Dứa tươi cũng không dễ dàng hấp thụ vào da.

Ngoài ra, bạn hãy thử sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ ​​dứa hoặc bromelain. Những sản phẩm này được bào chế để hấp thụ vào da để mang lại lợi ích tối đa và chúng sẽ chứa liều lượng bromelain hiệu quả hơn, thường chúng sẽ ở dạng công thức không gây kích ứng.

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Tóm lại, Đắp dứa trực tiếp lên da ngày càng trở nên phổ biến, nhưng nó có thể không hiệu quả do liều lượng bromelain thấp và da hấp thụ kém. Thêm vào đó, nó có thể gây kích ứng da.

Dứa rất giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và enzyme bromelain, tất cả đều có thể cải thiện sức khỏe làn da của bạn. Tuy nhiên, thoa trực tiếp lên da có thể không mang lại hiệu quả rõ rệt và có thể gây kích ứng da. Nếu bạn muốn trải nghiệm những lợi ích của dứa bôi tại chỗ, hãy thử các sản phẩm chăm sóc da có công thức đặc biệt được làm từ bromelain hoặc chiết xuất dứa thay vì bôi dứa tươi lên da.

Theo Healthline