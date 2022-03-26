Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này

Làm đẹp 26/03/2022 22:15

Da nhăn nheo và tổn thương do ánh nắng mặt trời có thể khiến bạn già đi trông thấy. Thay vì cố gắng mang lại cho làn da vẻ trẻ trung, dẻo dai bằng các loại kem làm đẹp đắt tiền, hãy quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn. 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sử dụng thực phẩm bạn ăn để lấy lại làn da sáng đẹp luôn là một ý kiến tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều đã nghe lầm tưởng rằng ăn thức ăn béo hoặc nhiều dầu mỡ có hại cho da và có thể gây ra mụn trứng cá, nhưng bạn có thể chưa nghe nói rằng những gì bạn ăn có thể cải thiện làn da của bạn! Các chất dinh dưỡng quan trọng trong các loại thực phẩm sau đây là những gì làn da của bạn cần để khỏe mạnh và tràn đầy sức sống:

Trà xanh

Từ ngăn ngừa ung thư đến bảo vệ trí nhớ, trà xanh đóng một vai trò cực kỳ mạnh mẽ! Nhưng uống trà xanh nóng cũng rất tốt cho làn da của bạn. Trà xanh có chứa catechin, một chất chống oxy hóa chống ung thư và chống viêm. Các catechin này được giải phóng khi trà xanh còn nóng và bắt đầu biến chất khi nguội.

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu được báo cáo trên Tạp chí Sinh hóa dinh dưỡng kết luận rằng uống ít nhất hai tách trà xanh mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư da và có thể đảo ngược tổn thương da do ánh nắng mặt trời trước đó. Các đặc tính chống ung thư trong trà xanh cũng có thể vô hiệu hóa những thay đổi đối với vẻ ngoài của làn da tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. 

Cải bó xôi 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Loại rau này không chỉ bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự phát triển của ung thư da mà còn làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng độ săn chắc cho làn da của bạn. 

Các nhà khoa học tin rằng folate trong rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi có thể hỗ trợ sức khỏe DNA và giúp nó tự phục hồi. Khả năng tự sửa chữa này làm giảm khả năng phát triển của tế bào ung thư. Nước được giữ lại trong lá rau chân vịt chính là thứ mang lại cho bạn làn da mịn màng, săn chắc và ngậm nước hơn.

Hạnh nhân 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Có thể bạn không biết, nhưng hạnh nhân thực sự là loại hạt cực tốt! Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người tham gia bổ sung 14 miligam vitamin E mỗi ngày (tương đương với lượng được tìm thấy trong một khẩu phần hạnh nhân) ít bị cháy nắng hơn khi tiếp xúc với tia UV, bị nhẹ hơn những người không dùng vitamin E. Vitamin E có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do gây hại cho da.

Dầu cây rum 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã xác định rằng tiêu thụ dầu cây rum có thể giúp những người đã được chẩn đoán mắc bệnh chàm và các tình trạng da tương tự. Các axit béo omega-6 trong dầu cây rum cải thiện khả năng hấp thụ nước của da bằng cách làm cho thành tế bào mềm mại. Để đạt được những lợi ích của dầu cây rum, hãy cố gắng tiêu thụ một lượng bằng từ 5 đến 10 phần trăm mục tiêu calo hàng ngày của bạn.

Cà chua 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Chất lycopene trong cà chua vô hiệu hóa các gốc tự do làm làn da của bạn trông già đi. Cơ thể bạn có thể hấp thụ lượng lycopene lớn nhất từ ​​cà chua đã được nấu chín. Một nửa chén cà chua nấu chín chứa đủ lycopene để cung cấp cho bạn sự bảo vệ cần thiết.

Cà rốt 

Loại rau củ này chứa nhiều vitamin A giúp loại bỏ mụn trứng cá và giảm sản xuất tế bào ung thư da. Vitamin A ngăn cơ thể sản xuất quá nhiều tế bào ở lớp ngoài cùng của da. Điều này làm giảm lượng bã nhờn tắc nghẽn lỗ chân lông và tế bào chết để giữ cho làn da của bạn không bị nổi mụn. Tất cả những gì bạn cần là nửa chén cà rốt mỗi ngày để thấy được những lợi ích.

Hạt lanh

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Chứa đầy axit béo omega-3 mạnh mẽ, những hạt nhỏ bé này có khả năng loại bỏ các đốm đồi mồi và nếp nhăn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy những người ăn 1/2 muỗng cà phê axit béo omega-3 trong khoảng thời gian sáu tuần đã cải thiện độ ẩm cho da và giảm mẩn đỏ và kích ứng da đáng kể. Các nhà nghiên cứu tin rằng axit béo omega-3 hút nước vào da của bạn để mang lại vẻ ngoài săn chắc, trẻ trung hơn.

Khoai lang 

Cơ thể bạn cần vitamin C có trong khoai lang để sản xuất collagen. Cơ thể sản xuất càng nhiều collagen thì làn da của bạn càng trẻ trung và mịn màng.

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ báo cáo rằng những người tham gia ăn 4 miligam vitamin C mỗi ngày trong ba năm có thể giảm 11% sự xuất hiện của nếp nhăn trên da của họ. Ăn một nửa củ khoai lang nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang lại cho bạn những kết quả tuyệt vời này!

Sô cô la đen 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng những phụ nữ uống ca cao nóng được tăng cường chất flavonols có khả năng chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và cải thiện kết cấu da. 

Dâu tây 

Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dâu tây chứa đầy axit ellagic chống oxy hóa. Axit ellagic thúc đẩy độ đàn hồi bên trong da để giữ cho da không bị chảy xệ. Dâu tây cũng chứa nhiều vitamin C để giữ cho làn da của bạn đủ nước và không có nếp nhăn.

Theo Recipeland

Biết được những lợi ích siêu đỉnh từ sữa dê, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thành phần 'thân thiện' với làn da này trong chu trình làm đẹp mỗi ngày

Biết được những lợi ích siêu đỉnh từ sữa dê, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thành phần 'thân thiện' với làn da này trong chu trình làm đẹp mỗi ngày

Gần đây, axit hyaluronic, bakuchiol, niacinamide và các loại mỹ phẩm dưỡng da khác đang là xu hướng trong quá trình chăm sóc da. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho sản phẩm dưỡng da chất lượng lại thân thiện với túi tiền như sữa dê! 

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm làm đẹp da thực phẩm hỗ trợ chống lão hóa da thực phẩm tốt cho da

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 36 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 36 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới