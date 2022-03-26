Muốn da trắng sáng, khỏa đẹp từ bên trong, bạn chớ bỏ qua những loại thực phẩm 'vàng' cho vẻ đẹp rạng ngời này

Sử dụng thực phẩm bạn ăn để lấy lại làn da sáng đẹp luôn là một ý kiến tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều đã nghe lầm tưởng rằng ăn thức ăn béo hoặc nhiều dầu mỡ có hại cho da và có thể gây ra mụn trứng cá, nhưng bạn có thể chưa nghe nói rằng những gì bạn ăn có thể cải thiện làn da của bạn! Các chất dinh dưỡng quan trọng trong các loại thực phẩm sau đây là những gì làn da của bạn cần để khỏe mạnh và tràn đầy sức sống:

Một nghiên cứu được báo cáo trên Tạp chí Sinh hóa dinh dưỡng kết luận rằng uống ít nhất hai tách trà xanh mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư da và có thể đảo ngược tổn thương da do ánh nắng mặt trời trước đó. Các đặc tính chống ung thư trong trà xanh cũng có thể vô hiệu hóa những thay đổi đối với vẻ ngoài của làn da tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Từ ngăn ngừa ung thư đến bảo vệ trí nhớ, trà xanh đóng một vai trò cực kỳ mạnh mẽ! Nhưng uống trà xanh nóng cũng rất tốt cho làn da của bạn. Trà xanh có chứa catechin, một chất chống oxy hóa chống ung thư và chống viêm. Các catechin này được giải phóng khi trà xanh còn nóng và bắt đầu biến chất khi nguội.

Cải bó xôi

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Loại rau này không chỉ bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự phát triển của ung thư da mà còn làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng độ săn chắc cho làn da của bạn.

Các nhà khoa học tin rằng folate trong rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi có thể hỗ trợ sức khỏe DNA và giúp nó tự phục hồi. Khả năng tự sửa chữa này làm giảm khả năng phát triển của tế bào ung thư. Nước được giữ lại trong lá rau chân vịt chính là thứ mang lại cho bạn làn da mịn màng, săn chắc và ngậm nước hơn.

Hạnh nhân

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Có thể bạn không biết, nhưng hạnh nhân thực sự là loại hạt cực tốt! Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người tham gia bổ sung 14 miligam vitamin E mỗi ngày (tương đương với lượng được tìm thấy trong một khẩu phần hạnh nhân) ít bị cháy nắng hơn khi tiếp xúc với tia UV, bị nhẹ hơn những người không dùng vitamin E. Vitamin E có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do gây hại cho da.

Dầu cây rum

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Các nhà khoa học đã xác định rằng tiêu thụ dầu cây rum có thể giúp những người đã được chẩn đoán mắc bệnh chàm và các tình trạng da tương tự. Các axit béo omega-6 trong dầu cây rum cải thiện khả năng hấp thụ nước của da bằng cách làm cho thành tế bào mềm mại. Để đạt được những lợi ích của dầu cây rum, hãy cố gắng tiêu thụ một lượng bằng từ 5 đến 10 phần trăm mục tiêu calo hàng ngày của bạn.

Cà chua

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Chất lycopene trong cà chua vô hiệu hóa các gốc tự do làm làn da của bạn trông già đi. Cơ thể bạn có thể hấp thụ lượng lycopene lớn nhất từ ​​cà chua đã được nấu chín. Một nửa chén cà chua nấu chín chứa đủ lycopene để cung cấp cho bạn sự bảo vệ cần thiết.

Cà rốt

Loại rau củ này chứa nhiều vitamin A giúp loại bỏ mụn trứng cá và giảm sản xuất tế bào ung thư da. Vitamin A ngăn cơ thể sản xuất quá nhiều tế bào ở lớp ngoài cùng của da. Điều này làm giảm lượng bã nhờn tắc nghẽn lỗ chân lông và tế bào chết để giữ cho làn da của bạn không bị nổi mụn. Tất cả những gì bạn cần là nửa chén cà rốt mỗi ngày để thấy được những lợi ích.

Hạt lanh

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Chứa đầy axit béo omega-3 mạnh mẽ, những hạt nhỏ bé này có khả năng loại bỏ các đốm đồi mồi và nếp nhăn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy những người ăn 1/2 muỗng cà phê axit béo omega-3 trong khoảng thời gian sáu tuần đã cải thiện độ ẩm cho da và giảm mẩn đỏ và kích ứng da đáng kể. Các nhà nghiên cứu tin rằng axit béo omega-3 hút nước vào da của bạn để mang lại vẻ ngoài săn chắc, trẻ trung hơn.

Khoai lang

Cơ thể bạn cần vitamin C có trong khoai lang để sản xuất collagen. Cơ thể sản xuất càng nhiều collagen thì làn da của bạn càng trẻ trung và mịn màng.

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Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ báo cáo rằng những người tham gia ăn 4 miligam vitamin C mỗi ngày trong ba năm có thể giảm 11% sự xuất hiện của nếp nhăn trên da của họ. Ăn một nửa củ khoai lang nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang lại cho bạn những kết quả tuyệt vời này!

Sô cô la đen

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Một nghiên cứu được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng những phụ nữ uống ca cao nóng được tăng cường chất flavonols có khả năng chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và cải thiện kết cấu da.

Dâu tây

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Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dâu tây chứa đầy axit ellagic chống oxy hóa. Axit ellagic thúc đẩy độ đàn hồi bên trong da để giữ cho da không bị chảy xệ. Dâu tây cũng chứa nhiều vitamin C để giữ cho làn da của bạn đủ nước và không có nếp nhăn.

Theo Recipeland