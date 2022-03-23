Những thành phần siêu dưỡng nên có trong kem dưỡng ẩm đặc trị chàm da và tróc vảy mà bạn nên tham khảo

Những người bị bệnh chàm được cho là có đột biến di truyền làm suy yếu một loại protein gọi là filaggrin trong lớp biểu bì (lớp ngoài cùng của da). Filaggrin đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng rào bảo vệ tế bào da và giữ cho chúng ngậm nước. Việc thiếu filaggrin gây ra nhiều thay đổi trên da của bạn:

Bệnh chàm, còn được gọi là viêm da dị ứng. Triệu chứng chính là phát ban có vảy, ngứa, viêm.

Chất giữ ẩm giúp làn da của bạn giữ ẩm bằng cách liên kết với các phân tử nước, hút độ ẩm từ lớp thứ hai của da (lớp hạ bì) đến lớp biểu bì và giữ nó ở đó. Điều đó giúp da của bạn không bị bong tróc, nứt nẻ và khô ráp. Chất giữ ẩm cũng phá vỡ các protein tế bào theo cách giúp làn da của bạn tự loại bỏ các tế bào chết.

Để điều trị bệnh chàm, điều quan trọng là phải loại bỏ tế bào chết và phục hồi độ ẩm. Tẩy tế bào chết loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da của bạn. Bạn có thể quen thuộc nhất với các sản phẩm tẩy da chết vật lý, có tính mài mòn loại bỏ tế bào chết theo cách thủ công. Axit lactic là một chất tẩy tế bào chết hóa học, có nghĩa là nó không mài mòn. Thay vào đó, nó giúp nới lỏng liên kết giữa các tế bào và giúp da khô bong ra.

Vì chúng hoạt động như chất tẩy tế bào chết và chất giữ ẩm, axit lactic và urê đều đã được nghiên cứu và tìm thấy là một trong những chất dưỡng ẩm hiệu quả hơn cho bệnh chàm.

Axit lactic

Axit lactic là một axit alpha-hydroxy có thể có nguồn gốc từ sữa nhưng thường được tổng hợp cho các sản phẩm chăm sóc da. Nó cũng là một thành phần tự nhiên của làn da khỏe mạnh.

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Bạn có thể mua kem trị chàm không kê đơn có chứa axit lactic hoặc nhờ chuyên gia chăm sóc da bằng axit lactic tại spa (chỉ lột da bề mặt) hoặc cơ sở y tế (lột da sâu hơn).

Khi sử dụng thường xuyên, axit lactic tẩy tế bào chết và tăng tốc độ đổi mới tế bào, giúp làn da của bạn trông sáng hơn và mềm mại hơn. Nó cũng giúp cải thiện quá trình giữ nước cho da của bạn.

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Các sản phẩm có chứa axit lactic cũng có thể cải thiện làn da theo những cách không liên quan đến bệnh chàm, bao gồm:

Làm săn chắc da

Làm mờ dần các đốm cháy nắng hoặc đốm đồi mồi

Làm mịn nếp nhăn

Ngoài ra, axit lactic được sử dụng trong các sản phẩm điều trị bệnh vẩy nến, bệnh trứng cá đỏ và kết hợp với axit salicylic để điều trị một số loại mụn cóc.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy rằng axit lactic làm giảm ngứa ở bệnh chàm sau lần sử dụng đầu tiên và phục hồi tính toàn vẹn của hàng rào bảo vệ da. Một đánh giá về kem dưỡng ẩm cho bệnh chàm đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy nó cũng làm giảm các đợt bùng phát.

Các sản phẩm không kê đơn có nhiều công thức khác nhau, bao gồm:

Chất tẩy rửa

Kem

Kem dưỡng da

Huyết thanh

Lột da và đắp mặt nạ tại nhà

Chúng chứa các lượng axit lactic khác nhau, từ 5% đến 30% hoặc thậm chí nhiều hơn.

Khi mới bắt đầu, tốt nhất bạn nên sử dụng sản phẩm chỉ chứa 5% đến 10% axit lactic. Nó có thể gây kích ứng, đặc biệt là ở mức độ cao hơn nếu da của bạn không quen với nó. Nếu sản phẩm không hoạt động tốt như mong muốn, bạn có thể tăng dần độ mạnh cho đến khi có tác dụng như mong muốn, miễn là da bạn có thể chịu đựng được.

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Trong suốt quá trình sử dụng các sản phẩm này, hãy theo dõi phản ứng của da để bạn không bị kích ứng, làm theo hướng dẫn và không sử dụng cường độ quá cao quá nhanh.

Ngoài ra, hãy lưu ý những thành phần khác có trong sản phẩm bạn chọn, vì chúng có thể làm thay đổi kết quả của bạn. Các sản phẩm đơn giản hơn giúp bạn dễ dàng xác định điều gì đang hoạt động hoặc chống lại bạn.

Nếu da của bạn có sắc tố không đồng đều và nếp nhăn nhỏ cùng với tình trạng khô, bạn có thể muốn xem xét các loại lột da có chứa axit lactic chuyên nghiệp. Nhìn chung cần phải thực hiện một số phương pháp điều trị để có được kết quả mong muốn.

Nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn về việc liệu các sản phẩm lột da hoặc không kê đơn có phải là sự lựa chọn phù hợp cho bạn hay không.

Urê

Urê, còn được gọi là carbamide, là một thành phần tự nhiên của làn da khỏe mạnh được tổng hợp để sử dụng trong kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da khác. Bạn có thể mua nhiều loại kem trị chàm không kê đơn và các công thức khác có chứa thành phần này. Urê không được sử dụng trong bất kỳ phương pháp điều trị bệnh chàm theo đơn nào.

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Urê hút nước đến các tế bào da của bạn và giữ nước ở đó đồng thời làm mềm các tế bào khô trên bề mặt da để bạn có thể loại bỏ chúng dễ dàng hơn. Với việc sử dụng thường xuyên, nó sẽ cải thiện lớp rào cản và giúp các tế bào biểu bì tái tạo hiệu quả hơn.

Nó cũng có tác dụng giảm đau, làm giảm ngứa mà bệnh chàm có thể gây ra.

Khi được sử dụng trong các loại kem corticosteroid, urê cho phép thuốc thấm sâu hơn mức có thể đơn thuần.

Cùng với việc điều trị bệnh chàm, urê có thể giúp làm giảm các triệu chứng của:

Bệnh vẩy nến

Viêm da tiếp xúc

Nấm móng (một bệnh nhiễm trùng móng tay)

Dày sừng tiết bã (một dạng phát triển trên da, còn được gọi là u nhú tế bào đáy hoặc mụn cóc tiết bã)

Móng tay loạn dưỡng

Một đánh giá năm 2017 về kem dưỡng ẩm dành cho bệnh chàm đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy kem có chứa urê cải thiện tình trạng khô da và dẫn đến ít bùng phát hơn và nó tốt hơn giả dược về cải thiện da tổng thể.

Đánh giá năm 2019 về các tác dụng phụ khi sử dụng các chất làm mềm da, bao gồm urê, để điều trị bệnh chàm cho thấy các tác dụng phụ thường nhẹ và các phương pháp điều trị này an toàn khi sử dụng.

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Một nghiên cứu kéo dài 14 ngày so sánh kem urê 40% với 12% amoni lactate (axit lactic) cho thấy kem urê vượt trội hơn trong hầu hết các lĩnh vực được đo lường, bao gồm:

Da sần sùi

Giảm khe nứt

Khô da

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Urê có sẵn trong nhiều chế phẩm, bao gồm:

Kem dưỡng da

Dầu gội đầu

Gel

Sữa tắm

Sản phẩm có độ bền từ khoảng 3% đến 40%. Nồng độ từ 10% đến 40% thường được khuyên dùng cho bệnh chàm.

Một số sản phẩm kết hợp urê với các thành phần hoạt tính khác, hãy đảm bảo rằng bạn đọc nhãn thành phần để kiểm tra bất kỳ thứ gì bạn biết có thể gây kích ứng tình trạng của bạn.

Bác sĩ da liễu của bạn có thể giúp hướng dẫn bạn sử dụng các sản phẩm và nồng độ phù hợp với bạn.

Lựa chọn và Sử dụng

Trong khi một nghiên cứu cho thấy urê có thể hiệu quả hơn axit lactic, đây là một nghiên cứu nhỏ, ngắn hạn và không chỉ ra rằng urê là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Ngoài ra, các sản phẩm khác nhau có thể cần thiết trong các giai đoạn khác nhau của tình trạng bệnh của bạn.

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Khi lựa chọn giữa các sản phẩm, Hiệp hội Eczema Quốc gia Hoa Kỳ cho biết hãy thực hiện các bước sau:

Kiểm tra nhãn để xem nó có chứa bất kỳ chất gây dị ứng hoặc kích thích nào mà bạn đã biết hay không.

Kiểm tra các nguồn có uy tín để xem nó được coi là một loại kem dưỡng ẩm chữa bệnh chàm tốt như thế nào.

Thử một lượng nhỏ sản phẩm vào bên trong cổ tay hoặc khuỷu tay của bạn. Để nó ở đó mà không rửa khu vực đó trong một hoặc hai ngày và xem liệu bạn có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào với nó hay không.

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Nếu kích ứng nhẹ hoặc mẩn đỏ xảy ra khi bạn lần đầu tiên thoa sản phẩm, hãy xem liệu các triệu chứng có biến mất sau khoảng một giờ hay không. Nếu vậy, sản phẩm có lẽ là an toàn để bạn sử dụng. Nếu các thay đổi trên da ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng, không biến mất hoặc phát ban hoặc sưng tấy, hãy rửa sạch da và không sử dụng lại sản phẩm. Gọi cho bác sĩ da liễu của bạn để xem liệu phản ứng của bạn có cần điều trị thêm hay không.

Nói chung, các loại kem trị chàm nên được bôi một vài lần một ngày. Đảm bảo làm theo hướng dẫn từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Tác dụng phụ và Biện pháp phòng ngừa

Không bao giờ sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc điều trị tại chỗ nếu bạn biết mình bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của nó.

Tác dụng phụ thường gặp nhất của kem dưỡng ẩm dành cho bệnh chàm là cảm giác bỏng rát khi bôi, đặc biệt là đối với vùng da bị rạn. Ngứa và phát ban da do urê cũng rất phổ biến.

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Trong các nghiên cứu, bất kỳ tác dụng phụ nào cũng thường nhẹ. Bắt đầu với nồng độ urê hoặc axit lactic thấp có thể giúp bạn tránh được những lo lắng như vậy.

Axit lactic có thể dẫn đến một số tác dụng phụ khác đáng kể hơn, bao gồm:

Tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

Đỏ da

Bóc da

Khô da

Sưng tấy

Các loại kem dưỡng da trị chàm có thể tương tác tiêu cực với các phương pháp điều trị da theo toa mà bạn có thể đang sử dụng. Hãy nhớ kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ sản phẩm mới nào, kể cả những sản phẩm có chứa urê hoặc axit lactic.

Có nên sử dụng ure và axit lactic khi mang thai và cho con bú không?

Các nghiên cứu trên động vật đã không gợi ý rằng những loại kem này sẽ gây hại cho thai nhi, nhưng không có nghiên cứu được kiểm soát tốt ở người. Chỉ sử dụng các sản phẩm này khi đang mang thai nếu được bác sĩ theo dõi của bạn chấp thuận.

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Các chuyên gia không biết liệu urê hoặc axit lactic tại chỗ có tạo thành sữa mẹ hay không, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh chúng hoặc nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về những rủi ro nếu bạn đang cho con bú.

Theo Verywell Health