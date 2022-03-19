Arbutin là gì? Tại sao nó lại là một chất làm đẹp thay thế an toàn cho Hydroquinone?

Chăm sóc da 19/03/2022 17:44

Nếu bạn từng tìm hiểu qua về cách làm mờ sắc tố da, bạn có thể đã bắt gặp hydroquinone. Mặc dù đã được chứng minh là có hiệu quả cao, nhưng thành phần này cũng gây ra một chút tranh cãi và cảnh báo. Vậy sự lựa chọn nào sẽ phù hợp hơn hydroquinone?

Các bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ và những người quan tâm đến sắc đẹp đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế nhẹ nhàng hơn. Vitamin C là một trong những lựa chọn được mọi người khuyên dùng để làm sáng và giảm sắc tố trên da, nhưng arbutin - dẫn xuất của hydroquinone lại an toàn hơn nhiều và có thể thay thế hydroquinone. Dưới đây là những kiến ​​thức cơ bản về arbutin để giúp bạn xác định xem nó có phải là thành phần nên bổ sung vào chu trình chăm sóc da của bạn hay không.

Arbutin là gì?

“Arbutin là một hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ các loại quả mọng có tác dụng ức chế quá trình tạo ra sắc tố, hay còn gọi là sạm da. Margo Weishar, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và là người sáng lập Springhouse Dermatology & Aesthetic cho biết arbutin được sử dụng rộng rãi trong các loại kem làm sáng da.

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Cô giải thích rằng arbutin hoạt động bằng cách giải phóng từ từ hydroquinone thông qua quá trình thủy phân, từ đó ức chế hoạt động của tyrosinase - một loại enzyme quan trọng được sử dụng để sản xuất sắc tố trong da - để giảm sản xuất melanin của da. Ngoài việc được chiết xuất từ ​​cây bearberry, cũng như cây việt quất và nam việt quất, arbutin cũng có thể được tổng hợp bằng quá trình hóa học.

Nhưng arbutin được tạo ra từ hydroquinone, vậy nó có an toàn không? Nếu arbutin là một dẫn xuất tự nhiên của hydroquinone và hydroquinone không được khuyến khích cho phụ nữ mang thai, điều đó có nghĩa là phải bỏ qua arbutin khi mang thai? 

Nhiều bác sĩ da liễu đã chấp thuận việc sử dụng arbutin như một chất làm sáng da trong thời kỳ mang thai và coi đây là một giải pháp thay thế an toàn cho hydroquinone để điều trị chứng tăng sắc tố da và nám da. Ví dụ, bác sĩ phẫu thuật da liễu Ashish Bhatia đề xuất nó như một chất thay thế tự nhiên cho hydroquinone, và thậm chí Viện Da liễu Hoa Kỳ cũng coi arbutin là một lựa chọn an toàn.

Trong khi nghiên cứu chỉ ra rằng arbutin là an toàn, thì quyết định sử dụng arbutin hay không vẫn phải phụ thuộc nhiều vào chế độ chăm sóc da và lựa chọn của mỗi người.

Loại da nào phù hợp để sử dụng arbutin?

Steven Wang, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và đồng sáng lập của Dr. Wang Herbal Skincare chia sẻ: “Arbutin có thể được sử dụng cho hầu hết mọi loại da. Lợi ích chính của nó là làm sáng màu da, làm đều tông màu và giảm mức độ hắc sắc tố.”

Những người dễ bị tăng sắc tố và nám có thể thấy arbutin là một thành phần đặc biệt có lợi mà họ nên bổ sung trong quá trình chăm sóc da của mình. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nồng độ 3% của arbutin trong các sản phẩm là một lượng hiệu quả để giảm sự thay đổi sắc tố trên da mặt.

Arbutin là gì? Tại sao nó lại là một chất làm đẹp thay thế an toàn cho Hydroquinone? - Ảnh 2

Lời kết

Trong khi nhiều người coi arbutin là một chất thay thế an toàn và tự nhiên hơn so với hydroquinone , không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó trong chế độ điều trị của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế không chứa hydroquinone, hãy xem xét vitamin C, axit kojic hoặc axit ellagic.

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