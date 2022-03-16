Bí quyết chăm sóc da vô cùng đơn giản của các diva Bollywood mà chị em nên tham khảo

Các diva Bollywood cho biết, bằng một bí quyết làm đẹp này để có được làn da sáng khỏe từ bên trong. Cùng xem thử đó là gì nhé!

Trong môi trường làm việc hiện nay, việc chăm sóc da có thể rất khó khăn, đơn giản vì không ai có đủ thời gian để tuân theo toàn bộ quy trình chăm sóc da từ đầu đến cuối. Ngoài ra, giờ ngủ thất thường, ô nhiễm quá mức và thói quen ăn uống không lành mạnh có thể khiến làn da của bạn xuống sắc. Trong tình huống tồi tệ đó, làm thế nào để các ngôi sao Bollywood, đặc biệt là các ngôi sao nữ, trông luôn tươi sáng? Có thể là nhờ lớp trang điểm, tuy nhiên họ vẫn phải có một chế độ chăm sóc da nghiêm ngặt vì bản thân phải luôn trẻ trung trước ống kính. Và còn nữa, nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng một vài diva Bollywood vẫn làm theo một số mẹo chăm sóc da đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Có một số sao nữ đã lột bỏ lớp trang điểm mà vẫn khiến mọi người ngạc nhiên với làn da tuyệt đẹp và da mặt cực kỳ săn chắc của họ. Lý do là các sao nữ Bollywood đã thực hiện theo mẹo đơn giản này để giúp họ giữ được làn da luôn tươi trẻ Đây là một mẹo ăn kiêng rất cơ bản đã được lặp đi lặp lại bởi một số chuyên gia sức khỏe và sắc đẹp. Trừ khi bạn không quan tâm đến ngoại hình của mình, bạn sẽ biết rằng quy tắc đầu tiên để trông khỏe mạnh và cân đối, đó là uống đủ lượng nước hàng ngày. Mẹo đơn giản này cũng là bí mật đằng sau làn da không tì vết và tuyệt đẹp của các diễn viên Bollywood như Alia Bhatt, Deepika Padukone và Aishwarya Rai Bachchan.

Đặc biệt, ba diễn viên này đã đề cập đến việc đảm bảo rằng họ luôn đủ nước để duy trì một làn da hồng hào và khỏe mạnh. Alia Bhatt gần đây đã được hỏi trên Instagram bí quyết cho làn da sáng của cô ấy là gì và cô ấy chỉ trả lời đơn giản nước và tập thể dục giúp cô đạt được điều đó. Deepika Padukone đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với India Today rằng ngoài việc bổ sung trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của mình và làm sạch da mặt thường xuyên, cô ấy còn uống nhiều nước và đảm bảo ngủ đủ giấc để duy trì làn da khỏe mạnh. Aishwarya Rai Bachchan chia sẻ với tạp chí Vogue rằng cô cho rằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình là nhờ tinh thần thoải mái, cũng như thói quen uống nhiều nước. Cô chia sẻ thêm rằng cô dưỡng ẩm thường xuyên để giữ cho làn da luôn đủ nước và khỏe mạnh. Ngoài ra, dưỡng ẩm giúp khóa độ ẩm cho da và cũng có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng da như chàm, vẩy nến. Giữ đủ nước cũng giúp da của bạn không có nếp nhăn và khuyết điểm. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu cấp nước cho cơ thể từ 6 đến 8 cốc nước hàng ngày để có được làn da tuyệt đẹp, kết hợp với tập luyện thể thao để cơ thể luôn săn chắc và máu được lưu thông, giữ làn da hồng hào, khỏe mạnh. Hãy tham khảo thêm ý kiến ​​của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia dinh dưỡng giỏi để biết chính xác những gì bạn cần để duy trì cơ thể và làn da khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

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