Điểm danh 4 loại vitamin "được ví như vàng mười" tốt nhất dành cho làn da của chị em

Đảm bảo cung cấp đủ vitamin có thể giữ cho làn da của bạn trông khỏe mạnh và trẻ trung. Điều này có thể dẫn đến giảm:

Điều đầu tiên mà hầu hết các chuyên gia y tế sẽ khuyên bạn làm để giữ cho làn da khỏe mạnh là hạn chế tiếp xúc với tia cực tím (UV) có hại của mặt trời và thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Tuy nhiên Chỉ cần 10–15 phút tiếp xúc hàng ngày sẽ giúp sản xuất vitamin D trên khắp da. Vitamin D là một trong những loại vitamin tốt nhất cho làn da của bạn, cùng với vitamin C , E và K.

Các loại vitamin cần thiết cho da có sẵn ở dạng thực phẩm chức năng và trong các sản phẩm chăm sóc da . Hãy cùng hiểu thêm về bốn loại vitamin thiết yếu này và cách chúng có thể giúp bạn đạt được làn da khỏe mạnh.

Vitamin D thường được tạo ra khi làn da của bạn hấp thụ ánh sáng mặt trời. Cholesterol chuyển đổi thành vitamin D khi điều này xảy ra. Sau đó, vitamin D sẽ được gan và thận của bạn hấp thụ và vận chuyển khắp cơ thể để giúp tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Điều này bao gồm da, nơi vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong màu da. Nó thậm chí có thể giúp điều trị bệnh vẩy nến.

Calcitriol là phiên bản nhân tạo của một loại vitamin D mà con người sản xuất tự nhiên. Calcitriol là một loại kem bôi ngoài da có hiệu quả trong việc điều trị những người bị bệnh vảy nến. Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên Tạp chí Thuốc và Da liễu Nguồn tin cậy cho thấy rằng việc áp dụng calcitriol làm giảm số lượng viêm và kích ứng da ở những người bị bệnh vẩy nến và tạo ra ít tác dụng phụ bất lợi.

Viện Linus Pauling tại Đại học Bang Oregon khuyến nghị lượng vitamin D hàng ngày là 600 IU mỗi ngày. Bạn có thể cần nhiều hơn nếu đang mang thai hoặc trên 70 tuổi.

Bạn có thể tăng lượng vitamin D bằng cách:

Phơi nắng 10 phút mỗi ngày (kiểm tra với bác sĩ trước, đặc biệt nếu bạn có tiền sử ung thư da)

Ăn thực phẩm tăng cường, chẳng hạn như ngũ cốc ăn sáng, nước cam và sữa chua

Ăn thực phẩm có vitamin D tự nhiên, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ và cá tuyết

Vitamin C

Vitamin C được tìm thấy ở hàm lượng cao trong lớp biểu bì (lớp ngoài của da) cũng như lớp hạ bì (lớp trong của da). Đặc tính chống ung thư (chống oxy hóa) và vai trò của vitamin C trong sản xuất collagen giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh. Đây là lý do tại sao vitamin C là một trong những thành phần quan trọng được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa.

Sử dụng vitamin C bằng đường uống có thể nâng cao hiệu quả của kem chống nắng bôi lên da của bạn để bảo vệ khỏi tia UV có hại của mặt trời. Vitamin C giảm tổn thương tế bào và giúp quá trình chữa lành vết thương trên cơ thể và giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa nhờ vào vai trò quan trọng của nó trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên. Vitamin C giúp chữa lành làn da bị tổn thương và trong một số trường hợp, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bổ sung đầy đủ vitamin C cũng có thể giúp bảo dưỡng và ngăn ngừa da khô.

Do sự phổ biến của vitamin C trong các sản phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm chúng ta ăn, nên việc thiếu hụt chất dinh dưỡng này là rất hiếm. Khuyến nghị là 1.000 mg mỗi ngày. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn không có đủ vitamin C trong chế độ ăn uống của mình, bạn có thể:

Ăn nhiều thực phẩm có múi, chẳng hạn như cam

Ăn các nguồn vitamin C có nguồn gốc thực vật khác, chẳng hạn như dâu tây, bông cải xanh và rau bina

Uống nước cam

Uống các sản phẩm bổ sung theo khuyến cáo của bác sĩ

Tìm kiếm các phương pháp điều trị da chống lão hóa với vitamin C để điều trị khô, mẩn đỏ, nếp nhăn và các đốm đồi mồi

Vitamin E

Giống như vitamin C, vitamin E là một chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da. Chức năng chính của nó trong việc chăm sóc da là chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách hấp thụ tia cực tím có hại từ ánh nắng mặt trời khi thoa lên da. Photoprotection đề cập đến khả năng của cơ thể để giảm thiểu thiệt hại do tia UV gây ra. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các đốm đen và nếp nhăn trên da mặt.

Thông thường, cơ thể sản xuất vitamin E thông qua bã nhờn, một chất nhờn tiết ra từ lỗ chân lông của da. Ở mức cân bằng phù hợp, bã nhờn giúp giữ cho da được điều hòa và ngăn ngừa tình trạng khô da. Nếu bạn có làn da đặc biệt khô, vitamin E có thể giúp chống lại tình trạng thiếu bã nhờn. Vitamin E cũng giúp điều trị viêm da.

Mặc dù vitamin E có sẵn trong nhiều sản phẩm chăm sóc da, nhưng khivới ánh nắng mặt trời thì sẽ giảm bớt tác dụng của vitamin E. Vì vậy tốt nhất là nên bổ sung đủ vitamin E trong chế độ ăn uống của bạn. Hầu hết người lớn cần khoảng 15 mg vitamin E mỗi ngày. Bạn hoàn toàn có thể tăng lượng tiêu thụ vitamin E bằng cách:

Ăn nhiều hạt và hạt, chẳng hạn như hạnh nhân, quả phỉ và hạt hướng dương

Dùng vitamin tổng hợp hoặc bổ sung vitamin E riêng biệt

Sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da có chứa cả vitamin E và vitamin C vì có thể hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quang học so với những sản phẩm chỉ chứa một trong hai loại vitamin.

Vitamin K

Vitamin K rất cần thiết trong việc hỗ trợ quá trình đông máu của cơ thể, giúp cơ thể chữa lành vết thương, vết bầm tím và các khu vực bị ảnh hưởng bởi phẫu thuật. Các chức năng cơ bản của vitamin K cũng được cho là có thể giúp ích cho một số tình trạng da nhất định, chẳng hạn như:

Vết rạn da

Tĩnh mạch mạng nhện

Vết sẹo

Đốm đen

Thâm mắt

Vitamin K có thể được tìm thấy trong nhiều loại kem bôi ngoài da và nó có thể giúp điều trị nhiều tình trạng da khác nhau. Các bác sĩ thường xuyên sử dụng các loại kem có chứa vitamin K cho những bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật để giúp giảm sưng và bầm tím. Điều này có thể giúp tăng tốc độ chữa lành da. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác dụng của vitamin K đối với da còn hạn chế hơn so với vitamin E và C.

Hầu hết người lớn cần từ 90 đến 120 ug mỗi ngày. Bạn có thể tăng lượng vitamin K bằng cách ăn các loại thực phẩm sau:

cải xoăn

rau chân vịt

rau xà lách

bắp cải

đậu xanh

Vitamin là rất cần thiết cho làn da

Vitamin đóng vai trò rát quan trọng, là thành phần cần thiết cho sức khỏe và các chức năng của cơ thể, vì vậy thiếu hụt vitamin có thể gây ra những tác động xấu đến da. Vì vitamin C và E đóng vai trò quan trọng như vậy trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời nên nếu thiếu hụt một trong hai loại vitamin này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da, bao gồm cả ung thư da. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ung thư da là loại ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để bắt đầu một chế độ chăm sóc sức khỏe của bạn, vì có thể bạn đã cung cấp đủ các loại vitamin này thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Xét nghiệm máu có thể giúp xác định xem bạn có bị thiếu hụt vitamin nào không, đồng thời bạn chỉ nên bổ sung vitamin khi có sự hướng dẫn của chuyên gia y tế để đề phòng quá liều.

Theo Healthline