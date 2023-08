Những điều nên và không nên làm trong xu hướng chăm sóc da 2022

Các chuyên gia chăm sóc da dự đoán các loại dầu dưỡng da mặt sẽ vượt qua các loại kem dưỡng ẩm phổ biến trong năm nay. Tuy nhiên, họ cảnh báo về một xu hướng chăm sóc da khác - thực hiện chăm sóc da tự làm tại nhà (Do It Yourself) trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok có thể làm hỏng làn da của bạn.

Tiến sĩ Nava Greenfield - bác sĩ da liễu tại Schweiger Dermatology Group ở New York, cho biết các phương pháp chăm sóc da như dầu dưỡng da mặt, làm đẹp và quy trình tự làm đang trở thành xu hướng vào năm 2022. Nhưng cô nói rằng những người yêu thích chăm sóc da nên cẩn thận về sản phẩm mà họ sử dụng. Tiến sĩ nói rằng dầu rửa mặt và các loại mỹ phẩm sạch có thể rất tốt cho da nhạy cảm, nhưng việc thực hiện các quy trình DIY mà bạn đã thấy trên TikTok có thể gây hại cho da của bạn. Dầu dưỡng da mặt Greenfield dự đoán các loại dầu dưỡng da mặt sẽ thay thế các loại kem dưỡng ẩm phổ biến trong năm nay. Cô cho rằng những người có làn da nhạy cảm nên thay thế kem dưỡng ẩm bằng dầu vì nó thực sự có thể giữ cho da ngậm nước lâu hơn và giảm kích ứng: "Các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn mà nhiều loại dầu tự nhiên mang lại khiến chúng trở thành lựa chọn tốt hơn nhiều lần so với các loại kem dưỡng ẩm khác.'' Mặt nạ hóa học Bác sĩ da liễu Hope Mitchell cho rằng lột da hóa học sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm nay. Nếu bạn muốn xóa mờ nếp nhăn mà không cần sự tác động của dao kéo thì lột da bằng hóa chất thông thường có thể tẩy da chết nhẹ nhàng, giúp lớp da mới thấm sâu được các sản phẩm làm đẹp khác. Mitchell chia sẻ: "Đây là một cách không cần đến phẫu thuật mà tiết kiệm hơn để trẻ hóa làn da. "Với nhiều loại axit khác nhau trên thị trường, chúng tôi có nhiều lựa chọn an toàn phù hợp với từng loại da để gợi ý cho khách hàng." Xu hướng làm đẹp sạch Theo Greenfield, các loại mỹ phẩm làm đẹp sạch - những sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, đã trở nên phổ biến trong những năm qua khi người tiêu dùng bày tỏ sự lo lắng hơn về những chất có trong các sản phẩm chăm sóc da của họ. Greenfield khuyến cáo mọi người nên đổi các sản phẩm cũ của họ sang các sản phẩm được đánh dấu là nhãn hiệu làm đẹp sạch, có ghi nhãn thành phần rõ ràng. Tìm kiếm các sản phẩm có chứa các thành phần tự nhiên như đu đủ hoặc bơ ca cao, và thận trọng với các hóa chất, như chất tẩy rửa hoặc cồn. Greenfield nói: "Các sản phẩm làm đẹp - sạch này chứa ít thành phần có hại hoặc đáng nghi ngờ hơn và có thể bổ sung thêm các lợi ích khác chứ không chỉ đơn thuần là kem dưỡng ẩm. Tự loại bỏ vết thâm hoặc tàn nhang Theo các chuyên gia, xu hướng tự chăm sóc da có thể cực kỳ rủi ro, đặc biệt là những xu hướng liên quan đến việc loại bỏ thứ gì đó trên da của bạn. Theo Greenfield, tẩy nốt ruồi, tàn nhang và vết thâm bằng phương pháp tự làm đã trở nên phổ biến trên các nền tảng như TikTok, nhưng kết quả có thể gây tổn hại làn da nghiêm trọng. Greenfield nói: "Đừng cố gắng loại bỏ các vết tàn nhang hay nốt ruồi tại nhà, tôi đã thấy quá nhiều tai nạn xảy ra với bệnh nhân của mình.'' Cô cho rằng mọi người không nên tẩy nốt ruồi và tàn nhang tại nhà vì nó có thể dẫn đến sẹo và nhiễm trùng. Tốt nhất bạn nên để việc đó cho bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu Mitchell cũng khuyên không nên sử dụng hầu hết các thủ thuật tự làm đẹp tại nhà, bao gồm Botox tại nhà và sử dụng bộ dụng cụ làm đầy môi. Mitchell nói: "Xu hướng làm đẹp tại nhà có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn trong thời gian dài. Việc chăm sóc da không đúng cách, trộn sai sản phẩm, các sản phẩm có thành phần hoạt tính mạnh được sử dụng trên da nhạy cảm, và những sản phẩm không rõ nguồn gốc khác có thể gây sẹo và chấn thương da, dẫn đến giảm và tăng sắc tố không thể điều trị, bỏng hóa chất, kích ứng da và nhiễm trùng."