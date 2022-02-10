Bạn có đang chăm sóc da đúng cách? Cùng lắng nghe bí quyết để sở hữu làn da mịn màng hơn cả trang điểm

Chăm sóc da 10/02/2022 06:00

Làn da mịn màng trắng sáng luôn là mơ ước của tất cả các chị em phụ nữ. Tuy nhiên khi sống ở thời đại công nghiệp hóa phát triển, làn da ít nhiều bị ảnh hưởng hơn so với trước đây. Vậy làm thế nào để có những biện pháp chăm sóc da đúng cách?

Có một số ưu điểm mà mẹ và các dì của bạn đã có được dễ dàng hơn, chẳng hạn như họ lớn lên trong thời kỳ mà môi trường không tác động mạnh đến làn da của như ngày nay. Kết quả là, họ thấy có lợi hơn khi tuân thủ các quy trình chăm sóc da đơn giản hơn. Và, trừ khi họ gặp một số thách thức về y tế, thẩm mỹ, còn lại hầu hết trong số họ đều có những làn da hoàn mỹ như ngọc bích, có thể trông rất mịn màng căng bóng ngay cả những bức ảnh đơn sắc của thời đó. Tất cả những gì ở thời đó, không có gì khác ngoài phấn phủ, màu môi và cọ vẽ chân mày trong các dụng cụ trang điểm mà họ có.

Thời đại mới, những mối nguy mới

Tuy nhiên, ngày nay, các điều kiện “để làm đẹp tự nhiên”đã bị đảo ngược. Chúng ta có cả một loạt các sản phẩm trang điểm để sử dụng và chúng ta vẫn khao khát có được làn da khỏe mạnh đầy sức sống. Nhưng với sự đầu tư chu đáo vào các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, thay vì chỉ mua và sử dụng đồ trang điểm, bạn có thể nâng cao chất lượng làn da của mình bằng cách chăm sóc từ bên trong làn da. Nếu bạn chọn đúng cách chăm sóc da, bạn sẽ chỉ cần trang điểm rất nhẹ nếu cần thiết vì bạn đã sở hữu làn da căng mịn rồi.

Bạn có đang chăm sóc da đúng cách? Cùng lắng nghe bí quyết để sở hữu làn da mịn màng hơn cả trang điểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chăm sóc da là một lĩnh vực được cho là khá đơn giản - trước hết bạn phải học các bước cơ bản để bảo vệ da, đó là làm sạch, làm đều màu và dưỡng ẩm da. Có thể có các bước bổ sung tùy thuộc vào tính chất riêng của từng loại da và môi trường sống của bạn mà bác sĩ da liễu đưa ra những khuyến nghị tốt nhất cho bạn như lột da và laser. Sau đó, bạn phải thiết lập một thói quen chăm sóc da có thể áp dụng phù hợp với bạn và bạn cần tuân thủ nó một cách triệt để và nhất quán. Hai yếu tố này là rất quan trọng. Chỉ khi thực hiện nó, bạn mới bắt đầu gặt hái được kết quả trong vòng 4-5 tuần áp dụng nhất quán. Hãy kiên trì nhé.

Nếu bạn nghiêm túc tìm hiểu sâu về làn da của mình, bạn cũng nên kiểm tra với bác sĩ da liễu về tình trạng da của bạn. Họ là những chuyên gia đưa ra lời khuyên về cách đạt được làn da khỏe và sáng tùy thuộc vào tính chất đặc trưng của làn da và các yếu tố khác của bạn. Ngoài kem dưỡng da ban đêm theo độ tuổi và loại da, kem chống nắng, lột da và laser, các bác sĩ da liễu có thể đề xuất một phương pháp điều trị để tăng cường sức sống cho làn da, hoặc những gì được gọi là chất tái tạo sinh học, chẳng hạn như Profhilo (giải pháp tiêm tái tạo sinh học) cho cơ chế da của bạn. Giờ đây, phương pháp tái tạo da sinh học này được hiểu đơn giản là một liều lượng axit hyaluronic siêu cấp ẩm tinh khiết được tiêm trực tiếp vào da của bạn. Đây là một liệu pháp xâm lấn tối thiểu và nếu bạn được chọn tiếp tục với nó, bạn chắc chắn sẽ thấy một phiên bản da mềm hơn, đầy đặn hơn, mịn màng hơn ngay sau đó. 

Collagen: Nhân tố quan trọng tạo nên làn da căng bóng mịn màng

Bạn có đang chăm sóc da đúng cách? Cùng lắng nghe bí quyết để sở hữu làn da mịn màng hơn cả trang điểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Những chất tăng cường phục hồi da có tác dụng kích thích sản xuất collagen. Và điều đó lần lượt cải thiện màu da của bạn, độ rạng rỡ, mức độ hydrat hóa và độ đàn hồi da, do đó tạo cảm giác làn da của bạn căng mọng và phủ sương như làn da thủy tinh. Kết quả của làn da bổ sung các chất tăng cường collagen có thể kéo dài đến 6 tháng. Nếu bạn thường xuyên duy trì các liệu trình điều trị thì không có lý do gì mà làn da của bạn lại không trẻ trung, sáng mịn. Và đó có thể là da mặt, da tay, da ngực hoặc cổ tùy ý bạn nếu bạn thường xuyên quan tâm và chăm sóc chung chẳn hẳn không gì là không thể trẻ đẹp.

Đại dịch có thể đã làm đảo lộn thế giới của chúng ta nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó đã cho chúng ta nhiều thời gian để đầu tư vào sức khỏe và làn da của mình. Nếu bạn đầu tư một khoản thời gian, công sức để chăm sóc, yêu thương thường xuyên với làn da và sức khỏe của mình, nó sẽ trả lại cho bạn một vẻ đẹp hoàn mỹ mà chắc chắn mỹ phẩm và trang điểm khó thể sánh bằng.

Trích dẫn từ Tiến sĩ, Bác sĩ Da liễu - ông Anurag Tiwar, thành phố Bhopal

Theo Times of india

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