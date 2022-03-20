6 công thức mặt nạ phù hợp với tình trạng da khác nhau chị em nên lưu ngay vào sổ tay làm đẹp

Bạn có thể sử dụng nhiều nguyên liệu trong nhà bếp - như bơ, bột yến mạch, mật ong, nghệ hoặc chuối và tạo thành mặt nạ đắp da. Từ các khuyết điểm trên gương mặt đến làn da xỉn màu, dưới đây là những công thức đơn giản để giải quyết các vấn đề về da thường gặp.

Một số người đến spa để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh, tuy nhiên những liệu trình này có thể rất tốn kém. Những lợi ích từ spa là không thể phủ nhận, nhưng bạn có biết không, mặt nạ tự chết cũng có thể giúp bạn nhận được kết quả tương tự đấy.

Mụn trứng cá được coi là vấn đề về da phổ biến nhất, bất kể thanh thiếu niên hay người trưởng thành. Mụn phát triển khi dầu, tế bào da chết và vi khuẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây ra các tình trạng mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn nhọt, nốt sần và mụn nang. Tuy nhiên, protein trong lòng trắng trứng có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn trên da và giúp làm mờ vết thâm.

Thành phần:

2 đến 3 lòng trắng trứng

Hướng dẫn:

Tách lòng trắng trứng khỏi lòng đỏ, cho lòng trắng trứng vào bát

Nhúng tăm bông vào bát và chấm lòng trắng trứng lên mặt

Để mặt nạ trong 10 đến 15 phút

Rửa sạch bằng khăn ẩm và thoa kem dưỡng ẩm

2. Mặt nạ giảm sắc tố

Tăng sắc tố da sau viêm chủ yếu do vùng da bị sạm đen sau khi bị mụn trứng cá, dấu hiệu tuổi tác hoặc tác hại của ánh nắng mặt trời.

Các phương pháp điều trị da liễu có thể giúp giảm chứng tăng sắc tố da, nhưng thường khá tốn kém. Bạn có thể tiết kiệm tiền và thậm chí làm đều màu da của mình với mặt nạ nghệ tự làm, đồng thời làm giảm viêm vùng da bị mụn.

Thành phần:

1/2 muỗng canh bột nghệ

1 đến 2 muỗng canh mật ong nguyên chất

Hướng dẫn:

Trộn tất cả các nguyên liệu trong một cái bát để tạo thành hỗn hợp sền sệt

Nhẹ nhàng xoa hỗn hợp lên mặt

Để yên trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm

3. Mặt nạ thông tắc lỗ chân lông

Bột yến mạch và baking soda có đặc tính tẩy tế bào chết, loại bỏ tế bào da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông.

Thành phần:

2 muỗng cà phê bột yến mạch

1 muỗng cà phê muối nở

Hướng dẫn:

Trộn bột yến mạch và muối nở vào một cái bát. Thêm từ từ vài giọt nước để tạo hỗn hợp sền sệt

Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp lên mặt và để khô

Rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm

4. Mặt nạ cho da nhờn

Da nhờn xảy ra khi lỗ chân lông của bạn tiết ra quá nhiều bã nhờn, một loại dầu tự nhiên của da. Dầu có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây ra mụn trứng cá và viêm nhiễm. Chuối có thể giúp hút dầu trên da, trong khi chanh giúp làm sạch lỗ chân lông.

Thành phần:

1 quả chuối

10 giọt nước chanh

1 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất

Hướng dẫn:

Nghiền chuối trong bát. Thêm nước cốt chanh và dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp lỏng

Đắp mặt nạ, để hỗn hợp trên da trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm

5. Mặt nạ cho da khô

Mặt nạ dưỡng ẩm có thể giúp làn da của bạn giữ được độ ẩm và giảm bớt tình trạng xỉn màu và khô da.

Thành phần:

Nửa quả dưa chuột

2 muỗng canh gel lô hội

Hướng dẫn:

Xay nhuyễn dưa chuột, kết hợp với gel lô hội

Nhẹ nhàng xoa hỗn hợp lên mặt

Để yên trong 30 phút và sau đó rửa sạch với nước

6. Mặt nạ làm mờ nếp nhăn

Các liệu pháp chăm sóc da mặt thường xuyên có thể làm giảm sự xuất hiện của các đường rãnh và nếp nhăn, đồng thời thúc đẩy làn da căng bóng, săn chắc hơn. Sử dụng bơ và bột ca cao để kích thích sản xuất collagen, mật ong để dưỡng ẩm và làm mềm da.

Thành phần:

2 quả bơ

1 muỗng canh. mật ong nguyên chất

2 muỗng canh. bột ca cao

Hướng dẫn:

Nghiền bơ trong bát, sau đó thêm bột ca cao và mật ong

Nhẹ nhàng xoa hỗn hợ mặt nạ trên da

Để yên trong 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm

Mặt nạ có lợi cho da như thế nào?

Mặt nạ có thể bổ sung và dưỡng ẩm cho làn da của bạn. Đây là những phương pháp điều trị hiệu quả vì các dưỡng chất có thể lưu lại trên da của bạn trong khoảng 10 đến 30 phút. Các dưỡng chất và vitamin thẩm thấu vào da, làm sạch sâu lỗ chân lông và loại bỏ lớp da chết ngoài cùng. Mặt nạ có thể làm sạch, se khít, tẩy tế bào chết, làm mềm và sáng da.

Nếu bạn không có nguyên liệu (hoặc thời gian) để tự làm mặt nạ, thì việc đắp các sản phẩm mặt nạ chất lượng sẽ rẻ hơn so với việc đến spa.

Điều nên và không nên làm khi đắp mặt nạ

Dưới đây là một số điều nên và không nên để tối đa hóa hiệu quả của mặt nạ.

Nên:

Để mặt nạ trong 10 đến 30 phút. Điều này giúp các thành phần thấm sâu vào da.

Rửa mặt sạch bằng nước và sữa rửa mặt dịu nhẹ trước khi đắp mặt nạ. Điều này giúp mặt nạ thẩm thấu vào da tốt hơn.

Thoa kem dưỡng ẩm sau khi rửa sạch mặt nạ.

Chọn một loại mặt nạ dành riêng cho loại da của bạn. Nếu bạn có làn da nhờn hoặc dễ bị mụn trứng cá, hãy chọn mặt nạ không chứa dầu để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Vẩy nước lạnh lên mặt sau khi gỡ mặt nạ để se khít lỗ chân lông.

Không nên:

Sử dụng mặt nạ nếu bạn bị kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng (mẩn đỏ, ngứa hoặc phát ban).

Đắp mặt nạ mỗi đêm. Chỉ áp dụng một hoặc hai lần một tuần.

Để mặt nạ trên da quá lâu, nếu không bạn có thể gây kích ứng da.

Chà xát da khi rửa mặt nạ. Điều này có thể gây kích ứng và mẩn đỏ.

Một thói quen chăm sóc da thường xuyên có thể cải thiện làn da của bạn, chống lại mụn trứng cá và kiểm soát dầu. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn cần phải đến một spa sang trọng mới đạt được kết quả như ý. Chỉ bằng việc sử dụng các nguyên liệu trong nhà bếp, bạn đã có thể tự chế mặt nạ để nuôi dưỡng và dưỡng ẩm cho làn da mà không tốn kém.