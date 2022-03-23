Mách bạn bí quyết siêu dễ để đối phó với đôi chân khô ráp và bàn chân nứt nẻ giúp bạn thêm phần tự tin

Bạn có da chân bị khô nứt? Nếu vậy, bạn không cô đơn. Bàn chân khô, nứt nẻ là một vấn đề phổ biến ở chân mà nhiều người trong chúng ta gặp phải. Da khô, còn được gọi là bệnh khô da, có thể chỉ đơn giản là một vấn đề về thẩm mỹ. Hoặc, nó có thể dẫn đến các triệu chứng như ngứa, phát ban, hoặc thậm chí đau và nhiễm trùng.
- Mụn trứng cá ở trán: Nguyên nhân và cách điều trị
- Arbutin là gì? Tại sao nó lại là một chất làm đẹp thay thế an toàn cho Hydroquinone?
Đôi khi da khô xảy ra trên nhiều vùng của cơ thể như một phần của vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nhưng những lần khác, chỉ có bàn chân bị ảnh hưởng, dẫn đến nứt da hoặc vết chai ở gót chân hoặc lòng bàn chân. Cuối cùng, tình trạng khô và nứt nẻ xảy ra khi da thiếu độ ẩm. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải thực hiện một số công việc để xác định lý do.
Các lý do phổ biến khiến da chân bạn dễ khô và bong tróc, nứt nẻ
1. Nhân tố môi trường
Những thứ mà cơ thể bạn tiếp xúc có thể góp phần làm cho chân bạn bị khô. Các yếu tố môi trường có thể bao gồm:
- Nhiệt và độ ẩm : Bên trong giày của bạn có thể rất nóng. Nhiệt độ và độ ẩm này có thể khiến da của bạn mất độ ẩm và trở nên khô ráp.
- Chất làm sạch da : Một số loại xà phòng nhất định có thể loại bỏ lớp dầu bảo vệ trên da. Chúng cũng có thể để lại các chất cặn bã gây khó chịu góp phần làm khô da.
- Thời tiết lạnh : Da khô thường trở nên tồi tệ hơn trong những tháng mùa đông. Đó là bởi vì không khí ngoài trời mát hơn sẽ ít ẩm hơn. Ngoài ra, hệ thống sưởi trong nhà càng làm khô không khí trong nhà.
2. Tình trạng da
Một số tình trạng da nhất định có thể dẫn đến khô và dày da ở bàn chân. Các điều kiện này bao gồm:
- Nấm da pedis
- Bệnh vẩy nến
- Phát ban trên da do dị ứng hoặc chất kích ứng (viêm da tiếp xúc)
- Các vấn đề về tĩnh mạch chân (được gọi là ứ đọng tĩnh mạch)
Ở trẻ em, viêm da dị ứng (chàm) là một nguyên nhân phổ biến gây khô da, đóng vảy ở bàn chân.
3. Điều kiện y tế
Một số tình trạng sức khỏe và sự thiếu hụt dinh dưỡng có thể dẫn đến bàn chân khô và nứt nẻ. Chúng bao gồm:
- Bệnh tiểu đường
- Suy giáp
- Suy dinh dưỡng
- Thiếu vitamin A
- Thiếu axit béo thiết yếu
Các tình trạng gây ra tình trạng kém hấp thu chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như bệnh Crohn hoặc bệnh celiac có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin và axit béo thiết yếu.
4. Sự lão hóa
Do những thay đổi trong nội tiết tố và sự trao đổi chất khi bạn già đi, cơ thể bạn thay thế các tế bào da ít thường xuyên hơn. Những thay đổi này dẫn đến lớp da ngoài cùng của bạn ngày càng dày hơn.
Ngoài ra, khi bạn già đi, lớp đệm mỡ bảo vệ trên đế sẽ mỏng hơn. Khi bạn mất đi lớp đệm này ở gót chân và bóng của bàn chân, da của bạn sẽ bị căng hơn, dẫn đến nứt da, chai sạn.
Tóm lại nhạy cảm, dị ứng, tình trạng da, tình trạng y tế, thiếu hụt dinh dưỡng và lão hóa đều có thể gây khô chân.
Cách chăm sóc và phòng ngừa bàn chân nứt nẻ
Thông thường, bạn có thể dưỡng ẩm cho bàn chân khô tại nhà. Để làm dịu và ngăn ngừa da khô, nứt nẻ trên bàn chân của bạn, hãy cân nhắc sử dụng các sản phẩm sau:
- Kem dưỡng da chân : Sử dụng kem dưỡng da chân hàng ngày, tốt nhất là loại có chứa axit alpha-hydroxy (AHA) hoặc urê. AHA giúp loại bỏ các tế bào da chết và giúp lớp biểu bì (lớp ngoài cùng của da) giữ ẩm. Ví dụ về AHA bao gồm axit glycolic và axit lactic.
- Lanolin : Đối với những vùng da thô ráp hoặc nứt nẻ, hãy thử thoa lanolin, nó hoạt động như một màng chắn ẩm hiệu quả. Bạn có thể mua lanolin không kê đơn (OTC) ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Nó thường được dán nhãn là sản phẩm dành cho phụ nữ đang cho con bú, mặc dù bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ dạng da khô, nứt nẻ nào.
- Kem urê: Urê là một thành phần kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên và rất dưỡng ẩm.
- Sản phẩm ít gây dị ứng : Nếu bạn dễ bị dị ứng hoặc da nhạy cảm, hãy đảm bảo sử dụng các sản phẩm có công thức dành cho da nhạy cảm.
- Dũa hoặc đá bọt : Đối với những vùng gồ ghề ở lòng bàn chân, hãy dùng giũa hoặc đá bọt sau khi tắm hoặc ngâm chân. Thói quen này rất hiệu quả trong việc ngăn không cho vết chai tích tụ trên lòng bàn chân. Đối với da khô ở bàn chân và chân, hãy thử dùng miếng bọt biển xơ mướp hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết cho da.
Khi nào cần gọi bác sĩ cho vấn đề khô da chân này?
Thông thường, khô chân không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu nhận thấy các dấu hiệu nhiễm trùng sau, bạn nên liên hệ với bác sĩ:
- Đỏ da chân
- Sưng tấy
- Sốt
- Mủ chảy ra từ các vết nứt trên da
Bàn chân chai sần, nứt nẻ, khô ráp có thể cải thiện bằng các loại kem hoặc sữa dưỡng. Tuy nhiên, nếu chúng vẫn tồn tại ngay cả khi điều trị tại nhà, bạn nên nhờ bác sĩ đánh giá và chữa trị.
Bác sĩ có thể xác định và điều trị các nguyên nhân gây khô da, chẳng hạn như bệnh nấm da chân hoặc bệnh chàm. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể kê đơn các loại kem bôi thuốc mạnh hơn.
Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa xương khớp có thể loại bỏ các vết chai và một cách an toàn. Kiểm tra các tình trạng khác ở chân có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai, chẳng hạn như đau và vết thương trên da.
Theo Verywell Health