Biết được những lợi ích siêu đỉnh từ sữa dê, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thành phần 'thân thiện' với làn da này trong chu trình làm đẹp mỗi ngày

Gần đây, axit hyaluronic, bakuchiol, niacinamide và các loại mỹ phẩm dưỡng da khác đang là xu hướng trong quá trình chăm sóc da. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho sản phẩm dưỡng da chất lượng lại thân thiện với túi tiền như sữa dê!

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Khi thói nghiện chăm sóc da tăng cường hàng rào bảo vệ da của bạn bằng cách hấp thụ axit không gây hại và tuân theo quy trình thải độc gồm rất nhiều bước bước, tại sao bạn không đơn giản và sử dụng sữa dê để tiết kiệm thời gian để làm cho làn da của bạn mịn màng hơn! Đây là cách sữa dê có thể giúp ích.

Tạm biệt làn da khô ráp: Nếu bạn có làn da rất nhạy cảm và khô, việc sử dụng sữa dê trong quy trình chăm sóc da của bạn có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời. Sữa rửa mặt làm từ sữa dê và kem dưỡng ẩm sẽ bổ sung thêm lớp dưỡng ẩm cần thiết, giúp da bạn mềm mại bằng cách giữ ẩm.

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Axit béo: Sữa dê chứa nhiều axit béo hơn sữa bò. Được đóng gói với vitamin A và C, sữa dê với mỗi lần thoa sẽ lan tỏa sự giàu có dưỡng chất của nó vào sâu bên trong làn da của bạn.

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Mức độ pH: mức độ pH của da người giống như độ pH của sữa dê. Vì vậy, áp dụng thành phần này là tuyệt đối an toàn và không gây hại cho da của bạn theo bất kỳ cách nào.

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Tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng: Vì sữa dê có chứa axit lactic nên nó cũng có thể hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Các đặc tính phong phú của sữa dê có thể hữu ích trong việc chữa lành các vấn đề liên quan đến da như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

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Giúp ích cho da dầu: Trong khi sữa dê làm mềm da khô, nó cũng có lợi cho da dầu. Thành phần này có đặc tính chống viêm giúp làm lành da.

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Bạn có thể mua các sản phẩm chăm sóc da từ sữa dê như dưỡng môi, kem dưỡng ẩm, chất tẩy rửa, xà phòng, sữa tắm, v.v.

Theo Femina

6 công thức mặt nạ phù hợp với tình trạng da khác nhau chị em nên lưu ngay vào sổ tay làm đẹp Bạn gặp vấn đề với mụn trứng cá, da nhờn, nếp nhăn hoặc đồi mồi? Sở hữu làn da đẹp không chỉ là vấn đề về gen. Nó cũng liên quan đến việc áp dụng một thói quen chăm sóc da tốt bao gồm làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm khuôn mặt thường xuyên.

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