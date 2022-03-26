Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được

Làm đẹp 26/03/2022 21:53

Bạn lật qua những bức ảnh cũ và nhận thấy màu răng của bạn không còn sáng lấp lánh như trước nữa. May mắn thay, bạn có thể lấy lại màu trắng như ngọc của hàm răng mà không bị mất nhiều công sức. Có rất nhiều sản phẩm không kê đơn (OTC) an toàn, hiệu quả và giá cả phải chăng sẽ làm rạng rỡ nụ cười của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng ngay tại nhà của mình.

Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 1
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Lựa chọn tốt nhất cho răng ngả màu là gì?

Nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn cũng như thời gian và tiền bạc bạn muốn chi tiêu. Matthew Messina, cố vấn của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ ở Cleveland nói rằng hãy chọn một thương hiệu nổi tiếng mà bạn có thể mua từ một cửa hàng bình dân hoặc trực tuyến. Một số tùy chọn của bạn có thể bao gồm:

  • Thuốc đánh răng và nước súc miệng làm trắng : Chúng giống như chất tẩy rửa giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng của bạn. Chúng an toàn và hiệu quả vừa phải, nhưng không có khả năng mang lại cho bạn kết quả làm trắng như bạn đang tìm kiếm. Thuốc đánh răng và nước súc miệng giúp giữ cho răng của bạn trắng lâu hơn sau khi nha sĩ tẩy trắng răng.
Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 2
Ảnh minh họa
  • Miếng dán làm trắng: Bạn dán những miếng này lên bề mặt răng trong một khoảng thời gian nhất định. Hydrogen peroxide trong sản phẩm sẽ đánh bay vết bẩn. Bạn có thể mong đợi răng của mình sáng hơn khoảng 5 tông.
Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Các sản phẩm làm trắng có an toàn không?

Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Hầu hết các bộ dụng cụ làm trắng răng đều sử dụng chất tẩy trắng, như peroxide. Các nghiên cứu cho thấy quá trình này là an toàn. Nhưng hãy kiểm tra với nha sĩ của bạn để xem liệu răng của bạn có đủ khỏe mạnh hay không khi sử dụng accs biện pháp này. Bạn muốn chắc chắn rằng không có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào như sâu răng hoặc bệnh nha chu có thể khiến răng bạn ngả sang màu vàng thì bạn tốt hơn vẫn nên tham khảo ý kiến nha sĩ.

Các sản phẩm làm trắng có hoạt động tốt không?

Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nói chung, răng vàng có xu hướng trắng hơn so với răng có tông màu xám. Răng bị ố vàng do thuốc không có xu hướng trắng sáng hơn. Tẩy trắng sẽ không có tác dụng đối với răng sâu hoặc trám răng. Bạn có thể cần phải phục hình răng trước.

Các tác dụng phụ là gì?

Những sản phẩm này có thể làm cho răng của bạn nhạy cảm hơn. Nó xảy ra khi peroxide thấm qua lớp men bao phủ răng của bạn và gây khó chịu cho thần kinh. Trong hầu hết các trường hợp, cảm giác này không kéo dài. Nếu có hoặc nếu nướu của bạn đổi màu, hãy đến gặp nha sĩ ngay lập tức.

Khi nào bạn sẽ thấy kết quả?

Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Thường các sản phẩm sẽ phát huy công dụng trong khoảng 1 tuần. Chụp ảnh nụ cười của bạn trước khi bạn sử dụng bộ làm trắng OTC lần đầu tiên. Sau một tuần hãy so sánh lại. Nếu bạn thấy một sự thay đổi tức sản phẩm đang hoạt động. Nhưng hãy đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là thực tế trắng như thế nào chứ không phải trắng ảo.

Nếu răng của bạn không trắng sáng hơn sau 2 tuần, hãy gọi cho nha sĩ. Nếu bạn không nhận được kết quả tốt sau một hộp miếng dán làm trắng, bạn sẽ không thấy kết quả tốt hơn sau 10 hộp đâu. Bạn có thể cần một phương pháp điều trị mạnh hơn.

Mẹo để giữ cho răng của bạn trắng

Bạn đã dành thời gian và tiền bạc để làm rạng rỡ nụ cười của mình. Thực hiện theo các mẹo sau để giữ cho nó luôn được như vậy:

  • Từ bỏ hút thuốc. Thuốc lá có hại cho sức khỏe của bạn và cả hàm răng trắng như ngọc của bạn.
  • Cắt giảm cà phê, trà, cola và rượu vang đỏ. Bất cứ thứ gì bạn bị la mắng vì làm đổ khăn trải bàn màu trắng cũng đều sẽ khiến răng bạn bị ố vàng. Sử dụng ống hút khi uống để loại bỏ trường hợp tiếp xúc các tác nhân làm đổi màu răng của bạn.
Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 7
Ảnh minh họa
Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 8
Ảnh minh họa
  • Giữ cho miệng của bạn khỏe mạnh. Đánh răng kỹ ít nhất hai lần một ngày. Sử dụng kem đánh răng làm trắng. Đừng quên xỉa răng để loại bỏ thức ăn dư thừa dính trên răng.
  • Gặp nha sĩ của bạn. Hãy làm sạch răng của bạn hai lần một năm với sự thăm khác của nha sĩ để giúp chúng luôn trắng và khỏe mạnh. 
Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Theo Webmd

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