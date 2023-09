Sở hữu hàm răng trắng sáng ngay tại nhà với những thủ thuật đơn giản ai cũng làm được

Ảnh minh họa Lựa chọn tốt nhất cho răng ngả màu là gì? Nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn cũng như thời gian và tiền bạc bạn muốn chi tiêu. Matthew Messina, cố vấn của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ ở Cleveland nói rằng hãy chọn một thương hiệu nổi tiếng mà bạn có thể mua từ một cửa hàng bình dân hoặc trực tuyến. Một số tùy chọn của bạn có thể bao gồm: Thuốc đánh răng và nước súc miệng làm trắng : Chúng giống như chất tẩy rửa giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng của bạn. Chúng an toàn và hiệu quả vừa phải, nhưng không có khả năng mang lại cho bạn kết quả làm trắng như bạn đang tìm kiếm. Thuốc đánh răng và nước súc miệng giúp giữ cho răng của bạn trắng lâu hơn sau khi nha sĩ tẩy trắng răng. Ảnh minh họa Miếng dán làm trắng: Bạn dán những miếng này lên bề mặt răng trong một khoảng thời gian nhất định. Hydrogen peroxide trong sản phẩm sẽ đánh bay vết bẩn. Bạn có thể mong đợi răng của mình sáng hơn khoảng 5 tông. Ảnh minh họa Các sản phẩm làm trắng có an toàn không? Ảnh minh họa Hầu hết các bộ dụng cụ làm trắng răng đều sử dụng chất tẩy trắng, như peroxide. Các nghiên cứu cho thấy quá trình này là an toàn. Nhưng hãy kiểm tra với nha sĩ của bạn để xem liệu răng của bạn có đủ khỏe mạnh hay không khi sử dụng accs biện pháp này. Bạn muốn chắc chắn rằng không có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào như sâu răng hoặc bệnh nha chu có thể khiến răng bạn ngả sang màu vàng thì bạn tốt hơn vẫn nên tham khảo ý kiến nha sĩ.