'Lão hóa kỹ thuật số' là gì và làm sao để bạn có thể chống lại nó chỉ với những cách đơn giản nhất trong cuộc sống bận rộn của mình?

Mọi màn hình điện tử đều phát ra ánh sáng xanh có hại cho làn da của bạn theo cách mà tia nắng gây ra. Quá trình này được gọi là quá trình lão hóa kỹ thuật số. Dưới đây là ba cách bạn có thể bảo vệ làn da của mình khỏi quá trình lão hóa kỹ thuật số.

Vitamin C bảo vệ da khỏi tia UV có hại và chống lại ánh sáng xanh. Nó cũng làm mờ vết tăng sắc tố, đốm đen và vết thâm để giữ cho làn da của bạn trông mịn màng và hoàn hảo. Dù là ban ngày hay ban đêm, hãy đảm bảo bạn thoa một lượng Vitamin C lên khắp mặt.

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Dùng kem chống nắng

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Dù là mùa hè hay mùa đông, trong nhà hay ngoài trời, SPF đều rất quan trọng. Kem chống nắng bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa lão hóa sớm. Tất cả những nỗ lực bạn dành cho việc chăm sóc da sẽ trở nên lãng phí nếu bạn không sử dụng kem chống nắng vào ban ngày. Đảm bảo bạn thoa kem chống nắng SPF 30 hoặc cao hơn vào ban ngày, ngay cả khi bạn chỉ ngồi ở nhà trước máy tính xách tay hoặc điện thoại di động.

Sử dụng retinol

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Một thành phần tuyệt vời khác cho làn da lão hóa là retinol. Nó là một chất tẩy da chết nhẹ, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết lớp trên cùng của da và giúp các tế bào da khỏe mạnh tiếp cận với bề mặt. Với việc sử dụng liên tục, nó thúc đẩy sản xuất collagen, giữ cho làn da của bạn trông đầy đặn, căng mọng và khỏe mạnh.

Theo Be Beautiful.in